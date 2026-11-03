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Buenos Aires, el mate y una historia de amor que terminó en tragedia: el vínculo con Argentina de la pareja que falleció en Florida

Adam Robinson viajaba junto a su familia en el Learjet que cayó en Greenacres el pasado domingo. La historia, en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Adam Robinson y Helen Sharp, víctimas de la tragedia en Florida.
Adam Robinson y Helen Sharp, víctimas de la tragedia en Florida. Foto: Redes sociales
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Adam Robinson y Helen Sharp viajaban en el avión privado Learjet 60 que se estrelló este domingo 1 de noviembre de 2026 en una zona residencial del condado de Palm Beach, en Florida, Estados Unidos.

La pareja, junto a sus hijos, había partido desde el Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom con destino a North Eleuthera, Bahamas.

Accidente aéreo en Florida.
Un avión privado con 9 personas a bordo se estrelló en Florida y provocó un incendio. Foto: Captura

Tras el fatal desenlace, la familia de las víctimas emitieron un comunicado en el que se conocieron detalles que vinculan la relación directamente con la Argentina.

Pasó años viviendo en el extranjero en Buenos Aires, Argentina, donde conoció al amor de su vida, Adam, y comenzó su compañía de relaciones públicas Influential PR”, dice el escrito que publicó la familia de Helen.

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Según se conoció después, ambos compartían la pasión por el mate. Esto se comprueba con la foto del 2018 en el que se lo ve a Adam tomando mate. En otra publicación, el empresario tecnológico aparece junto a Helen en El Calafate. “Mi amor”, le respondió Sharp en castellano.

Quiénes son las otras víctimas

Junto a Helen, Adam y sus hijos murieron la niñera de la familia, Anita María Cetina, una pareja de amigos, Rachel Reed y Charmi Fehr, y los dos pilotos: Jeff Gregory, de 55 años, y Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20.

Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida.
Nueve personas fallecieron este domingo al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, en Florida.

Un hombre que se encontraba en un vehículo en las inmediaciones sufrió una herida en una pierna. Alrededor de 600 residentes debieron ser evacuados de sus hogares.

Accidente aéreoEstados UnidosAviónArgentina
Matias Greisert
Matias Greisert

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