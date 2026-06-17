Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 17 de junio

Chequeá cómo se encuentra el estado del servicio de las líneas de Trenes Argentinos: Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 17 de junio.
Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este miércoles 17 de junio. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Consultá el estado del servicio de Trenes Argentinos hoy, miércoles 17 de junio de 2026. Si planeás viajar en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, Belgrano y/o San Martín, te recomendamos verificar las últimas actualizaciones oficiales con anticipación para evitar demoras o inconvenientes. Tené en cuenta la siguiente información para garantizar un traslado eficiente en tu día a día.

Tren Sarmiento hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Sarmiento se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Sarmiento y cuáles son sus estaciones

  • Once - Moreno: Once, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Liniers, Ciudadela, Ramos Mejía, Haedo, Morón, Castelar, Ituzaingó, San Antonio de Padua, Merlo, Paso del Rey, Moreno.
  • Moreno - Mercedes: Moreno, La Reja, Francisco Álvarez, Ingeniero Pablo Marín, Las Malvinas, General Rodríguez, La Fraternidad, Lezica y Torrezuri, Universidad de Luján, Luján, Jáuregui, Olivera, Gowland, Mercedes.
  • Merlo - Lobos: Merlo, KM 34,5, Agustín Ferrari, Mariano Acosta, Maquinista Ricardo Cal, Marcos Paz, Zamudio, Hornos, Las Heras, Speratti, Zapiola, Empalme Lobos, Lobos.

Tren Mitre hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Mitre se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Mitre y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - Tigre: Retiro, Lisandro de la Torre, Belgrano C, Núñez, Rivadavia, Vicente López, Olivos, La Lucila, Martínez, Acassuso, San Isidro, Beccar, Victoria, Virreyes, San Fernando, Carupá, Tigre.
  • Retiro - José León Suárez: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Drago, Urquiza, Pueyrredón, Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester, Chilavert, José León Suárez.
  • Retiro - Bartolomé Mitre: Retiro, 3 de Febrero, Carranza, Colegiales, Belgrano R, Coghlan, Saavedra, Juan B. Justo, Florida, Cetrángolo, Bartolomé Mitre.
  • Villa Ballester - Zárate: Villa Ballester, Bancalari, Pacheco, Benavídez, Maschwitz, Escobar, Río Luján, Otamendi, Campana, KM 83, Zárate
  • Victoria - Capilla del Señor: Victoria, Schweitzer, El Talar, López Camelo, Garín, Maquinista Savio, Matheu, Zelaya, Los Cardales, Capilla del Señor.

Tren de la Costa hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren de la Costa se encuentra operando con normalidad.

Contenido Recomendado

Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este martes 16 de junio de 2026

Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este martes 16 de junio de 2026

Salen a la venta los pasajes de tren para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín:precios y recorridos para julio 2026

Salen a la venta los pasajes de tren para los tramos Once-Bragado y Retiro-Junín: precios y recorridos para julio 2026

El Tren de la Costa es un ferrocarril urbano y turístico que recorre los municipio de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre en el norte del conurbano bonaerense. Las vías corren paralelas a la costa del Río de la Plata y atraviesa zonas residenciales y recreativas.

Cuáles son las estaciones del Tren de la Costa

El Tren de la Costa tiene un recorrido de 15,5 kilómetros de extensión con 11 estaciones, con las cabeceras Maipú, en el partido de Vicente López y Delta en el partido de Tigre.

  1. Maipú
  2. Borges
  3. Libertador
  4. Anchorena
  5. Barrancas
  6. San Isidro R
  7. Punta Chica
  8. Marina Nueva
  9. San Fernando R
  10. Canal
  11. Delta

Tren Roca hoy: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Roca se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Roca y cuáles son sus estaciones

  • Plaza Constitución - La Plata: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Sarandí, Villa Domínico, Wilde, Don Bosco, Bernal, Quilmes, Ezpeleta, Berazategui, Plátanos, Hudson, Pereyra, Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Ringuelet, Ringuelet, Tolosa, La Plata
  • Plaza Constitución - Ezeiza - Cañuelas: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Turdera, Llavallol, Luis Guillón, Monte Grande, El Jagüel, Ezeiza // Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Carlos Spegazzini, Marcos Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas
  • Plaza Constitución - Glew / Alejandro Korn: Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, Adrogué, Burzaco, Longchamps, Glew, Guernica, Alejandro Korn
  • Plaza Constitución - Bosques - Gutiérrez (vía Temperley): Plaza Constitución, Yrigoyen, Santillán y Kosteki, Gerli, Lanús, Remedios de Escalada, Banfield, Lomas de Zamora, Temperley, José Mármol, Rafael Calzada, Claypole, Ardigó, Florencio Varela, Zeballos, Bosques (estación de trasbordo) // Santa Sofía, Gutiérrez // Sourigues, Ranelagh, Villa España, Berazategui, Ezpeleta, Quilmes, Bernal, Don Bosco, Wilde, Villa Domínico, Sarandí, Santillán y Kosteki, Plaza Constitución
  • Temperley - Haedo: Temperley, Hospital Español, Santa Catalina, Juan XXIII, KM 34, Intendente Pedro Pablo Turner, De Elía, Tablada, San Justo, Ingeniero Santiago Brian, Haedo
  • Cañuelas - Monte: Temperley, Ezeiza, Hospital Ezeiza, Unión Ferroviaria, Tristán Suárez, Spegazzini, Máximo Paz, Vicente Casares, Alejandro Petión, Kloosterman, Ricardo Levene, Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, Cañuelas, La Noria, Abbott, Monte
  • Alejandro Korn - Chascomús: Alejandro Korn, Domselaar, Coronel Brandsen, Jeppener, Altamirano, Gándara, Chascomús
  • Tren Universitario: La Plata, Arquitectura, Informática, Medicina, Periodismo, Diagonal 73, Policlínico, Avenida 7, Circunvalación, Meridiano V, Hospital San Juan de Dios.

