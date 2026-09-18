La Noche de los Bares Notables 2026: más de 75 locales abiertos, shows gratuitos y un viaje por la historia porteña

Bar Roma Foto: Facebook / Monica Domico

Las antiguas barras de madera, los pisos ajedrezados y las mesas que atravesaron generaciones serán protagonistas de una de las citas culturales más esperadas. La Noche de los Bares Notables 2026 se realizará el jueves 24 de septiembre, desde las 17 hasta la medianoche, con más de 75 establecimientos participantes y alrededor de 130 propuestas.

La iniciativa, organizada por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, marcará la apertura de una nueva temporada de Noches Culturales. Habrá conciertos, espectáculos itinerantes, talleres, recorridos guiados, exposiciones, promociones y experiencias gastronómicas.

La entrada será libre y gratuita, aunque algunas actividades estarán sujetas a la capacidad de cada establecimiento.

Cuándo será La Noche de los Bares Notables 2026

La quinta edición se desarrollará el jueves 24 de septiembre de 2026, entre las 17 y las 00, en más de 75 bares distribuidos en 25 barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Entre los establecimientos recientemente incorporados se encuentran Josephina’s Café, en Recoleta; Confitería El Greco, en Caballito; Bar Conde, en Colegiales, y La Escuela, en Núñez.

El Bar Notable La Escuela fue declarado Sitio de Interés Cultural de la CABA Foto: Instagram @lorguarnieri1

Los datos principales para agendar:

Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026.

Horario: de 17 a 00.

Lugar: más de 75 bares porteños.

Entrada: libre y gratuita.

Actividades: música, tango, arte, visitas guiadas, talleres y gastronomía.

Música en vivo entre cafés y mesas históricas

La programación tendrá más de 80 presentaciones musicales. A las 18, Federico Mizrahi actuará junto con su quinteto en Bar Roma del Abasto; a las 19, la Orquesta del Plata se presentará en Confitería La Ideal, y a las 20 será el turno de Ana María Cores en Bar & Despensa Montecarlo.

La agenda continuará con Sol Mihanovich en el Bar Imperio del Hotel Savoy. Desde las 21.30, Tuta Torres encabezará una sesión de vinilos en Café Rivas, mientras que Esteban Morgado y Walter Castro llevarán su música a Café de García, uno de los grandes clásicos de Villa Devoto.

Recorridos gratuitos por la historia de Buenos Aires

La propuesta también incluirá tres circuitos a pie para descubrir las historias escondidas detrás de las fachadas, los mostradores y las antiguas marquesinas.

Uno de los recorridos atravesará la avenida Callao y sus alrededores, con sitios como Café Thibon, Los Galgos, La Ópera, Hotel Savoy y la Confitería del Molino.

Ubicada frente al Congreso Nacional, la Confitería del Molino reabrió sus puertas para visitas guiadas mientras avanza su proceso de puesta en valor. Foto: GCBA

El circuito del Casco Histórico tendrá entre sus protagonistas a Bar Plaza Dorrego, La Poesía, Café Tortoni, El Federal, Bar Británico, Café Rivas, Bar Sur y El Querandí. Literatura, tango y bohemia se cruzarán en las calles de San Telmo y Monserrat.

Una tercera alternativa conectará establecimientos, hoteles, teatros y edificios emblemáticos del centro porteño, entre ellos Florida Garden, Confitería Saint Moritz, Claridge Hotel, Le Caravelle, Boston City y London City.

Por qué estos bares son considerados notables

La categoría de Bar Notable no es solamente una denominación turística. Su origen institucional se encuentra en la Ley 35, sancionada en 1998, mediante la cual se creó una comisión encargada de proteger y promover cafés, bares, billares y confiterías con importancia histórica o cultural.

Para recibir esta distinción, los establecimientos deben estar vinculados con acontecimientos relevantes o poseer valor por su antigüedad, arquitectura, tradición o importancia en la identidad de su barrio.

Estos espacios funcionan, además, como verdaderos centros culturales. A lo largo de los años, albergaron tertulias, espectáculos, encuentros literarios y reuniones de artistas, escritores, músicos, actores y dirigentes.

Sin embargo, su importancia también está relacionada con la vida cotidiana. El café después del trabajo, las conversaciones entre amigos y las largas sobremesas forman parte de un ritual profundamente porteño.

Del Café Tortoni a los nuevos clásicos de la Ciudad

Entre los nombres históricos sobresale el Café Tortoni, inaugurado en 1858 y considerado uno de los grandes símbolos culturales de Buenos Aires.

También aparecen establecimientos como Las Violetas, La Biela, Los 36 Billares, El Federal, Bar Británico, Café de los Angelitos y La Academia, integrantes de una red patrimonial que atraviesa diferentes barrios y épocas.

Café Tortoni Foto: @buenosaires.ar

En 2026 se incorporaron doce locales al catálogo: El Portuario, Josephina’s Café, Vía 71, Confitería El Greco, Bar Conde, La Escuela, La Orquídea, Café Plaza, Café Rivas, La Ópera, Boca a Boca y Café Cortázar.

Con estas incorporaciones, el listado oficial alcanzó los 90 establecimientos reconocidos, aunque más de 75 participarán de esta edición especial.

Menús especiales y cocineros invitados

La gastronomía también tendrá un papel destacado. La Giralda, La Ópera, Miramar y Almacén y Bar Lavalle recibirán intervenciones de cocineros invitados.

Por su parte, El Celta, Los Galgos y Roma del Abasto prepararán menús especiales para esa noche. Entre los profesionales anunciados se encuentran Marcos Di Cesare, Ana Irie y Gabriel Kogan.

Además, se realizará un original recorrido musical en un automóvil antiguo. El itinerario comenzará en El Viejo Buzón y continuará por distintos bares de Caballito, Boedo, San Telmo y otros sectores de la Ciudad.

Una noche para sentarse a la mesa con la historia

La Noche de los Bares Notables 2026 será mucho más que una salida gastronómica. Será una oportunidad para conocer establecimientos que conservan una parte fundamental de la memoria de Buenos Aires.

Durante siete horas, la Ciudad invitará a recorrer su historia fuera de los museos. Alcanzará con elegir un barrio, abrir la puerta de un café y sentarse a una de sus mesas.

Allí, entre el sonido de las tazas, la música en vivo y las conversaciones, todavía permanece intacta una parte esencial del espíritu porteño.