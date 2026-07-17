La noche en que asesinaron al último zar de Rusia y ocultaron el crimen durante décadas

Familia del Zar de Rusia Foto: Archivo

La madrugada del 17 de julio de 1918 quedó grabada como una de las escenas más oscuras del siglo XX. En una casa de Ekaterimburgo, en los Urales, Nicolás II, último zar de Rusia, fue obligado a bajar al sótano junto a su esposa Alexandra, sus cinco hijos y cuatro personas que habían decidido acompañarlos hasta el final. Minutos después, todos fueron asesinados por un grupo de guardias bolcheviques.

El crimen no fue un episodio aislado, sino el desenlace brutal de una crisis política, social y militar que venía acumulándose desde hacía años. La dinastía Romanov había gobernado Rusia desde 1613, pero su poder se derrumbó en 1917, cuando la Revolución de Febrero obligó a Nicolás II a abdicar y puso fin a más de 300 años de monarquía imperial.

Nicolás II, el zar que no pudo sostener un imperio en llamas

Nicolás II asumió el trono en 1894, tras la muerte de su padre, Alejandro III. Desde el comienzo, su reinado estuvo marcado por tragedias, decisiones impopulares y una creciente distancia con la sociedad rusa. La derrota frente a Japón en 1905, la represión del Domingo Sangriento y la resistencia a aplicar reformas profundas erosionaron su imagen pública.

Familia del Zar de Rusia Foto: Archivo

La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial terminó de acelerar el derrumbe. El país acumulaba derrotas militares, hambre, inflación y descontento popular. Mientras los soldados morían en el frente, en Petrogrado crecían las protestas por pan y paz. En marzo de 1917, Nicolás fue forzado a abdicar en favor de su hermano Miguel, quien rechazó la corona. La autocracia rusa había llegado a su fin.

De palacios imperiales a una casa tapiada en Ekaterimburgo

Tras la caída del zarismo, Nicolás, Alexandra y sus hijos fueron trasladados primero al Palacio de Alejandro y luego a Tobolsk, en Siberia. Con el avance de la Guerra Civil Rusa y el temor de que las fuerzas antibolcheviques intentaran rescatarlos, la familia fue llevada a Ekaterimburgo, donde quedó recluida en la llamada Casa Ipatiev.

Allí la vida cambió por completo. Las ventanas fueron tapadas, el perímetro quedó cercado y los guardias controlaban cada movimiento. Con ellos estaban el médico Yevgeny Botkin, la doncella Anna Demidova, el cocinero Iván Kharitonov y el valet Alexei Trupp. Todos compartirían el mismo destino que la familia imperial.

La noche del sótano: disparos, confusión y secretos

Según las reconstrucciones históricas, cerca de la una de la madrugada del 17 de julio, los prisioneros fueron despertados con el argumento de que debían ser trasladados por seguridad. Bajaron al sótano. Nicolás sentó a su hijo Alexei, enfermo de hemofilia, y la familia esperó sin comprender del todo lo que estaba por ocurrir.

Familia del Zar de Rusia Foto: Archivo

El jefe del operativo, Yakov Yurovsky, leyó una sentencia y abrió fuego. La escena fue caótica. Los disparos llenaron la habitación de humo y varios cuerpos no cayeron de inmediato. Las grandes duquesas llevaban joyas cosidas en sus corsés, lo que habría dificultado que algunas balas las atravesaran. Entonces los ejecutores recurrieron a más disparos, bayonetas y golpes.

Cuerpos ocultos, joyas y décadas de silencio

Después de la masacre, los cuerpos fueron retirados de la casa, despojados de objetos de valor y trasladados hacia una zona boscosa. El plan inicial era ocultarlos en una mina, pero el operativo falló y los restos terminaron enterrados en secreto. Durante años, el régimen soviético evitó reconocer con claridad lo ocurrido, alimentando rumores, versiones falsas y teorías sobre supuestos sobrevivientes.

El mito más famoso fue el de Anastasia, impulsado por mujeres que aseguraron ser la hija menor del zar. Sin embargo, la ciencia terminó cerrando esa puerta. En 1991 se exhumaron restos hallados cerca de Ekaterimburgo y los análisis de ADN confirmaron que pertenecían a Nicolás, Alexandra, tres de sus hijas y sus acompañantes.

La ciencia resolvió el misterio que Rusia ocultó durante décadas

La identificación genética fue clave para reconstruir el destino final de los Romanov. Investigaciones publicadas en la década de 1990 confirmaron mediante ADN mitocondrial y pruebas forenses que los restos correspondían a la familia imperial. Años más tarde, en 2007, se halló una segunda tumba con los restos de Alexei y una de sus hermanas, y un estudio publicado en PLOS ONE en 2009 reforzó la identificación.

El lugar donde fueron encontrados los cuerpos Foto: Archivo

En 1998, los restos principales fueron sepultados en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, donde descansan otros zares rusos. En 2000, la Iglesia Ortodoxa Rusa canonizó a Nicolás II, Alexandra y sus hijos como “portadores de la pasión”, una categoría religiosa asociada al sufrimiento soportado con fe.

Un crimen que todavía interpela a Rusia y al mundo

La ejecución de los Romanov no solo cerró la vida de una familia: simbolizó el fin de una era. Fue el último capítulo de una monarquía incapaz de adaptarse, de un imperio fracturado por la guerra y de una revolución que eligió borrar físicamente cualquier posibilidad de restauración.

Más de un siglo después, el sótano de la Casa Ipatiev ya no existe. El edificio fue demolido en tiempos soviéticos y en ese lugar se levantó la Iglesia sobre la Sangre, convertida en sitio de memoria. Allí donde alguna vez hubo silencio, hoy queda una pregunta histórica: cómo una familia que vivía entre palacios, protocolos y coronas terminó abandonada en una habitación cerrada, fusilada en secreto y enterrada bajo tierra durante décadas.