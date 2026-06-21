Residencias de Larga Estancia PAMI: cómo funciona el programa para jubilados que incluye alojamiento, asistencia y atención integral

El programa de Residencias de Larga Estancia de PAMI está destinado a jubilados que necesitan cuidados permanentes y asistencia diaria. Fuente: Unsplash.

Muchos adultos mayores enfrentan dificultades para vivir solos debido a problemas de salud, dependencia física o la falta de una red familiar que pueda brindar cuidados permanentes. En este contexto, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene vigente un programa poco conocido que permite a jubilados y pensionados acceder a residencias de larga estadía con atención integral y cobertura de alojamiento.

La iniciativa apunta especialmente a personas mayores que necesitan asistencia cotidiana y no cuentan con los recursos suficientes para afrontar los altos costos de alquileres, cuidadores o instituciones privadas.

El beneficio forma parte de las prestaciones sociales y sanitarias del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y puede solicitarse tanto de manera presencial como online. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Las residencias ofrecen alojamiento, atención médica, actividades recreativas y acompañamiento integral para adultos mayores. Foto: Unsplash.

¿Cómo funcionan las residencias gratuitas de PAMI?

El programa de Residencias de Larga Estancia (RLE) está destinado a afiliados de PAMI que requieren atención permanente en un entorno adaptado a sus necesidades de salud y cuidado.

Estas residencias no funcionan como hospitales ni centros psiquiátricos, sino como espacios orientados al bienestar, la contención emocional y la convivencia de adultos mayores que necesitan apoyo diario.

El objetivo principal es garantizar mejores condiciones de vida para jubilados y pensionados que ya no pueden mantenerse de forma autónoma en sus hogares.

Además del alojamiento, las residencias ofrecen acompañamiento profesional, actividades recreativas y asistencia médica básica para promover la autonomía y la integración social de los residentes.

El beneficio apunta a personas mayores que no cuentan con un entorno familiar capaz de brindar cuidados constantes. Foto: NA (Claudio Fanchi).

Quiénes pueden acceder al beneficio de PAMI

El servicio está dirigido a:

Personas mayores de 60 años.

Afiliados activos de PAMI.

Jubilados o pensionados que no puedan realizar por sí solos actividades básicas de la vida diaria.

Personas que no cuenten con familiares o redes de apoyo capaces de brindar cuidados permanentes.

Desde el organismo aclaran que el acceso no es automático. Cada solicitud atraviesa una evaluación socio-sanitaria para determinar el grado de necesidad y la situación particular del afiliado.

PAMI realiza una evaluación socio-sanitaria antes de aprobar el ingreso a una residencia de larga estadía. Foto: NA.

¿Qué servicios incluyen las residencias de larga estadía?

Las Residencias de Larga Estancia brindan una cobertura integral que contempla tanto la salud física como el bienestar emocional y social de los adultos mayores.

Entre los principales servicios se encuentran:

Alojamiento permanente.

Alimentación diaria.

Atención de enfermería y cuidados profesionales.

Actividades recreativas y terapias ocupacionales.

Atención psicológica y acompañamiento psicosocial.

Servicios médicos de baja complejidad.

Además, las instituciones promueven talleres, rutinas organizadas y espacios de socialización para mejorar la calidad de vida de los residentes.

Paso a paso: cómo hacer el trámite para ingresar a una residencia de PAMI

El trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o un apoderado legal mediante la página oficial de PAMI o en una agencia presencial del organismo.

Para realizar la solicitud se debe presentar la siguiente documentación:

Recibo de jubilación o pensión.

Formulario de Evaluación Integral de Salud firmado por un profesional.

Estudios médicos complementarios.

Formulario de consentimiento informado.

Acta compromiso firmada por el afiliado o representante legal.

Documentación adicional solicitada por la unidad operativa correspondiente.

El trámite para acceder al programa puede realizarse de manera online o presencial en agencias de PAMI. Foto: Archivo.

¿Cómo funciona el copago en las residencias?

Si bien el programa permite acceder a alojamiento y cuidados sin contratar servicios privados ni pagar cuotas de residencias particulares, el sistema contempla un esquema de copago.

En los casos donde el jubilado percibe ingresos superiores a la jubilación mínima, PAMI puede realizar un descuento directo sobre el haber jubilatorio o la pensión para cubrir gastos de manutención y estadía.

Generalmente, ese descuento ronda el 80% del ingreso mensual, mientras que el afiliado conserva el porcentaje restante para sus gastos personales.

Atención: qué jubilados y pensionados NO pueden solicitar una residencia de PAMI

Personas que requieren atención médica en II Nivel.

Personas que presentan síndrome confusional o delirio y/o trastornos mentales agudos, necesidad de atención por salud mental con frecuencia inferior a 72 horas, conductas agresivas y/o explosivas de manera regular y/o conductas que configuran riesgo para sí y/o para terceros en el marco de lo establecido por la Ley 26657, situaciones en las que se deberá derivar para su atención por efector de salud mental.

Personas que por su sintomatología y/o alteraciones de conducta no pueden integrarse y/o permanecer en ámbitos convivenciales.

Personas en situación de consumo problemático actual de sustancias tóxicas según diagnóstico efectuado por profesional de salud mental, en tanto que requieran atención y tratamiento previo.

Personas que tengan causas penales vigentes por violencia de género.

Personas con orden judicial de prisión domiciliaria.

De esta manera, el organismo busca garantizar el acceso a cuidados permanentes y asistencia integral para adultos mayores que atraviesan situaciones de dependencia o vulnerabilidad social.