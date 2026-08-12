El día que Jorge Cafrune presentó a Mercedes Sosa en Cosquín y Argentina descubrió a “La Negra”

Cafrune y Mercedes Sosa Foto: Fundación Mercedes Sosa

Hay historias que no empiezan con luces perfectas ni contratos asegurados. Algunas nacen en los márgenes, con una artista esperando ser escuchada y con otro cantor dispuesto a desafiar lo establecido. Así ocurrió el 31 de enero de 1965, cuando Jorge Cafrune hizo subir al escenario mayor de Cosquín a una joven Mercedes Sosa, todavía lejos de la dimensión continental que alcanzaría años después. Aquella presentación, recordada como uno de los momentos fundacionales del folklore argentino moderno, marcó un antes y un después en su carrera.

Mercedes no estaba anunciada como una de las figuras centrales del festival. Según los relatos históricos, la organización no le había dado lugar en la grilla oficial. Pero Cafrune, ya consagrado, decidió abrirle paso con una frase que quedó grabada en la memoria popular:“Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima”. Después anunció a“una tucumana: Mercedes Sosa”. El gesto, arriesgado y generoso, terminó convirtiéndose en una de las escenas más simbólicas de la música argentina.

Quién era Mercedes Sosa antes de convertirse en leyenda

Detrás de“La Negra” estaba Haydée Mercedes Sosa, nacida el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, en una familia humilde. Su padre era trabajador de la zafra y su madre lavandera, un origen que marcaría para siempre su sensibilidad artística y social. Desde muy joven se acercó a las danzas folklóricas y al canto, y en 1950 ganó un concurso radial en LV12 de Tucumán usando el seudónimo Gladys Osorio, un dato que muestra que su destino artístico comenzó casi como un secreto.

Mercedes Sosa Foto: Fundación Mercedes Sosa

Su crecimiento no fue repentino. Antes de Cosquín, Mercedes ya venía construyendo una identidad propia, vinculada al Movimiento del Nuevo Cancionero, surgido en Mendoza y asociado a nombres como Armando Tejada Gómez, Manuel Oscar Matus y Tito Francia. Esa corriente buscaba un folklore menos decorativo y más conectado con la vida real de los pueblos, los trabajadores, las mujeres y los olvidados.

Cafrune, el amigo que entendió antes que todos lo que el país estaba por descubrir

El gesto de Jorge Cafrune no fue solo una invitación artística. Fue también un acto de confianza, amistad y coraje. En plena quinta edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, el cantor decidió exponerse ante la comisión organizadora para darle lugar a una voz que consideraba necesaria. Con el tiempo, ese episodio sería leído como una especie de bautismo popular de Mercedes Sosa ante el gran público argentino.

Jorge Cafrune Foto: Archivo

La escena tuvo todo lo que convierte a un momento en mito: una artista sin permiso formal, un cantor dispuesto a romper el protocolo y una plaza que terminó rindiéndose ante una interpretación cargada de verdad. Diversos registros recuerdan que Mercedes interpretó “Canción del derrumbe indio”, una pieza que condensaba el tono profundo, social y latinoamericano que luego definiría buena parte de su obra.

De Tucumán al mundo: la voz que cantó por los que no tenían voz

Después de Cosquín, el nombre de Mercedes Sosa empezó a circular con otra fuerza. Su repertorio se amplió y su figura se volvió inseparable de canciones como “Alfonsina y el mar”, “Gracias a la vida”, “Solo le pido a Dios”, “Como la cigarra”, “Canción con todos” y “Todo cambia”. No solo cantaba canciones: las transformaba en memoria colectiva.

Lo extraordinario de Mercedes fue que nunca quedó encerrada en un solo género. Aunque su raíz fue el folklore, también dialogó con el tango, el rock, la canción latinoamericana y el pop. Esa amplitud le permitió cantar obras de autores populares y, décadas después, encontrarse con artistas como Charly García, León Gieco, Fito Páez, Gustavo Cerati, Caetano Veloso, Shakira, Joaquín Sabina y Calle 13, especialmente en proyectos como “Cantora”, su último gran trabajo discográfico.

Censura, exilio y regreso: cuando cantar también era resistir

La vida de Mercedes Sosa también estuvo atravesada por el dolor político. Durante la dictadura militar argentina fue censurada y perseguida. En octubre de 1978, en un recital en el Almacén San José de La Plata, fue detenida junto a parte del público, un episodio que aceleró su salida al exilio. Luego vivió entre París y Madrid, lejos del país que seguía cantando en cada escenario.

Mercedes Sosa

Su regreso a la Argentina en 1982 fue otro capítulo inolvidable. Los conciertos en el Teatro Ópera de Buenos Aires, con invitados de distintas generaciones y estilos, mostraron que Mercedes no volvía sola: regresaba con una música nacional más amplia, más libre y más dispuesta a encontrarse. Ese ciclo quedó registrado en “Mercedes Sosa en Argentina”, uno de los discos más emblemáticos de su carrera.

El homenaje que mantiene viva a “La Voz de América Latina”

A más de una década de su muerte, ocurrida el 4 de octubre de 2009 en Buenos Aires, Mercedes Sosa sigue siendo una presencia viva. Su fundación recuerda que su nombre fue dado a plazas, calles, escuelas, centros culturales y escenarios en distintos lugares del mundo, como reconocimiento a una artista que convirtió el canto en identidad, memoria y dignidad.

En 2025 se recordaron los 60 años de aquella primera subida al escenario de Cosquín, con homenajes que volvieron a poner en el centro la figura de Cafrune y el gesto que cambió el rumbo de la historia. Yamila Cafrune, hija del “Turco”, evocó aquella noche como un acto de amistad y de justicia artística, y propuso que no se olvide la importancia de ese momento para la cultura popular argentina.