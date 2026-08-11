El camino para que Argentina tuviera Constitución empezó en una plaza lejos de CABA: el pueblo entrerriano conocido como “La Histórica”

Concepción del Uruguay Foto: Turismo Concepción del Uruguay

A simple vista, Concepción del Uruguay puede parecer una ciudad tranquila de Entre Ríos, ubicada sobre la margen occidental del río Uruguay. Sin embargo, detrás de sus plazas, edificios antiguos y museos se esconde una de las tramas más decisivas de la historia argentina. No por casualidad se la conoce como “La Histórica”, un apodo que resume el peso político, cultural y simbólico que tuvo en el siglo XIX.

Fundada el 25 de junio de 1783 por Tomás de Rocamora, la ciudad fue mucho más que un punto del litoral. Con el paso de los años, se convirtió en escenario de decisiones que marcaron el rumbo institucional del país, especialmente durante el proceso que derivó en la sanción de la Constitución Nacional de 1853.

La plaza donde empezó el camino hacia la Constitución Nacional

El hecho central ocurrió el 1° de mayo de 1851, en la actual Plaza General Francisco Ramírez. Allí, Justo José de Urquiza realizó el famoso Pronunciamiento contra Juan Manuel de Rosas, una decisión política que rompió con el poder rosista y abrió el camino hacia la Batalla de Caseros, la caída de Rosas y la posterior organización constitucional del país.

Plaza Francisco Ramírez. Foto: Instagram @turismoconcepciondeluruguay

Ese episodio no fue un simple acto local. Fue el punto de partida de una cadena de acontecimientos que derivó en la convocatoria al Congreso Constituyente y en la sanción de la Constitución Nacional, el 1° de mayo de 1853, en Santa Fe. El propio Museo Palacio San José recuerda que la Constitución se basó en pactos preexistentes como el Pacto Federal de 1831, el Acuerdo de San Nicolás de 1852 y las Bases de Alberdi.

Por qué Concepción del Uruguay es conocida como “La Histórica”

Concepción del Uruguay no recibió ese nombre por nostalgia, sino por acumulación de hechos. Luego de la Revolución de Mayo, fue una de las primeras ciudades del interior en adherir a la causa independentista. Además, en 1814 fue designada capital de Entre Ríos por Gervasio Antonio de Posadas, y en 1860 fue sede de la sanción de la Constitución provincial entrerriana.

La ciudad también fue declarada Capital Histórica de Entre Ríos mediante la ley provincial N° 10.314, sancionada en 2014, como reconocimiento a su rol en la vida política de la provincia y del país.

El Palacio San José, la casa donde el poder se mezcló con la vida cotidiana

A pocos kilómetros del centro urbano se encuentra uno de los lugares más impactantes para entender la época: el Palacio San José, residencia de Justo José de Urquiza y de su esposa Dolores Costa. Actualmente funciona como Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, y permite recorrer documentos, mobiliario, pinturas y objetos vinculados con la historia argentina del siglo XIX.

Palacio San José, Entre Ríos, Argentina. Foto: Wikipedia

El edificio comenzó a construirse en 1848 y cuenta con 38 habitaciones, antiguas dependencias de servicio, jardines, patios, capilla, lago artificial y un parque de gran valor patrimonial. Allí se conserva, además, un archivo documental de enorme importancia, con miles de documentos vinculados a la vida económica, política y social de la región.

Uno de los datos más llamativos es que la residencia tuvo adelantos poco comunes para la época, como un sistema de agua corriente hacia 1856 y lámparas de gas de carburo y querosene, lo que muestra el nivel de modernización que Urquiza quiso imprimirle a su centro político y familiar.

El colegio que formó presidentes y cambió la educación argentina

Otro ícono de “La Histórica” es el Colegio del Uruguay Justo José de Urquiza, fundado el 28 de julio de 1849. Es considerado el primer colegio laico y gratuito del país, una innovación enorme para una Argentina que todavía estaba en plena construcción institucional.

Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, inaugurado en 1849. Foto: Instagram @turismoconcepciondeluruguay

Por sus aulas pasaron figuras centrales de la política, la cultura y la ciencia. Entre sus alumnos se mencionan presidentes argentinos como Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza y Arturo Frondizi, además de escritores, juristas, médicos y dirigentes de trascendencia nacional.

El edificio, frente a la plaza principal, también es parte del circuito histórico de la ciudad. Su presencia refuerza una idea clave: Concepción del Uruguay no solamente fue un lugar de batallas y pronunciamientos, sino también un centro educativo pensado para formar a las élites dirigentes de la Argentina moderna.

Un destino para visitar todo el año

Más allá de su peso histórico, Concepción del Uruguay es una escapada ideal para quienes buscan combinar cultura, naturaleza y descanso. La ciudad ofrece circuitos patrimoniales, museos, playas sobre el río Uruguay, termas cercanas y una ubicación estratégica dentro del corredor turístico entrerriano.

Su casco urbano invita a recorrer la Plaza Ramírez, la Basílica de la Inmaculada Concepción, el Colegio del Uruguay, viejas casonas, monumentos y espacios vinculados con la vida de Urquiza, Francisco Ramírez y otros protagonistas del federalismo argentino.