Cuál es el origen del nombre de la calle más parisina de Buenos Aires y dónde queda este rincón único de Retiro

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @buenosaires.alpaso

Entre palacios, embajadas, galerías de arte y edificios de inspiración francesa, la calle Arroyo se convirtió en uno de los rincones más elegantes de la Ciudad. Pero detrás de su fama también hay una historia poco conocida: cambió de nombre varias veces y su denominación actual homenajea a una figura clave del Buenos Aires del siglo XIX.

Dónde queda la calle más parisina de Buenos Aires

La calle Arroyo está ubicada en el barrio de Retiro, una de las zonas más históricas y distinguidas de la Ciudad de Buenos Aires. Su recorrido, corto pero muy reconocible, comienza en la intersección de Juncal y Esmeralda y llega hasta la Plaza Carlos Pellegrini, donde se conecta de manera natural con la Avenida Alvear, otro de los grandes emblemas de la arquitectura aristocrática porteña.

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @conociendo.ba

Aunque tiene apenas cuatro cuadras, Arroyo concentra una identidad urbana inconfundible: su trazado curvo, sus edificios de estilo francés y su atmósfera refinada hicieron que con el tiempo fuera señalada como la calle “más parisina” de Buenos Aires. Esa imagen elegante no surgió por casualidad: Retiro fue uno de los barrios que más cambió entre fines del siglo XIX y principios del XX, cuando las familias de la alta sociedad se mudaron hacia el norte de la ciudad y levantaron residencias señoriales en la zona.

Por qué se llama Arroyo: la historia detrás del nombre

Uno de los datos más llamativos de esta calle es que no siempre se llamó Arroyo. En sus orígenes fue conocida como Calle de las Tunas, un nombre asociado al paisaje más agreste que tenía esa parte de Buenos Aires cuando todavía estaba alejada del núcleo urbano. Más tarde, en 1882, fue rebautizada como Pueyrredón, y recién hacia 1902 adoptó su nombre actual.

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @largo.metraje

La denominación definitiva fue elegida en homenaje a Manuel Andrés Arroyo y Pinedo, quien había sido propietario de una quinta en esa zona y tuvo una actuación destacada en la vida pública de Buenos Aires. Arroyo y Pinedo participó en la resistencia durante las Invasiones Inglesas, estuvo presente en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 y también fue una figura relevante en la organización institucional del país en las décadas posteriores. Además, aparece mencionado como presidente del Congreso de 1825, una referencia que suele repetirse cuando se explica el origen del nombre de la calle.

Ese detalle histórico le suma una capa de interés a una arteria que muchas veces es admirada solo por su belleza visual. En realidad, la calle Arroyo no solo remite al refinamiento arquitectónico porteño, sino también a una memoria urbana que une la ciudad colonial, la etapa independentista y la modernización de Buenos Aires.

Cómo nació el perfil aristocrático de esta calle emblema

Para entender por qué Arroyo tiene tanta personalidad hay que mirar el contexto del barrio. Retiro empezó a transformarse con fuerza cuando Buenos Aires expandió su eje residencial hacia el norte y la élite local eligió esa zona para instalar sus palacios, hoteles y edificios de renta de lujo. Esa mudanza de las familias más ricas se aceleró a fines del siglo XIX, cuando una epidemia de fiebre amarilla cambió el mapa social de la ciudad.

Calle Arroyo, Retiro, CABA. Foto: Instagram @largo.metraje

En ese escenario, la apertura formal de la calle y su consolidación definitiva como corredor elegante se vincularon con la urbanización de antiguas quintas y con operaciones inmobiliarias que terminaron de modelar el paisaje. Distintas crónicas barriales recuerdan que la apertura del tramo moderno de Arroyo se consolidó en el arranque del siglo XX, dentro de un proceso de modernización urbana que buscaba acompañar el crecimiento de la zona con nuevas calles, mejores conexiones y un lenguaje arquitectónico asociado al prestigio europeo.

No sorprende, entonces, que el escritor Eduardo Mallea la haya definido como el “codo aristocrático de Buenos Aires”, una frase que quedó asociada para siempre a este rincón porteño. El apodo resume bien su carácter: una calle breve, curva y distinguida, donde la escala peatonal convive con algunos de los edificios más bellos del casco histórico del norte porteño.

Los edificios que explican por qué la comparan con París

La fama de Arroyo no se sostiene solo en una impresión estética: hay piezas concretas del patrimonio que explican esa comparación con París. Uno de los grandes íconos es el Palacio Estrugamou, levantado entre 1924 y 1929 y diseñado por los arquitectos Eduardo Sauze y Auguste Huguier. El edificio responde al lenguaje Beaux Arts y al academicismo francés, con mansardas, molduras, un gran patio interior y hasta una réplica en bronce de la Victoria de Samotracia.

A pocos metros se destacan también la Torre Mihanovich, inaugurada en 1928 y convertida durante años en uno de los edificios más altos de la ciudad, y el Palacio Pereda, actual sede de la Embajada de Brasil, otra de las grandes joyas arquitectónicas del área. Todo ese conjunto consolidó la imagen de Arroyo como una calle sofisticada, con fuerte impronta francesa y un perfil cultural que hoy sigue vivo en sus galerías, espacios de arte, hoteles y propuestas gastronómicas.

Por eso, recorrer Arroyo no es solamente caminar por una calle bonita: es entrar en una síntesis muy precisa de la historia porteña. En unas pocas cuadras conviven la ciudad aristocrática del cambio de siglo, el legado de la arquitectura europea y la transformación de Retiro en uno de los sectores más sofisticados de Buenos Aires.

La marca histórica que también atraviesa a la calle Arroyo

La identidad de Arroyo también está atravesada por la memoria. En la esquina de Arroyo y Suipacha se encontraba la Embajada de Israel, destruida en el atentado del 17 de marzo de 1992. En ese lugar hoy existe la Plazoleta Embajada de Israel, donde se preserva parte del muro original del edificio y se plantó un tilo por cada una de las 22 víctimas fatales recordadas por el sitio oficial de turismo porteño.

Ese contraste entre elegancia, patrimonio y memoria hace que la calle sea mucho más que un simple punto fotogénico. Arroyo resume distintas capas de Buenos Aires: la ciudad de las quintas, la del esplendor francés, la del arte y también la de las heridas que dejaron huella en el espacio público. Quizás por eso sigue fascinando tanto: porque en apenas cuatro cuadras logra contar una historia mucho más grande que su tamaño.