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Residencias de Larga Estancia PAMI: cómo funciona el programa para jubilados que incluye alojamiento, asistencia y atención integral

El programa de Residencias de Larga Estancia está destinado a jubilados y pensionados que necesitan cuidados permanentes y no pueden vivir solos. Incluye alojamiento, atención médica, actividades recreativas y acompañamiento integral. Todos los detalles.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El programa de Residencias de Larga Estancia de PAMI está destinado a jubilados que necesitan cuidados permanentes y asistencia diaria. Fuente: Unsplash.
El programa de Residencias de Larga Estancia de PAMI está destinado a jubilados que necesitan cuidados permanentes y asistencia diaria. Fuente: Unsplash.
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Muchos adultos mayores enfrentan dificultades para vivir solos debido a problemas de salud, dependencia física o la falta de una red familiar que pueda brindar cuidados permanentes. En este contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente un programa poco conocido que permite a jubilados y pensionados acceder a residencias de larga estadía con atención integral y cobertura de alojamiento.

La iniciativa apunta especialmente a personas mayores que necesitan asistencia cotidiana y no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los altos costos de alquileres, cuidadores o instituciones privadas.

El beneficio forma parte de las prestaciones sociales y sanitarias del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y puede solicitarse tanto de manera presencial como online. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Las residencias ofrecen alojamiento, atención médica, actividades recreativas y acompañamiento integral para adultos mayores. Foto: Unsplash.

¿Cómo funcionan las residencias gratuitas de PAMI?

El programa de Residencias de Larga Estancia (RLE) está destinado a afiliados de PAMI que requieren atención permanente en un entorno adaptado a sus necesidades de salud y cuidado.

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Estas residencias no funcionan como hospitales ni centros psiquiátricos, sino como espacios orientados al bienestar, la contención emocional y la convivencia de adultos mayores que necesitan apoyo diario.

El objetivo principal es garantizar mejores condiciones de vida para jubilados y pensionados que ya no pueden mantenerse de forma autónoma en sus hogares.

Además del alojamiento, las residencias ofrecen acompañamiento profesional, actividades recreativas y asistencia médica básica para promover la autonomía y la integración social de los residentes.

Oficinas de PAMI. Foto: NA (Claudio Fanchi)
El beneficio apunta a personas mayores que no cuentan con un entorno familiar capaz de brindar cuidados constantes. Foto: NA (Claudio Fanchi).

Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI

El servicio está dirigido a:

  • Personas mayores de 60 años.
  • Afiliados activos de PAMI.
  • Jubilados o pensionados que no puedan realizar por sí solos actividades básicas de la vida diaria.
  • Personas que no cuenten con familiares o redes de apoyo capaces de brindar cuidados permanentes.

Desde el organismo aclaran que el acceso no es automático. Cada solicitud atraviesa una evaluación socio-sanitaria para determinar el grado de necesidad y la situación particular del afiliado.

PAMI. Foto: NA.
PAMI realiza una evaluación socio-sanitaria antes de aprobar el ingreso a una residencia de larga estadía. Foto: NA.

¿Qué servicios incluyen las residencias de larga estadía?

Las Residencias de Larga Estancia brindan una cobertura integral que contempla tanto la salud física como el bienestar emocional y social de los adultos mayores.

Entre los principales servicios se encuentran:

  • Alojamiento permanente.
  • Alimentación diaria.
  • Atención de enfermería y cuidados profesionales.
  • Actividades recreativas y terapias ocupacionales.
  • Atención psicológica y acompañamiento psicosocial.
  • Servicios médicos de baja complejidad.

Además, las instituciones promueven talleres, rutinas organizadas y espacios de socialización para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Paso a paso: cómo hacer el trámite para ingresar a una residencia de PAMI

El trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o un apoderado legal mediante la página oficial de PAMI o en una agencia presencial del organismo.

Para realizar la solicitud se debe presentar la siguiente documentación:

  • Recibo de jubilación o pensión.
  • Formulario de Evaluación Integral de Salud firmado por un profesional.
  • Estudios médicos complementarios.
  • Formulario de consentimiento informado.
  • Acta compromiso firmada por el afiliado o representante legal.
  • Documentación adicional solicitada por la unidad operativa correspondiente.
PAMI. Foto: Archivo.
El trámite para acceder al programa puede realizarse de manera online o presencial en agencias de PAMI. Foto: Archivo.

¿Cómo funciona el copago en las residencias?

Si bien el programa permite acceder a alojamiento y cuidados sin contratar servicios privados ni pagar cuotas de residencias particulares, el sistema contempla un esquema de copago.

En los casos donde el jubilado percibe ingresos superiores a la jubilación mínima, PAMI puede realizar un descuento directo sobre el haber jubilatorio o la pensión para cubrir gastos de manutención y estadía.

Generalmente, ese descuento ronda el 80% del ingreso mensual, mientras que el afiliado conserva el porcentaje restante para sus gastos personales.

Atención: qué jubilados y pensionados NO pueden solicitar una residencia de PAMI

  • Personas que requieren atención médica en II Nivel.
  • Personas que presentan síndrome confusional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.
  • Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.
  • Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.
  • Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.
  • Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.

De esta manera, el organismo busca garantizar el acceso a cuidados permanentes y asistencia integral para adultos mayores que atraviesan situaciones de dependencia o vulnerabilidad social.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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