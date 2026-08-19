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Impactante video: un auto se desvió de la Panamericana, dio dos vueltas en el aire, chocó contra un árbol y volcó

El siniestro ocurrió a la altura de Manuel Alberti, en el kilómetro 41 y sentido a la Ciudad de Buenos Aires. El conductor, de 30 años, fue trasladado al Hospital Central de Pilar con múltiples lesiones, pero está fuera de peligro.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Un auto salió despedido, dio dos vueltas en el aire y terminó volcado en la Panamericana.
Un auto salió despedido, dio dos vueltas en el aire y terminó volcado en la Panamericana. Foto: X / @pilaradiario.
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Un hombre de 30 años perdió el control de su vehículo y terminó fuera de la autopista, luego de desviarse por la banquina y atravesar una zona de desnivel. El conductor fue trasladado a un hospital con múltiples lesiones, aunque se encuentra fuera de peligro.

El accidente ocurrió el domingo, alrededor de las 21:40, en el kilómetro 41 de la Autopista Panamericana, a la altura de Manuel Alberti, en el partido de Pilar, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Un auto salió despedido, dio dos vueltas en el aire y terminó volcado en la Panamericana. Video: X / @pilaradiario.

Por causas que todavía son investigadas, el conductor de un Fiat 500 Abarth se desvió de la calzada principal y avanzó por la banquina. Una cámara de seguridad registró el momento en que el vehículo comenzó a descender abruptamente por un sector de terreno ubicado junto al corredor verde.

El impactante momento del accidente

De acuerdo con las imágenes, el conductor, un comerciante de 30 años, no logró frenar ni reducir la velocidad antes de llegar al desnivel. En ese momento, la parte delantera derecha del Fiat impactó contra una elevación del terreno.

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Como consecuencia del golpe, el vehículo salió despedido y dio dos vueltas completas en el aire. Luego cayó de costado sobre el césped, del lado del conductor, y volvió a rebotar antes de realizar otro giro.

Finalmente, la parte inferior del auto chocó contra un árbol. El impacto hizo que el vehículo terminara nuevamente sobre el pasto.

Un auto salió despedido, dio dos vueltas en el aire y terminó volcado en la Panamericana. Foto: X / @pilaradiario.

Una vez finalizada la secuencia, el Fiat 500 Abarth quedó con importantes daños. Las imágenes posteriores muestran la parte delantera y trasera prácticamente destruidas, además de fuertes golpes y abolladuras en los laterales.

El conductor fue hospitalizado

El siniestro ocurrió durante la noche, en un horario de menor visibilidad, aunque el sector de la autopista cuenta con iluminación.

Según consignó Pilar Diario, el hombre fue asistido y trasladado al Hospital Central de Pilar, donde recibió atención médica por las múltiples lesiones que sufrió. Pese a la violencia del impacto, se informó que se encuentra fuera de peligro.

Investigan las causas del siniestro

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°3 de Pilar y fue caratulada como “lesiones por accidente”.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 4ta. de Pilar, personal policial y agentes de Vialidad, quienes intervinieron luego del violento accidente registrado sobre la Autopista Panamericana.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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