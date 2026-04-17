El emblemático tren de la República de los Niños:

Un símbolo de infancia, educación y memoria ferroviaria Foto: Foto generada con IA Canal 26

Ubicado en la ciudad de La Plata, dentro de uno de los parques temáticos más singulares de la Argentina, el tren de la República de los Niños es mucho más que un medio de transporte interno: es una pieza viva de la historia bonaerense. Con décadas de trayectoria, este pequeño ferrocarril sigue despertando la curiosidad de grandes y chicos, combinando patrimonio cultural, turismo y memoria ferroviaria en un mismo recorrido. En esta nota especial, repasamos su origen, cómo es el viaje actual y algunas curiosidades que lo convierten en un verdadero emblema.

Los orígenes del Ferrocarril República de los Niños (FRN): cuándo comenzó a funcionar y cuál era su objetivo

El Ferrocarril República de los Niños (FRN) comenzó a funcionar oficialmente en 1951, en paralelo con la inauguración del parque temático República de los Niños, durante la presidencia de Juan Domingo Perón. Desde su concepción, el objetivo fue claro: acercar a los niños al funcionamiento de las instituciones, el trabajo y la vida en sociedad, a través de una ciudad a escala, inspirada en estilos arquitectónicos europeos y pensada con un fuerte contenido educativo.

Desde 1951, el tren de la República de los Niños recorre el parque Foto: Instagram @fotos.antiguas.argentina

En ese contexto, el tren cumplía un rol fundamental. No solo facilitaba el traslado dentro del predio, sino que también tenía una función pedagógica: mostrar cómo operaba el sistema ferroviario, una de las columnas vertebrales del desarrollo argentino en el siglo XX. El FRN fue diseñado como un ferrocarril real en miniatura, con señales, estaciones, barreras y material rodante específico, replicando la experiencia de los trenes tradicionales.

A lo largo de los años, el servicio atravesó períodos de actividad plena, interrupciones y posteriores recuperaciones, siempre ligado a los vaivenes económicos y políticos del país. Sin embargo, logró mantenerse como uno de los íconos del parque y de la memoria colectiva bonaerense.

Cómo es el viaje en el tren de la República de los Niños: estaciones y cuántos kilómetros recorre

Hoy en día, el viaje en el tren de la República de los Niños sigue siendo una de las atracciones más buscadas por quienes visitan el predio. El recorrido completo tiene una extensión aproximada de 1,7 kilómetros, bordeando distintos sectores emblemáticos del parque y ofreciendo una vista privilegiada de sus edificios más representativos.

Una de las joyas históricas de La Plata Foto: Wikipedia

El circuito cuenta con dos estaciones principales:

Estación Central , ubicada cerca del acceso principal al predio.

Estación Parque, próxima a zonas recreativas y espacios verdes.

Durante el trayecto, el tren avanza a baja velocidad, lo que permite disfrutar del paisaje, tomar fotografías y escuchar las explicaciones brindadas por el personal. Las locomotoras y coches, restaurados y mantenidos con estética original, refuerzan la sensación de viajar en el tiempo. El trayecto completo dura entre 10 y 15 minutos, dependiendo de la cantidad de paradas y del flujo de visitantes.

Otras curiosidades sobre la República de los Niños

Además de su valor histórico, el tren de la República de los Niños guarda varias curiosidades que lo hacen aún más atractivo:

Escala realista : aunque es un tren de dimensiones reducidas, cumple con normas ferroviarias reales y utiliza señalización funcional.

Protagonista de recuerdos : para muchos bonaerenses, el primer “viaje en tren” de su vida ocurrió allí, marcando generaciones enteras.

Restauraciones periódicas : el FRN fue sometido a trabajos de recuperación en distintas épocas, respetando siempre su diseño original.

Patrimonio cultural: es considerado parte del patrimonio histórico del parque y un símbolo del vínculo entre educación, transporte y recreación.

Entre torres medievales y vías en miniatura, el tren de la República de los Niños mantiene viva una historia Foto: Wikipedia

A más de siete décadas de su inauguración, el tren de la República de los Niños sigue circulando, demostrando que algunas ideas pueden atravesar el tiempo. Este pequeño ferrocarril no solo conecta estaciones: conecta pasado, presente y futuro, consolidándose como uno de los clásicos indiscutidos de Buenos Aires y una parada obligada para quienes buscan historia viva sobre rieles.