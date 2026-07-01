El barrio porteño que esconde más de 200 años de historia y ahora se puede recorrer con un walking tour

El barrio revela más de 200 años de historia porteña Foto: redes

En Buenos Aires hay barrios que se recorren rápido y otros que piden caminarse despacio. Flores pertenece a esa segunda categoría: detrás de sus avenidas transitadas, sus comercios, sus plazas y sus fachadas antiguas se esconde una historia que atraviesa más de dos siglos. Ahora, ese pasado salió del museo y llegó a la calle con una propuesta que busca mirar el barrio con otros ojos: un walking tour histórico organizado por el Museo Barrio de Flores.

La iniciativa toma inspiración de los recorridos a pie que son clásicos en ciudades europeas como Madrid, Roma, París o Barcelona, donde guías locales revelan detalles que suelen pasar inadvertidos. En este caso, el circuito parte desde el Museo Barrio de Flores y propone alrededor de 15 paradas distribuidas en unas 20 cuadras, con relatos, fotografías antiguas y material de archivo para comparar el pasado con el presente del barrio.

Un walking tour para mirar Flores como si fuera la primera vez

La propuesta tiene un atractivo especial: no se trata solamente de caminar por calles conocidas, sino de reconstruir qué había antes donde hoy hay edificios, locales, bancos o avenidas llenas de movimiento. El Museo Barrio de Flores, ubicado en Ramón Falcón 2207, funciona desde 2018 y conserva fotos, postales, pinturas y piezas vinculadas con la memoria barrial.

Flores suma una propuesta para redescubrir su pasado: un walking tour histórico Foto: floresdepapel

Durante el recorrido, los visitantes pueden descubrir casonas que resistieron al avance urbano, esquinas que fueron protagonistas de hechos nacionales y rincones donde todavía sobrevive la identidad de un antiguo pueblo que terminó integrado a la Ciudad de Buenos Aires. La clave del tour está en sacar la historia de las vitrinas y llevarla al lugar exacto donde ocurrió.

Flores, de pueblo de quintas a barrio porteño

Antes de convertirse en uno de los centros comerciales y culturales más importantes del oeste porteño, Flores fue una zona de chacras, quintas y caminos. Su origen está vinculado a las tierras de Juan Diego Flores, adquiridas en el siglo XVIII, y al posterior loteo impulsado por Ramón Francisco Flores y Antonio Millán a ambos lados del antiguo Camino Real, actual avenida Rivadavia.

El 31 de mayo de 1806 se creó formalmente el Curato de San José de Flores, fecha que se toma como nacimiento institucional del barrio. La familia Flores donó terrenos para la iglesia, la plaza y los mataderos públicos, una estructura urbana clásica que marcó el desarrollo del pueblo: templo, espacio público y actividad económica.

Un recorrido a pie invita a mirar Flores con otros ojos Foto: floresdepapel

Con el tiempo, Flores se transformó en un lugar elegido por familias acomodadas para instalar casas de descanso. Sus quintas, jardines y residencias dieron forma a un paisaje muy distinto al actual, cuando el barrio todavía funcionaba como una zona de transición entre la ciudad y la campaña bonaerense.

El barrio donde se firmó un pacto clave para la Argentina

Uno de los grandes hitos históricos de Flores ocurrió el 11 de noviembre de 1859, cuando se firmó el Pacto de San José de Flores. Ese acuerdo, alcanzado luego de la Batalla de Cepeda, permitió la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina y abrió el camino para la aceptación de la Constitución Nacional de 1853.

Flores en la época en que se firmó el pacto Foto: Wikipedia

El pacto se firmó en terrenos vinculados a la quinta de Juan Terrero, en la zona de Rivadavia y Boyacá, y convirtió al entonces pueblo de Flores en escenario de una negociación decisiva para la organización nacional. Pocas esquinas porteñas condensan tanta historia política como esa parte del barrio, hoy atravesada por colectivos, autos y peatones que quizá desconocen la magnitud de lo ocurrido allí.

La Basílica, el Papa Francisco y una huella espiritual

Otro punto central de la identidad florense es la Basílica de San José de Flores, frente a Plaza Pueyrredón. El templo actual fue inaugurado en 1883 y se convirtió en un emblema arquitectónico y religioso del barrio, con una fachada de inspiración ecléctica y elementos grecorromanos.

Flores, el barrio que mezcla historia, transporte público y vio nacer a un papa Foto: Wikipedia

Ese lugar también quedó unido a la vida de Jorge Mario Bergoglio. El Papa Francisco nació y creció en Flores, y fue en esa basílica donde, según el relato difundido por el sitio oficial de turismo porteño, sintió el llamado que definió su vocación sacerdotal el 21 de septiembre de 1953, cuando todavía era adolescente.

Transporte, memoria e identidad barrial

Flores también fue clave para el desarrollo del transporte porteño. En 1857 pasó por la zona el Ferrocarril Oeste, asociado a la histórica locomotora La Porteña, un cambio que aceleró la conexión del antiguo pueblo con el centro de Buenos Aires. Más tarde llegarían el subte, nuevas avenidas y una transformación urbana que multiplicó la vida comercial del barrio.

Aun así, entre edificios modernos y vidrieras, todavía quedan marcas de otras épocas: antiguos comercios, casas bajas, pasajes, instituciones culturales y relatos familiares que se transmiten de generación en generación. Por eso, el walking tour no solo apunta a turistas, sino también a vecinos que caminan Flores todos los días sin saber que, muchas veces, pisan historia.

Cómo participar del recorrido histórico por Flores

El Museo Barrio de Flores informó que sus actividades buscan preservar y difundir la memoria local, con visitas, talleres y propuestas culturales abiertas a la comunidad. La institución funciona en Ramón Falcón y Bonorino, y conserva miles de objetos, fotografías y documentos vinculados con el pasado del barrio.

Flores no necesita inventarse una épica: la tiene en sus calles. Fue pueblo, escenario de pactos nacionales, lugar de quintas, barrio de inmigrantes, cuna de escritores y punto clave en la vida del Papa Francisco. El nuevo walking tour permite descubrir todo eso con una consigna simple: caminar despacio, mirar hacia arriba y entender que Buenos Aires todavía guarda secretos a la vuelta de la esquina.