El dormitorio de San Martín: el museo gratis de CABA que reconstruyó la habitación donde pasó sus últimos días

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

En pleno corazón de San Telmo, dentro de uno de los espacios culturales más importantes del país, se conserva una escena que parece detenida en el tiempo: el dormitorio de José de San Martín, reconstruido tal como era en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde el Libertador transitó sus últimos días.

La sala forma parte de la exhibición permanente del Museo Histórico Nacional, ubicado en Defensa 1600, CABA. Allí se puede visitar una recreación exacta de la habitación en la que San Martín vivió el tramo final de su vida, con muebles, cuadros y objetos originales que pertenecieron al prócer. La entrada al museo es libre y gratuita, y abre de miércoles a domingo de 11 a 19 horas.

Una habitación que muestra al San Martín más humano

Cuando se piensa en José de San Martín, la primera imagen que suele aparecer es la del militar que cruzó los Andes, lideró campañas decisivas y se convirtió en una figura clave de la independencia americana. Sin embargo, esta sala propone una mirada distinta: la del hombre que pasó sus últimos años lejos de la Argentina, rodeado de recuerdos, objetos familiares y señales de una vida marcada por la austeridad.

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

El dormitorio no impacta por el lujo, sino por su sencillez. En el ambiente se observa una cama de hierro, una mesa de luz, un lavabo, un armario-escritorio de caoba y una mesa de centro cubierta con paño verde. También se exhiben un sofá estilo Imperio, cinco sillas y dos sillones, entre otros elementos.

Uno de esos sillones tiene un valor especial: era el lugar preferido de San Martín. Según detalla el Museo Histórico Nacional, el Libertador, ya anciano y con problemas en la vista, solía sentarse allí para leer o escuchar lecturas.

El museo que reconstruyó con exactitud el dormitorio de San Martín

La reconstrucción no fue realizada al azar. El mobiliario llegó al Museo Histórico Nacional gracias a una donación de Josefa Balcarce y San Martín de Gutiérrez Estrada, nieta del Libertador. Junto con los objetos, se envió un croquis que permitió ubicar cada pieza en el mismo lugar que ocupaba en la habitación original de Boulogne-sur-Mer.

Museo Histórico Nacional, CABA, Argentina. Foto: argentiba.gob.ar

Ese detalle convierte a la sala en mucho más que una simple escenografía. Es una reconstrucción basada en documentación familiar, objetos auténticos y memoria histórica. Cada elemento parece contar una parte de la vida íntima de San Martín: su cama austera, su escritorio, los cuadros que lo acompañaban y el sillón desde el que enfrentó sus últimos años.

Los objetos originales que acompañaron al Libertador

Entre los elementos más llamativos de la sala se encuentra un retrato de San Martín pintado en Bruselas en 1827 por la maestra de pintura de su hija Mercedes Tomasa de San Martín. La obra muestra la cabeza del Libertador entre los pliegues de la bandera argentina y estaba ubicada en su dormitorio.

Réplica de la habitación de San Martín en Francia Foto: cultura.gob

También se conserva una litografía de Simón Bolívar, realizada por Quesnet, que San Martín mantuvo cerca suyo hasta el final de su vida. Ese dato no pasa inadvertido: ambos fueron figuras centrales en la independencia sudamericana, aunque sus caminos políticos y militares tuvieron diferencias profundas.

La presencia del retrato de Bolívar en su dormitorio aporta una pista sobre la dimensión histórica de San Martín, pero también sobre su mundo personal. No era solo un recuerdo decorativo: era la imagen de otro protagonista fundamental del proceso emancipador americano.

Boulogne-sur-Mer, el último destino de San Martín

San Martín murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, una ciudad portuaria del norte de Francia. Para ese momento, llevaba años alejado de la vida pública argentina y de los conflictos internos que atravesaban al país.

José de San Martín Foto: Museo Histórico Nacional

Su retiro europeo no significó indiferencia. Por el contrario, fue parte de una etapa compleja, atravesada por el exilio, los problemas de salud y la distancia con la tierra por la que había luchado. En Francia vivió acompañado por su hija Mercedes, su yerno Mariano Balcarce y sus nietas.

La habitación reconstruida en CABA permite acercarse a ese San Martín menos conocido: no el de los monumentos, sino el hombre mayor, reservado, con dificultades visuales, que pasaba sus días entre lecturas, recuerdos y silencios.

Dónde queda el museo y cómo visitarlo gratis

El dormitorio reconstruido de San Martín se encuentra en el Museo Histórico Nacional, situado en Defensa 1600, en el barrio porteño de San Telmo, dentro del entorno histórico del Parque Lezama.

El museo abre de miércoles a domingo de 11 a 19 horas, también los feriados, y la entrada es libre y gratuita. El ingreso se permite hasta 10 minutos antes del cierre.

Para quienes buscan una salida cultural distinta en la Ciudad de Buenos Aires, esta sala es una visita imprescindible. Allí, entre muebles originales y una reconstrucción fiel, se puede conocer el costado más humano de José de San Martín: el del hombre que cambió la historia de América y pasó sus últimos días en una habitación sencilla, lejos del país que ayudó a liberar.