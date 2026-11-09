Detuvieron a un segundo hombre por amenazar de muerte al papa León XIV en Bahía Blanca: cómo fue el operativo antiterrorista

Detuvieron a un segundo hombre por amenazar de muerte al Papa en Bahía Blanca. Foto: Reuters - Google Maps.

Un hombre fue detenido en Bahía Blanca acusado de amenazar de muerte al papa León XIV, en medio de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. El procedimiento se realizó durante la noche del domingo en una vivienda de la calle Cramer al 700, en el barrio Villa Libre Sur, y se convirtió en el segundo caso de estas características conocido en las últimas horas.

Según informó el diario La Brújula 24, el sospechoso fue identificado como Fabio Ariel Perrone, quien quedó a disposición de la Justicia Federal. La investigación se encuentra bajo la órbita del Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo del juez subrogante Bernardo Bibel.

Cómo fue el operativo antiterrorista en Bahía Blanca

La investigación comenzó después de que el servicio de emergencias 911 recibiera un llamado con amenazas contra el Pontífice. A partir de esa comunicación, los investigadores lograron identificar la línea telefónica y localizar al sospechoso.

El fiscal federal Carlos Martínez explicó que durante el allanamiento se encontró el celular desde el que presuntamente se había realizado la amenaza. Además, señaló que todavía se busca determinar si existió una planificación previa o si se trató de un acto de intimidación sin preparación.

Según las últimas declaraciones del fiscal, Perrone permanecerá alojado en Bahía Blanca, al menos hasta el miércoles, cuando está prevista una audiencia de formalización.

Así llegó el papa León XIV al Monumento de los Españoles. Foto: REUTERS

Dos detenidos por amenazas contra el papa León XIV

El procedimiento se produjo pocas horas después de que la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informara sobre otra detención en Villa Rosa, partido de Pilar, también por presuntas amenazas de muerte contra León XIV.

En ese caso, la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina y fue ordenada por el Juzgado Federal de Campana, encabezado por Adrián González Charvay. Hasta el momento, no se informó que exista una vinculación entre ambos sospechosos, por lo que las investigaciones avanzan por separado.

Las detenciones se conocieron mientras se desarrolla un amplio operativo de seguridad por la visita del Papa, que comenzó el domingo 8 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján hasta el miércoles 11.