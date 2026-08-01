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Atención turistas: hasta cuándo estará cerrada la Garganta del Diablo ante el riesgo de una crecida histórica por El Niño

El Parque Nacional Iguazú iniciará este lunes 3 de agosto un operativo preventivo para desmontar y resguardar las pasarelas metálicas del salto principal en el Parque Nacional Iguazú ante los pronósticos de inundaciones extraordinarias en la cuenca.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Garganta del Diablo
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El Parque Nacional Iguazú aplicará una medida inédita y clausurará por 40 días el paso a la Garganta del Diablo desde este lunes 3 de agosto con el objetivo de retirar pasarelas y barandas metálicas frente a la amenaza inminente de un desborde histórico de la cuenca por el fenómeno meteorológico El Niño. La decisión se oficializó durante una presentación conjunta entre directivos de Parques Nacionales y la firma concesionaria Iguazú Argentina S.A.

A diferencia de eventos anteriores, la estrategia operativa no esperará el embate del caudal ni se limitará al rebatimiento de defensas, sino que consistirá en desmontar y resguardar la infraestructura en depósitos seguros para evitar destrucciones como la sufrida en octubre de 2023, cuando el río arrasó 79 tramos de pasarelas y dejó inhabilitado el paseo durante nueve meses.

Garganta del Diablo. Foto: NA.
Garganta del Diablo. Foto: NA.

La logística de resguardo busca prevenir las severas secuelas materiales que suelen provocar los temporales de gran escala en el predio. “En este contexto de alta afluencia turística, y en función de las proyecciones meteorológicas asociadas al fenómeno El Niño (ENOS), se avanzó en medidas preventivas para resguardar la infraestructura del Área Cataratas”, indicó la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A.

En la misma línea, los representantes de la firma remarcaron la fundamentación técnica que justificó el operativo: “La decisión se sustenta en los pronósticos y análisis técnicos que anticipan crecidas del río Iguazú en los próximos meses”. En ese sentido, las empresas encargadas del monitoreo climático e hidrológico del sistema fluvial en la cuenca de Brasil coincidieron en señalar que durante septiembre y octubre se prevén caudales elevados, con potencial de generar inundaciones extraordinarias que podrían afectar la infraestructura de ese sector.

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¿Qué paseos seguirán habilitados para los turistas en el Parque Nacional Iguazú?

A pesar de la suspensión temporal en el salto principal, las autoridades aseguraron el normal desarrollo de las actividades en las demás áreas operativas. “El Parque Nacional Iguazú continúa abierto con los demás atractivos: Centro de Visitantes Yvyrá Retá, Territorio Yaguareté, Tren Ecológico de la Selva, Circuito Inferior, Circuito Superior, Sendero Verde, Sendero Macuco, Muestra histórica del Viejo Hotel Cataratas y todas las tiendas y espacios gastronómicos”, explicó el intendente del Parque Iguazú, José María Hervás, quien encabezó el anuncio junto al director Nacional de Operaciones de la APN, José Albrizio, la gerente general de la concesionaria, Carol Da Rosa, y el titular del ITUREM, Leopoldo Lucas.

Tren Ecológico del Parque Nacional Iguazú. Foto: parquenacionaliguazu.com.ar.
Tren Ecológico del Parque Nacional Iguazú. Foto: parquenacionaliguazu.com.ar.

Misiones activó comités de emergencia por la crecida de los ríos

Paralelamente, la provincia de Misiones inició un esquema de contingencia ante los pronósticos de intensas precipitaciones y la consecuente suba de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que podrían derivar en evacuaciones en poblados costeros.

Frente a este panorama, el gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para articular acciones preventivas en los municipios ribereños y coordinar el monitoreo del caudal, condicionado también por la apertura de compuertas en las represas hidroeléctricas brasileñas. En un reciente encuentro con especialistas de la región y el exterior, los técnicos ratificaron la perspectiva de lluvias récord para los próximos meses y advirtieron que “los escenarios de riesgo varían de fuertes a extremos”.

Cataratas del IguazúParque Nacional Iguazú
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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