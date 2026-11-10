El jazmín: los 3 cuidados para que crezca sano y se llene de flores blancas durante el verano 2027 Foto: Gemini

El jazmín común es una de las especies más elegidas para decorar espacios exteriores gracias a sus pequeñas flores blancas y su aroma intenso. Sin embargo, para que crezca fuerte y logre una floración abundante en verano, es fundamental tener en cuenta tres cuidados básicos.

Esta planta trepadora puede desarrollarse sobre pérgolas, rejas o paredes, y sus flores suelen aparecer durante los meses cálidos. Para que el jazmín luzca en todo su esplendor, es clave prestar atención a la luz, el riego y la poda.

Dónde ubicar el jazmín para que florezca más

La iluminación es uno de los factores más importantes para estimular la floración. El jazmín necesita estar en un lugar cálido, con varias horas de sol al día y protegido de los vientos fuertes. Si bien puede adaptarse a la semisombra, la falta de luz reduce la cantidad de flores.

Al cultivarlo como trepadora, conviene colocar un soporte firme para guiar sus ramas a medida que crecen y así aprovechar mejor el espacio.

El jazmín es una de las plantas más lindas Foto: Pinterest

Cómo regar el jazmín y evitar problemas en las raíces

Durante el verano, el jazmín requiere riego regular, sobre todo si está en maceta. La frecuencia depende de la temperatura, el tamaño del recipiente y la rapidez con la que se seca el sustrato.

Lo esencial es mantener la tierra húmeda, pero sin encharcarla. Para eso, se recomienda usar un sustrato fértil y con buen drenaje, además de una maceta con agujeros en la base. Antes de volver a regar, es importante comprobar la humedad del sustrato para evitar el exceso de agua.

Cuándo y cómo podar el jazmín para estimular su crecimiento

La poda es clave para mantener el jazmín saludable y estimular la aparición de nuevas flores. En las variedades que florecen en verano, lo ideal es podar una vez terminada la floración, hacia el final de la estación o al comienzo del otoño.

En ese momento se pueden retirar ramas secas, débiles o entrecruzadas, y recortar los tallos que hayan crecido demasiado. No conviene hacer una poda fuerte justo antes de la floración, ya que muchas variedades producen flores sobre ramas desarrolladas la temporada anterior.

Con estos cuidados, el jazmín tendrá mejores condiciones para crecer, conservar su follaje y llenar el jardín o balcón de flores blancas y perfumadas durante la temporada cálida.