Tren San Martín hoy: cómo funciona el servicio

[07:34] Línea San Martín circula con demoras por problemas técnicos.

El servicio del tren San Martín se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren San Martín y cuáles son sus estaciones

  • Retiro - José C. Paz / Pilar / Dr. Cabred: Retiro, Palermo, Villa Crespo, La Paternal, Villa del Parque, Devoto, Sáenz Peña, Santos Lugares, Caseros, El Palomar, Hurlingham, William Case Morris, Bella Vista, Muñiz, San Miguel, José C. Paz, Sol y Verde, Presidente Derqui, Villa Astolfi, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred

Tren Belgrano Sur: cómo funciona el servicio

El servicio del tren Belgrano Sur se encuentra operando con normalidad.

Qué servicios operan en el Tren Belgrano Sur y cuáles son sus estaciones

  • González Catán / Marinos del Crucero General Belgrano: Antonio Sáenz (Viaducto), Villa Soldati, Presidente Illia, Lugano, Villa Madero, Marinos Del Fournier, Tapiales // Ingeniero Manuel Castello / KM 12, Querandí, Laferrere, María Eva Duarte, Independencia, González Catán // Aldo Bonzi, María Sánchez de Mendeville, José Ingenieros, Justo Villegas, Isidro Casanova, Rafael Castillo, Merlo Gómez, Libertad, Marinos del Crucero General Belgrano.
  • González Catán - Marcos Paz - Villars - Lozano: González Catán, 20 de junio, Marcos Paz, Villars, Lozano
Trenes ArgentinosTren RocaTren MitreTren Línea Sarmiento
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Constitución cambia para siempre:cómo será la obra del nuevo Centro de Trasbordo que impactará a miles de pasajeros

    Constitución cambia para siempre: cómo será la obra del nuevo Centro de Trasbordo que impactará a miles de pasajeros

  2. Video:un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató una discusión que terminó con una crisis en el menor

    Video: un chofer exigió que un niño con autismo usara auriculares y desató una discusión que terminó con una crisis en el menor

  3. Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026:cómo son y cuánto cuestan

    Lucciano’s lanzó latas de alfajores edición limitada para disfrutar durante el Mundial 2026: cómo son y cuánto cuestan

  4. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este viernes 12 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este viernes 12 de junio de 2026

  5. Cómo funcionan los trenes hoy:así operan este martes 16 de junio de 2026

    Cómo funcionan los trenes hoy: así operan este martes 16 de junio de 2026
Lo último
También podría interesarte
Política

El Gobierno endurece los controles migratorios:expulsó a 14.000 extranjeros

El Gobierno endurece los controles migratorios: expulsó a 14.000 extranjeros

Alerta por falta de fondos de PAMI:clínicas amenazan con cortes de servicios y los jubilados podrían quedar sin atención

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

¿Hay paro de colectivos? La decisión que podría impactar en el transporte público tras la reapertura de paritarias entre la UTA y el Gobierno

Economía

Hamburguesas a $299:cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Hamburguesas a $299: cuándo, cómo comprar y qué locales participan de esta promoción única

Por qué la Justicia advirtió con revocar el arresto domiciliario de Cristina Kirchner:la intimación de Tribunales

El Banco Mundial otorgó un aval financiero por 2000 millones de dólares para la Argentina

La actividad metalúrgica cayó 5,1% en mayo 2026 y 6 de cada 10 máquinas están paralizadas

Internacionales

Mall of América:el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Mall of América: el shopping más grande de Estados Unidos que tiene montañas rusas, acuario y más de 520 tiendas

Unirá Argentina y Chile:el megaproyecto bioceánico de 9.600 millones de dólares que busca cruzar la Cordillera en tren

Investigan un presunto incidente entre un buque de guerra ruso y un yate británico en el Canal de la Mancha

Donald Trump se mostró molesto con las acciones de Netanyahu en el Líbano y le pidió “responsabilidad”