El Museo del Mate reveló qué yerba conviene elegir: con palo o sin palo, la diferencia que pocos conocen

Qué yerba descubrir en el Museo del Mate Foto: Instagram Museo del Mate

Preparar un mate parece sencillo, pero una decisión puede cambiar por completo la experiencia: elegir yerba con palo o sin palo. Aunque ambas variedades provienen de la misma planta, la Ilex paraguariensis, su composición produce diferencias importantes en el sabor, el cuerpo y la intensidad de la infusión.

Según la historia recuperada por el Museo del Mate, esta bebida acompaña a los habitantes de Sudamérica desde mucho antes de la llegada de los españoles. Sin embargo, con el paso del tiempo, la producción se perfeccionó y aparecieron distintas moliendas destinadas a responder a las preferencias de cada consumidor.

Yerba mate con palo o sin palo: cuál es la diferencia

La principal diferencia está en la proporción de hojas y tallos que contiene cada paquete.

La yerba mate elaborada con palo debe contar con un mínimo de 65% de hojas desecadas, quebradas o pulverizadas, mientras que puede incluir hasta un 35% de palo.

Mundial de Mate en Buenos Aires Foto: museo del mate

Por el contrario, la yerba despalada, conocida popularmente como “yerba sin palo”, debe tener al menos un 90% de hojas y puede conservar una pequeña cantidad de tallos. Por eso, su nombre no significa necesariamente que se encuentre completamente libre de palo.

Esta diferencia modifica varias características:

La yerba con palo suele ser más suave y equilibrada.

La yerba sin palo ofrece un sabor más intenso y concentrado.

El polvo de hoja aporta espuma, cuerpo y rendimiento .

La molienda fina requiere más cuidado para evitar que se tape la bombilla.

La presencia de palo facilita la circulación del agua dentro del mate.

De todos modos, la duración de la yerba no depende exclusivamente de su composición. También influyen el estacionamiento, el secado, la temperatura del agua y la técnica utilizada para cebar.

Cuál conviene elegir para tomar mate

Para las personas que prefieren un mate suave o acostumbran tomarlo durante varias horas, la yerba con palo suele ser la opción más recomendable. Los tallos ayudan a crear una estructura aireada y permiten que el agua circule con mayor facilidad.

La yerba sin palo, en cambio, está orientada a quienes buscan un mate fuerte, con más cuerpo y un amargor pronunciado. Al contener una mayor proporción de hojas, su sabor puede sentirse más concentrado desde las primeras cebadas.

Yerbas a la venta Foto: Yasmin Ali Canal 26

Sin embargo, no existe una variedad universalmente mejor. La elección depende del paladar de cada persona, del tipo de recipiente, de la bombilla y hasta de la temperatura del agua.

Qué cuenta el Museo del Mate sobre el origen de la tradición

La historia del mate comenzó con los pueblos guaraníes, que utilizaban las hojas de yerba para preparar bebidas, realizar ceremonias y llevar adelante intercambios comerciales.

De acuerdo con el recorrido histórico difundido por el Museo del Mate, los habitantes originarios de la región también comenzaron a utilizar calabazas secas como recipientes. Con el paso de los siglos aparecieron mates de madera, cuerno, plata, alpaca, porcelana, vidrio y acero inoxidable.

Del 5 al 7 de junio, el Museo del Mate en CABA reúne a expertos de todo el mundo para evaluar más de 300 muestras y celebrar la diversidad de la infusión más emblemática del Cono Sur. Foto: cortesía mundial del mate

Los conquistadores españoles adoptaron rápidamente la costumbre, a pesar de los intentos de algunas autoridades coloniales por restringirla. Más adelante, los jesuitas lograron desarrollar y organizar el cultivo de la planta en las reducciones.

La yerba llegó a ser conocida en Europa como “el té de los jesuitas” y se convirtió en un producto de enorme valor comercial. Su circulación desde la región de las antiguas Misiones Jesuítico-Guaraníes hacia otras ciudades hizo que fuera considerada el “oro verde” de Sudamérica.

El mate también acompañó la historia argentina

Durante el período colonial, los mates de plata eran considerados objetos de prestigio, mientras que los recipientes de calabaza y madera formaban parte de la vida cotidiana.

La infusión también estuvo presente durante los grandes acontecimientos políticos del país. Existen piezas históricas relacionadas con figuras como José de San Martín y Manuel Belgrano, lo que demuestra que el mate acompañó tanto las reuniones familiares como las campañas independentistas.

En 2013, la Ley 26.871 declaró al mate como Infusión Nacional. Además, cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate en homenaje al nacimiento de Andrés Guacurari y Artigas, dirigente federal de origen guaraní.

El secreto para saber cuál es la mejor yerba

Para descubrir qué variedad se adapta mejor a cada persona, es conveniente observar:

La intensidad de la primera cebada. La cantidad visible de hojas, polvo y palo. El aroma de la yerba antes de agregar agua. La persistencia del sabor. La facilidad con la que circula el agua.

También se recomienda evitar el agua hirviendo, ya que una temperatura demasiado alta puede generar sabores desagradables y hacer que la yerba se lave más rápido.

En definitiva, la yerba con palo ofrece una experiencia más suave y tradicional, mientras que la variedad sin palo se distingue por su mayor intensidad. La verdadera ganadora será aquella que acompañe el gusto y la manera de cebar de cada matero.

Porque detrás de esta elección existe algo más importante que cualquier proporción: el ritual de compartir una ronda y volver a preguntar “¿tomás otro?”.