Trenes Argentinos habilitó la venta de pasajes para las vacaciones de invierno: precios, días y destinos económicos

A pocas semanas del inicio de las vacaciones de invierno 2026, los trenes de larga distancia se consolidan como una de las opciones más económicas para viajar por el país, especialmente para familias que se movilizan con chicos. En este contexto, Trenes Argentinos actualizó las tarifas de sus servicios y confirmó los nuevos valores que estarán vigentes durante el receso.
Actualmente, los servicios conectan la Ciudad de Buenos Aires con destinos como Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado. Los pasajes pueden adquirirse de forma online o en boleterías habilitadas.
Viajar a Mar del Plata en tren: precios actualizados y días más baratos
El trayecto Constitución–Mar del Plata es uno de los más demandados. Hasta el 30 de junio, los pasajes cuestan $32.000 en Primera y $38.400 en Pullman, mientras que el traslado de mascotas asciende a $77.500.
Desde el 1 de julio, las tarifas varían según el día del viaje. Los lunes, viernes, sábados y domingos, los valores pasan a $32.200 en Primera y $38.400 en Pullman, con el traslado de mascotas sin cambios. En tanto, de martes a jueves, los precios bajan: $25.000 en Primera y $30.000 en Pullman, y $55.000 para mascotas.
Trenes a Rosario, Junín y Bragado: tarifas accesibles para el invierno
Para el servicio Buenos Aires–Junín, los precios oscilan según el día: entre $11.000 y $13.200 en Primera, y entre $13.200 y $15.900 en Pullman. El traslado de mascotas cuesta entre $24.200 y $29.000.
En el recorrido Retiro–Rosario, los pasajes de lunes a jueves cuestan $11.700 en Primera y $14.000 en Pullman. Durante los fines de semana, los valores suben a $13.000 y $16.800, respectivamente. Las tarifas para mascotas rondan entre $25.740 y $28.600.
Por su parte, el servicio Once–Bragado se posiciona como uno de los más económicos: desde $7.500 en Primera y $9.000 en Pullman, con tarifas para mascotas desde $16.500.
Descuentos en trenes argentinos: beneficios para niños, jubilados y personas con discapacidad
El sistema ferroviario mantiene beneficios para distintos grupos. Los niños de entre 3 y 12 años cuentan con un 50% de descuento, mientras que los menores de 3 años viajan gratis si no ocupan asiento.
Los jubilados y pensionados acceden a una bonificación del 40% con acreditación correspondiente. Además, las personas con discapacidad pueden viajar sin cargo presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
De cara a las vacaciones de invierno, el tren aparece como una alternativa competitiva frente a otros medios de transporte, en un contexto de aumento generalizado de costos. Desde Trenes Argentinos recomiendan comprar con anticipación para asegurar lugar y aprovechar las tarifas más convenientes según cada día de viaje.
El paso a paso para comprar pasajes en Trenes Argentinos
- Creá tu usuario: ingresá al portal de Ventas de Trenes Argentinos. Haz clic en “Registrate” y completa el formulario con tus datos. Recibirás un mail de confirmación para validar tu cuenta.
- Buscá tu pasaje: inicia sesión, seleccioná tu estación de origen y destino, la fecha de viaje y la cantidad de pasajeros.
- Seleccioná tus asientos: el sistema te mostrará los servicios disponibles y podrás elegir la ubicación exacta de tus asientos (por ejemplo, ventanilla o pasillo).
- Completá los datos personales: ingresá los nombres, apellidos y números de documento (DNI) de cada uno de los pasajeros.
- Realizá el pago: seleccioná el método de pago. El sistema te redirigirá a Mercado Pago donde podrás abonar con tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta. Al finalizar, recibirás tus boletos por correo electrónico listos para usar.