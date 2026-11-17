Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas. Foto: X @AlpineF1Team

La Fórmula 1 tendrá este fin de semana una nueva presentación en Estados Unidos con el Gran Premio de Las Vegas, donde Franco Colapinto intentará cortar su mala racha y volver a sumar puntos con Alpine. La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta la madrugada del domingo, cuando se disputará la carrera principal.

Colapinto llega a la vigésima primera fecha del campeonato con la necesidad de recuperar terreno después de una seguidilla de seis Grandes Premios sin conseguir unidades. Su última sequía comenzó en Azerbaiyán y continuó en Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La competencia se desarrollará en el Circuito Callejero de Las Vegas, un trazado urbano de 6,201 kilómetros de extensión y 17 curvas. Como es habitual en esta prueba, las sesiones se disputarán durante la noche local, por lo que los aficionados argentinos deberán seguir buena parte de la actividad durante la madrugada.

Franco Colapinto en la Fórmula 1. Foto: REUTERS

Cómo llega Franco Colapinto al Gran Premio de Las Vegas

Colapinto afrontará una nueva oportunidad para cambiar el rumbo de su temporada. El piloto de Alpine viene de completar un complicado paso por el Gran Premio de Brasil, donde reconoció que debió llevar el auto al límite durante toda la carrera.

Ahora, el desafío será adaptarse a las características de Las Vegas y encontrar un buen rendimiento desde las primeras prácticas libres. La clasificación también será determinante, ya que largar desde una posición competitiva puede resultar clave en un circuito callejero.

Andrea Kimi Antonelli llega como campeón de la Fórmula 1

El Gran Premio de Las Vegas tendrá un atractivo adicional: el campeonato de pilotos ya tiene definido a su ganador. El italiano Andrea Kimi Antonelli se consagró campeón de la Fórmula 1 después de una temporada destacada al volante de Mercedes.

Con apenas 20 años, el joven piloto alcanzó un récord histórico al convertirse en el campeón más joven de la categoría.

Por su parte, Mercedes también aseguró el campeonato de constructores. La escudería consiguió una ventaja cercana a los 150 puntos sobre Ferrari, su principal perseguidor, y llega a la recta final del calendario con ambos objetivos cumplidos.

Franco Colapinto se prepara para el GP de Las Vegas. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

El cronograma y los horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1

La actividad en el circuito estadounidense comenzará el jueves 19 de noviembre con la primera práctica libre. La clasificación se realizará durante la madrugada del sábado y la carrera tendrá lugar el domingo a la 1 de la mañana, siempre en horario argentino.

El cronograma completo del Gran Premio de Las Vegas es el siguiente:

Jueves 19 de noviembre

Práctica libre 1: 21:30.

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 2: 1:00.

Práctica libre 3: 21:30.

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00.

Domingo 22 de noviembre

Carrera: 1:00.

De esta manera, Franco Colapinto tendrá un nuevo desafío en la Fórmula 1, con el objetivo de dejar atrás las últimas presentaciones y cerrar la temporada con mejores resultados. Las miradas estarán puestas en su rendimiento durante las prácticas y, especialmente, en la clasificación, donde buscará conseguir una buena posición de largada.