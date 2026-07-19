Creada en 1907: la Marcha de San Lorenzo, el himno patriótico que nació de una batalla y se volvió eterno

Granaderos a Caballo Foto: X @CerviPablo

Hay melodías que no necesitan presentación. Apenas suenan los primeros compases de la Marcha de San Lorenzo, millones de argentinos reconocen una escena grabada en la memoria escolar, patriótica y emocional: el convento, los granaderos, San Martín, el clarín, la carga y el sacrificio de Cabral. Pero detrás de una de las piezas más emblemáticas de la historia argentina existe una trama menos conocida, atravesada por talento, injusticias, reconocimiento tardío y una conexión inesperada entre música, guerra e identidad nacional.

Marcha de San Lorenzo

La marcha recuerda el Combate de San Lorenzo, ocurrido el 3 de febrero de 1813, junto al Convento de San Carlos Borromeo, en la actual provincia de Santa Fe. Allí, el entonces coronel José de San Martín comandó al Regimiento de Granaderos a Caballo en su bautismo de fuego y consiguió una victoria clave frente a tropas realistas que avanzaban desde Montevideo por el río Paraná. Fue, además, el único combate que San Martín libró en el actual territorio argentino.

Una marcha que no nació con letra ni fue escrita en 1813

Aunque muchos la asocian directamente con el día del combate, la Marcha de San Lorenzo no fue compuesta en 1813. Su música llegó casi noventa años después. El autor fue Cayetano Alberto Silva, músico nacido en Uruguay y radicado en Argentina, quien compuso la obra en 1901. La pieza fue estrenada como marcha instrumental en 1902, y recién en 1907 recibió la letra que hoy se canta en actos escolares y ceremonias patrióticas.

Marcha de San Lorenzo

La letra fue escrita por Carlos Javier Benielli, docente y poeta mendocino que logró condensar en versos simples, épicos y visuales una escena histórica cargada de dramatismo. Su texto no solo describe el amanecer sobre el convento y el avance de los realistas, sino que convierte a los granaderos en protagonistas de una página fundacional de la patria.

Cayetano Silva, el genio detrás de una obra patriótica

La figura de Cayetano Alberto Silva es tan fascinante como dolorosa. Fue músico, compositor, director de bandas y autor de otras marchas militares, pero su vida estuvo marcada por dificultades económicas y por el racismo de su época. Distintas reconstrucciones históricas señalan que Silva, hijo de una mujer esclavizada, murió en la pobreza en 1920 y sufrió incluso discriminación después de su muerte.

Marcha de San Lorenzo, historia

Silva había dedicado inicialmente la marcha al coronel Pablo Riccheri, por entonces ministro de Guerra de la Nación. Sin embargo, Riccheri habría rechazado que la obra llevara su nombre y sugirió que se llamara San Lorenzo, en homenaje a la ciudad santafesina donde había nacido. Así, una composición pensada como reconocimiento personal terminó asociada para siempre al combate sanmartiniano.

El combate que cambió la historia en pocos minutos

El enfrentamiento de San Lorenzo fue breve, pero decisivo. Según el parte firmado por San Martín, los realistas desembarcaron en la mañana del 3 de febrero de 1813 y fueron enfrentados por los granaderos en una carga “sable en mano”. El combate dejó bajas de ambos lados y permitió frenar las incursiones que hostigaban las costas del Paraná.

Combate de San Lorenzo

La maniobra tuvo un alto valor estratégico. Montevideo seguía siendo un bastión realista y sus fuerzas utilizaban el río para abastecerse y atacar poblaciones ribereñas. La victoria patriota en San Lorenzo ayudó a limitar esas operaciones y consolidó la imagen militar de San Martín poco después de su regreso al Río de la Plata.

Juan Bautista Cabral, el héroe que la marcha volvió eterno

Uno de los pasajes más recordados de la marcha es el homenaje a Juan Bautista Cabral, el granadero que, según la tradición histórica, auxilió a San Martín cuando su caballo cayó durante la carga. Cabral fue herido de muerte y quedó convertido en símbolo de sacrificio, lealtad y entrega por la libertad naciente.

La letra de Benielli lo inmortalizó con una potencia que trascendió generaciones. Cada vez que se canta “Cabral, soldado heroico”, la marcha vuelve a poner en primer plano a un hombre que no ocupaba cargos de poder, pero cuya acción quedó asociada al destino de medio continente.

Por qué la Marcha de San Lorenzo sigue emocionando

La permanencia de la Marcha de San Lorenzo no se explica solo por su presencia en escuelas o actos oficiales. Su fuerza está en la combinación de música marcial, relato histórico y épica popular. Tiene ritmo de avance, imágenes claras y un héroe reconocible. En pocos versos, construye una escena completa: el amanecer, el convento, el enemigo, la orden de carga, la gloria de los granaderos y la muerte heroica de Cabral.

Además, la marcha trascendió las fronteras argentinas y es reconocida internacionalmente como una de las piezas militares más célebres vinculadas a la historia nacional. En Argentina, desde 1997, también se utiliza para rendir honores al Presidente de la Nación, lo que confirma su lugar central dentro del ceremonial patriótico.

La canción patria que cuenta mucho más que una batalla

La Marcha de San Lorenzo no es solamente una música de actos escolares. Es una cápsula histórica que une tres tiempos distintos: el 1813 del combate, el 1901 de la composición musical y el 1907 de la letra que la convirtió en relato nacional. Su historia demuestra que los símbolos patrios no nacen completos, sino que se construyen con memoria, disputas, olvidos y reivindicaciones.

Hoy, más de un siglo después de su creación, la marcha sigue sonando con la misma capacidad de emocionar. Y quizás allí esté su verdadero poder: en recordarnos que la historia argentina no solo se escribió en los campos de batalla, sino también en partituras, aulas, voces colectivas y nombres que durante años no recibieron el reconocimiento que merecían.

La Marcha de San Lorenzo sigue viva porque no pertenece únicamente al pasado: pertenece a cada generación que vuelve a cantarla y descubre, detrás de sus versos, una historia mucho más profunda que la que aprendió de memoria.