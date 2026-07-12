Argentina e Inglaterra: la rivalidad que empezó en la historia, explotó por Malvinas y se volvió eterna en una cancha

Argentina y la rivalidad con Inglaterra Foto: Canal26.com

Argentina e Inglaterra protagonizan una de las rivalidades más intensas del fútbol mundial, una tensión que no nació únicamente dentro de una cancha, sino que se alimentó de episodios históricos, políticos y emocionales que marcaron a dos países separados por miles de kilómetros. Lo curioso es que, a diferencia de otros clásicos internacionales, no se trata de vecinos ni de potencias futboleras con una frontera común: se trata de una rivalidad atravesada por la memoria, la identidad nacional y el peso imborrable de Malvinas.

El vínculo entre ambos países tiene raíces profundas. El fútbol llegó a la Argentina de la mano de la comunidad británica durante el siglo XIX, especialmente en Buenos Aires, donde inmigrantes, trabajadores ferroviarios y colegios ingleses ayudaron a difundir un deporte que terminaría convertido en pasión nacional. Esa influencia inicial explica una paradoja histórica: Argentina aprendió a jugar al fútbol con una tradición británica, pero terminó construyendo una identidad futbolera completamente propia, criolla, talentosa y rebelde.

Wembley 1966: el primer quiebre entre Argentina e Inglaterra

El punto de partida moderno de esta rivalidad suele ubicarse en el Mundial de Inglaterra 1966. En los cuartos de final, Argentina cayó 1-0 ante el local en Wembley, con gol de Geoff Hurst a los 77 minutos. Pero el resultado quedó casi en segundo plano por la expulsión de Antonio Rattín, capitán argentino, en un partido cargado de discusiones, tensión arbitral y enojo del plantel albiceleste.

Rattín murió a los 89 años Foto: Redes sociales

Para muchos argentinos, aquel encuentro fue vivido como una injusticia deportiva. Rattín, símbolo de carácter y liderazgo, tardó en dejar el campo de juego y el episodio quedó grabado como una herida. La frase atribuida al entrenador inglés Alf Ramsey, quien calificó a los jugadores argentinos como “animals”, profundizó el malestar y transformó aquel cruce en algo mucho más grande que una eliminación mundialista.

Desde entonces, cada Argentina-Inglaterra empezó a leerse con una carga especial. La Selección ya no enfrentaba solo a un rival europeo: enfrentaba a un país asociado a una historia de disputa, orgullo y desconfianza.

Malvinas: la herida política que cambió para siempre el clásico

La Guerra de Malvinas, ocurrida entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, marcó un antes y un después en la relación entre Argentina y el Reino Unido. Fue un conflicto breve pero profundamente doloroso, librado por la soberanía de las Islas Malvinas, conocidas por los británicos como Falkland Islands. Argentina sostiene históricamente su reclamo soberano sobre las islas, mientras que el Reino Unido mantiene su control desde 1833.

Guerra de Malvinas Foto: Wikipedia

El conflicto dejó una marca imborrable: murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños, según los recuentos históricos más difundidos. La derrota argentina debilitó decisivamente a la dictadura militar y aceleró el retorno democrático de 1983, pero el dolor social quedó abierto durante décadas.

Por eso, cuando Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en el Mundial de México 1986, apenas cuatro años después de la guerra, el partido no podía ser leído como un simple evento deportivo. Aunque los protagonistas intentaran quitarle dramatismo político, millones de argentinos proyectaron en ese encuentro una revancha simbólica, emocional y colectiva.

México 1986: Maradona, la Mano de Dios y el Gol del Siglo

El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, Argentina e Inglaterra jugaron uno de los partidos más famosos de todos los tiempos. Fue por los cuartos de final del Mundial y terminó 2-1 a favor del equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo. Diego Armando Maradona marcó los dos goles argentinos; Gary Lineker descontó para Inglaterra.

El primer gol de Maradona quedó en la historia como“La Mano de Dios”. A los 51 minutos, el capitán argentino saltó ante Peter Shilton y empujó la pelota con la mano izquierda. El árbitro tunecino Ali Bin Nasser convalidó el gol pese a las protestas inglesas, y la jugada se convirtió en una de las más discutidas del fútbol mundial.

Maradona, héroe en los cuartos de final ante Inglaterra en 1986 Foto: Wikipedia

Cuatro minutos después llegó la obra maestra. Maradona recibió en campo propio, dejó en el camino a varios jugadores ingleses y también al arquero Shilton antes de definir. Ese tanto fue conocido como“el Gol del Siglo”, considerado por FIFA como una de las mayores maravillas individuales en la historia de los Mundiales.

Una revancha simbólica que atravesó generaciones

Aquel 2-1 no reparó el dolor de Malvinas ni cambió la historia política, pero sí ocupó un lugar emocional enorme en la memoria popular argentina. Maradona no ganó una guerra: ganó un partido. Pero para una sociedad golpeada, ese partido pareció devolver orgullo, voz y pertenencia.

La rivalidad Argentina-Inglaterra quedó desde entonces atrapada entre dos planos: el deportivo y el histórico. En la cancha hubo goles, polémica y genialidad; fuera de ella, memoria, soberanía, duelo y orgullo nacional. Por eso, cada vez que se recuerda México 86, no se habla únicamente de fútbol. Se habla de un país que encontró en Maradona una figura capaz de transformar la bronca en arte.

Por qué Argentina-Inglaterra sigue siendo un partido distinto

La rivalidad sobrevivió a los años porque combina todos los ingredientes de una historia poderosa: antecedentes futbolísticos, heridas políticas, símbolos nacionales y protagonistas inolvidables. Desde Wembley 1966 hasta México 1986, desde Rattín hasta Maradona, desde Malvinas hasta la memoria colectiva, cada capítulo agregó una capa nueva a un enfrentamiento que todavía despierta emoción.

Argentina e Inglaterra no juegan un clásico tradicional: juegan una historia. Una historia donde la pelota, por momentos, parece pesar mucho más que una pelota.