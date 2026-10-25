Alerta por El Niño: Neuquén declarará la emergencia por lluvias extremas

Neuquén en alerta por El Niño Foto: X @diagonalesweb

El Gobierno de Neuquén declarará la emergencia meteorológica durante seis meses debido a las lluvias extraordinarias relacionadas con el fenómeno de El Niño. La medida permitirá reforzar la asistencia y acelerar obras destinadas a reducir el impacto de posibles inundaciones y crecidas.

El gobernador Rolando Figueroa advirtió que la provincia atraviesa una situación excepcional. Algunos cañadones recibieron un volumen de agua que, según explicó, no se registraba desde hacía aproximadamente 70 años.

Las tormentas provocaron anegamientos, evacuaciones preventivas y complicaciones en rutas, además de poner al límite la capacidad de los sistemas de drenaje. Localidades como Rincón de los Sauces y Añelo estuvieron entre las zonas afectadas por el avance del agua.

El alcance concreto de las medidas, las localidades comprendidas y los recursos extraordinarios estarán definidos en el decreto oficial.

Las lluvias exponen un problema de infraestructura

La cantidad de agua acumulada mostró las limitaciones de la infraestructura disponible. Cuando las precipitaciones se concentran en períodos breves, los desagües pueden saturarse y los cauces naturales desbordarse rápidamente.

Por ese motivo, la provincia conformó un equipo para monitorear la situación meteorológica, detectar puntos vulnerables y coordinar las intervenciones necesarias.

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La prioridad será anticiparse a nuevos temporales, mantener transitables los principales corredores y garantizar una respuesta inmediata en las comunidades más expuestas.

Neuquén evalúa una nueva represa

La emergencia también reabrió el debate sobre la construcción de una represa de gran escala en el río Neuquén. La obra podría ayudar a regular los caudales y reducir el impacto de futuras crecidas.

Sin embargo, se trata de una iniciativa de largo plazo que necesitaría financiamiento, estudios técnicos, evaluaciones ambientales y acuerdos entre distintos niveles del Estado.

Mientras esa posibilidad es analizada, el Gobierno provincial continuará con las obras pluviales y aluvionales para facilitar el escurrimiento del agua.

Los próximos meses serán decisivos

La emergencia busca responder a la situación inmediata, pero también instala un desafío de fondo: adaptar la infraestructura de Neuquén a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos.

Durante los próximos seis meses serán fundamentales el monitoreo permanente, la coordinación con los municipios y la comunicación de alertas a la población. La efectividad de la medida dependerá tanto de la velocidad de la asistencia como de la capacidad para convertir la crisis en un plan de prevención a largo plazo.