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SanCor Salud lanza su línea Corporate de la mano de Juan Martín del Potro

Con planes personalizables, una amplia red prestacional y beneficios orientados al bienestar integral, el Grupo de Medicina Privada revalida su propuesta para el segmento corporativo. La leyenda del deporte argentino, embajador de la compañía, protagoniza la campaña que inaugura esta nueva etapa.

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SanCor Salud lanza su línea Corporate de la mano de Juan Martín del Potro
Daniel Gonzalez junto a Juan Martin del Potro, en el momento del anuncio. Foto: Prensa
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Las necesidades de las empresas evolucionan y, con ellas, también las expectativas sobre el cuidado de sus equipos. En ese escenario, contar con una cobertura médica que combine calidad, flexibilidad y capacidad de respuesta es parte de una estrategia que pone a las personas en el centro. Con esa visión, SanCor Salud presenta SanCor Salud Corporate, una propuesta renovada de soluciones de salud para organizaciones de distintos tamaños y sectores.

La iniciativa representa un paso estratégico para revalidar la presencia de la compañía en el mercado corporativo, con una oferta diseñada para responder a realidades empresariales diversas. Su objetivo es acompañar a las organizaciones en el cuidado de sus colaboradores, integrando cobertura médica y herramientas de bienestar en una propuesta que contempla las particularidades de cada equipo.

Con más de 900.000 asociados y 6.500 empresas clientes, SanCor Salud respalda esta evolución en una trayectoria de crecimiento y una estructura de alcance nacional. Su red de 200.000 prestadores y los 200 puntos de atención con los que la prepaga cubre todas las provincias argentinas, le permiten articular presencia, cercanía y conocimiento territorial, capacidades relevantes para brindar respuestas oportunas a empresas con operaciones y colaboradores distribuidos en distintas regiones del país.

La propuesta incluye tres planes —Team, Business y Enterprise— que se adaptan a diferentes necesidades y dimensiones organizacionales. A través de un modelo de configuración denominado “Lego”, las empresas pueden personalizar sus coberturas de acuerdo con sus prioridades. Además, Corporate amplía la red de clínicas y sanatorios e incorpora beneficios vinculados al bienestar, como capacitaciones, acompañamiento profesional médico y una plataforma exclusiva.

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“Estamos dando un paso importante en la manera de acompañar a las empresas. SanCor Salud Corporate nos permite reunir coberturas competitivas, flexibilidad y nuevos beneficios, con una mirada que pone a las personas en el centro y entiende que cada organización tiene sus propios desafíos”, destaca Daniel González, Director Comercial de SanCor Salud.

La nueva propuesta también se proyecta en una campaña de comunicación protagonizada por Juan Martín del Potro, quien asume como CIO (Comunicador Institucional Oficial) de SanCor Salud. Su incorporación conecta los valores asociados al alto rendimiento —la preparación, la constancia, el compromiso y el trabajo en equipo— con los desafíos que enfrentan las organizaciones para alcanzar sus objetivos. La campaña cuenta con desarrollos creativos de McCann Buenos Aires, producción de Landia y planificación de medios de UM.

SanCor Salud lanza su línea Corporate de la mano de Juan Martín del Potro
Del Potro recibiendo la placa como nuevo CIO de SanCor Salud. Foto: Prensa

En paralelo, la compañía renovó la identidad de su propuesta corporativa para expresar su posicionamiento en este segmento. El nombre SanCor Salud Corporate, acompañado por la bajada “Soluciones de salud para empresas”, refuerza el vínculo con la marca y proyecta una oferta con identidad propia. Al respecto, Nora Mosso, Gerenta de Marketing, profundizó: “Elegimos esa denominación, y la bajada ́Soluciones de salud para empresas ́, porque conducen a una zona de pensamiento aspiracional, connota solidez y funciona como un sello de calidad y alto estándar”.

La iniciativa se inscribe en una estrategia de largo plazo para consolidar el desarrollo de SanCor Salud en el mercado empresarial. En esa dirección, Corporate expresa una convicción: acompañar el crecimiento de las organizaciones también implica contribuir al bienestar de las personas que lo hacen posible, es decir, sus colaboradores.

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