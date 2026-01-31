Un tesoro en Chubut Foto: Instagram/@turismocholila

Las películas de cowboys han cautivado generaciones de todo el mundo, su temática enamoraba a chicos y grandes por igual, que soñaban con viajar un rato a una época donde se jugaba al límite de la ley. Por la lejanía podría resultar imposible que una parte de ese mundo se trasladara a la Argentina, más precisamente a la Patagonia, lo cierto es que pasó e involucra a dos de sus figuras más importantes.

En la inmensidad del sur, en un rincón remoto donde la belleza silenciosa de las montañas y lagos se une para brindar un espectáculo natural único, se encuentra un pequeño pueblo que fue testigo de lo impensado: recibir a dos forajidos que escapaban de Estados Unidos.

Postal de los forajidos Foto: Instagram/@turismocholila

Cholila, refugio de cowboys

Cholila, está situada en el valle del mismo nombre, en cercanías del parque nacional Los Alerces en Chubut. Es ideal para cabalgatas y visitar a la cabaña de los bandidos más famosos del siglo XX. Es considerado un paraíso para ciclistas y amantes de la historia patagónica.

Se accede por la Ruta Nacional 40 y consta de una plaza con el monumento a los colonos galeses, calles de ripio y un museo en la cabaña original de Butch Cassidy y Sundance Kid que se instalaron allí huyendo de la ley.

Sundance Kid y Butch Cassidy

En busca de dejar atrás los robos y una persecución incesante por parte de la policía, el 19 de enero de 1901 embarcaron en Nueva York, en el vapor inglés Herminio, rumbo a Buenos Aires: Harry Alonzo Longabaugh Sundance Kid, Robert Leroy Parker Butch Cassidy y la compañera del primero, Etta Place.

Los robos de “The Wild Bunch” se hicieron famosos no solamente por atacar bancos y trenes, sino también por la planificación que había detrás. Fueron los hermanos George y Ralph Newbery quienes los recibieron con el objetivo de convencerlos para que se instalen en el sur y así poblar aquella zona.

Con identidades falsas se radicaron en el valle de Cholila, dedicándose a la explotación ganadera, y construyeron esta cabaña de troncos con techo de paja a dos aguas con estufas a leña.

Existe una foto de los tres con la famosa vivienda de fondo. Sentados en sillas se puede ver a Sundance Kid (izquierda) y Butch Cassidy (derecha), mientras Etta sirve el té. Vivieron en Cholila hasta 1905 como dos inmigrantes más. Como anécdota, se rescata que establecieron una estrecha relación con un ex sheriff estadounidense, oriundo de Texas, John “Comodoro” Perry.

Sundance Kid y Butch Cassidy buscados por el mundo Foto: Instagram/@turismocholila

El asalto al Banco de Tarapacá y Argentina en Río Gallegos precipitó la huida de Butch y Sundance de su cabaña. Primero fueron a Chile, luego volvieron de manera momentánea al país para robar el Banco de la Nación de Villa Mercedes, San Luis, y ahí exiliarse nuevamente.

Terminaron en Concordia, en Santa Vera Cruz, en los Andes centrales bolivianos. Después de robar, el 3 de noviembre de 1908, un correo de una mina, el día 6 la policía y el ejército rodeó la casa en la que se escondían, en San Vicente, y tras un intenso tiroteo, les encontraron sin vida en el interior. Se cree que se suicidaron para evitar ser capturados.

Hubo varias leyendas que afirmaban que no murieron allí y que lograron escapar a Estados Unidos; lo cierto es que jamás se comprobó.

Cholila Foto: Instagram/@turismocholila

Qué hacer en Cholila

La cabaña que habitaron los vaqueros aún está en pie y puede visitarse. Tiene una estructura de troncos restaurada con muebles originales, donde guías locales narran sus días allí.

Las playas son una parada obligada, sumado a realizar cabalgatas, trekking o andar en bicicleta por los cerros. En cuanto a la gastronomía, el cordero al asador con chimichurri de ajo silvestre, trucha ahumada y guiso de ciervo son los imperdibles.

Cholila es un pueblo escondido que te espera para descubrir su belleza natural y, por qué no, sentirte como un forajido por un rato.