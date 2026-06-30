Carlos Gardel y sus últimas funciones: la noche final, los tangos que cantó y el misterio de su despedida

Gardel cantó ante una multitud sin saber que esas canciones quedarían para siempre como la despedida final

Carlos Gardel no murió solamente en un accidente aéreo: entró en la historia envuelto en una escena que todavía conmueve al tango. Sus últimas presentaciones no fueron un simple cierre de gira, sino el final de una etapa artística extraordinaria, marcada por salas llenas, multitudes en la calle, transmisiones radiales y una despedida que, con el paso del tiempo, se volvió casi premonitoria.

El Zorzal Criollo atravesaba en 1935 uno de los momentos más importantes de su carrera. Venía de filmar “El día que me quieras” y “Tango Bar”, dos películas realizadas en Estados Unidos para Paramount, y había iniciado una gira latinoamericana que incluía Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Panamá, Cuba y México. El viaje comenzó el 28 de marzo de 1935, cuando partió desde Nueva York rumbo a Puerto Rico, en lo que terminaría siendo su última gira.

La última gira de Carlos Gardel: éxito, cansancio y una agenda agotadora

A diferencia de la imagen tranquila que muchas veces deja la nostalgia, los últimos meses de Gardel fueron intensos. La gira fue recibida con un entusiasmo desbordante en cada ciudad: teatros llenos, fanáticos esperando en estaciones, calles tomadas por admiradores y una agenda que exigía al cantante casi sin descanso. En Puerto Rico estaba previsto que permaneciera diez días, pero el éxito fue tal que la estadía se extendió casi un mes, con múltiples actuaciones en distintas ciudades.

En Bogotá, Gardel cantó ante una multitud, emocionó por radio y cerró con “Tomo y obligo"

Después llegó Venezuela, donde el fervor fue aún mayor. Las crónicas recuerdan que la gente se reunía junto a las vías del tren para saludarlo y que en Caracas fue prácticamente llevado en andas hasta su hotel. En Colombia, la recepción mantuvo ese tono popular: Gardel llegó a Barranquilla el 5 de junio de 1935 y luego pasó por Puerto Colombia, Cartagena, Medellín y Bogotá.

Bogotá, el escenario de la despedida pública

El tramo final ocurrió en Bogotá. Gardel llegó a la capital colombiana el 14 de junio de 1935, donde una multitud lo recibió en el aeropuerto. Algunas reconstrucciones señalan que cerca de 10.000 personas se acercaron para verlo, al punto de invadir la pista y obligar al piloto a realizar una maniobra para evitar una tragedia.

En esos días, sus presentaciones tenían una modalidad muy propia de la época: primero se proyectaba una película y luego aparecía Gardel para cantar en vivo. Estaba contratado por la cadena Cine Colombia, con funciones en salas como el Salón Olympia, el Teatro Real y el Teatro Nariño. Todo ocurría con entradas agotadas y un público que no solo iba a escuchar tangos, sino a ver de cerca al artista más popular del mundo hispano.

Cómo fue realmente la última presentación de Carlos Gardel

La última presentación pública de Gardel tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1935, la noche anterior a su muerte. No fue en un gran teatro ni en un estadio, sino en una audición especial de la emisora La Voz de la Víctor, ubicada en la zona de la Plaza de Bolívar, en Bogotá. La transmisión fue anunciada previamente y convocó a una multitud: muchas personas se reunieron en la plaza para escucharlo a través de altoparlantes.

En Bogotá, Carlos Gardel vivió su última gran noche artística

El clima era de emoción y despedida. Gardel debía continuar viaje hacia Cali, con escala en Medellín, pero esa noche su voz quedó asociada para siempre al último contacto con el público. Según la crónica recuperada por Todo Tango, la audición comenzó a las 23:15 y terminó alrededor de las 00:30. Pocas horas más tarde, otra radio colombiana anunciaría la noticia que nadie esperaba: Gardel había muerto en el accidente aéreo de Medellín.

Los tangos y canciones que Gardel cantó en su última función

El repertorio de aquella noche es uno de los puntos más fascinantes para los gardelianos. La crónica citada por Todo Tango detalla que Gardel abrió con la canción criolla “Sin nom” y luego interpretó “Cuesta abajo”, acompañado por sus guitarristas José María Aguilar, Ángel Domingo Riverol y Guillermo Barbieri. También cantó “Tengo miedo de tus ojos”, “El carretero”, “Catamarca”, “Melodía de arrabal” y “Agarrala si podés”.

Después, a pedido del público, interpretó “Silencio”. Antes del cierre, pronunció unas palabras de agradecimiento hacia Colombia y dejó una frase cargada de emoción: dijo que había sentido grandes emociones en el país, agradeció la amabilidad recibida y se despidió con un “gracias y hasta siempre”. Luego cantó “Tomo y obligo”, considerado por muchas fuentes como el último tango que interpretó en público.

Última foto de Gardel y su orquesta antes del fatídico accidente Foto: Archivo

Otras reconstrucciones mencionan dentro del repertorio de esa última audición temas como “Insomnio”, “El carretero” y “No te engañes corazón”, lo que muestra que, como suele ocurrir con los grandes mitos populares, la memoria histórica conserva distintas versiones sobre el listado exacto de canciones. Sin embargo, la coincidencia central se mantiene: “Tomo y obligo” quedó instalado como el último tango público de Gardel.

“Tomo y obligo”, el tango que selló la leyenda

La elección de “Tomo y obligo” no fue menor. El tango, con música de Carlos Gardel y letra de Manuel Romero, había sido publicado en 1931 y formó parte de la película “Las luces de Buenos Aires”, una obra clave en la expansión internacional de su figura. Que haya sido su último tango público le dio una dimensión simbólica imposible de separar de su muerte.

Tomo y Obligo de Carlos Gardel

En esa despedida, Gardel no sabía que estaba cantando por última vez ante una multitud. Pero el público sí percibió algo especial: el tono agradecido, la emoción contenida y la promesa de un regreso incierto. Ese contraste entre éxito y fatalidad convirtió la escena en una de las más recordadas de la historia del tango.

El último Gardel: entre la radio, el cine y la eternidad

Hay una diferencia importante entre el último tango público y el posible último tango íntimo de Gardel. Algunas reconstrucciones señalan que, tras salir de la radio, participó de una despedida privada en un restaurante francés de Bogotá, donde habría cantado “Mi Buenos Aires querido”. Esa versión alimenta todavía más la leyenda: el hombre que estaba lejos de la Argentina habría cerrado su vida cantándole, una vez más, a Buenos Aires.

Al día siguiente, el 24 de junio de 1935, Gardel abordó un avión de la empresa SACO con destino a Cali, con escala en Medellín. A las 15:10, un choque de aviones en el aeropuerto de Medellín terminó con su vida y con la de parte de su comitiva, incluido Alfredo Le Pera.

Desde entonces, Carlos Gardel ya no pertenece solo al tango. Pertenece a la memoria cultural de América Latina. Sus últimas funciones fueron reales, multitudinarias, agotadoras y profundamente humanas. No hubo una despedida calculada, sino una sucesión de canciones que, vistas desde el presente, parecen escritas para entrar en la eternidad.