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En 1810, Manuel Belgrano fundó un pueblo camino a Paraguay: 216 años después, su municipio tiene 44.251 habitantes

En medio de una expedición militar, el prócer argentino tomó una decisión que cambió el destino de una pequeña población de Corrientes. Más de dos siglos después, aquel lugar conserva su legado y recibió un reconocimiento único en la historia nacional.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Curuzú Cuatiá
Curuzú Cuatiá, el Primer Pueblo Patrio Foto: Instagram @curuzu_muni
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La historia argentina está marcada por batallas, revoluciones y decisiones que transformaron el territorio. Sin embargo, algunas acciones importantes de sus protagonistas ocurrieron lejos de los campos de combate. Ese fue el caso de Manuel Belgrano, quien el 16 de noviembre de 1810 fundó oficialmente un pueblo mientras encabezaba una expedición hacia Paraguay.

Habían transcurrido apenas seis meses desde la Revolución de Mayo y todavía faltaban dos años para que el prócer creara la bandera argentina. Su misión era política y militar, pero durante el recorrido tomó una decisión que marcaría la historia de una comunidad.

El lugar era Curuzú Cuatiá, en Corrientes, un asentamiento que ya tenía pobladores y que, gracias a un decreto firmado por Belgrano, obtuvo una organización institucional. Hoy, 216 años después, su municipio cuenta con 44.251 habitantes, según el Censo 2022.

La historia de Curuzú Cuatiá: el pueblo que Manuel Belgrano fundó en 1810

En septiembre de 1810, la Primera Junta encomendó a Manuel Belgrano una expedición hacia Paraguay para extender la autoridad del gobierno revolucionario.

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Durante el avance, el ejército atravesó distintas poblaciones del Litoral hasta llegar, el 14 de noviembre de 1810, a Curuzú Cuatiá, una zona atravesada por disputas territoriales y jurisdiccionales.

Curuzú Cuatiá
El pueblo fundado por Belgrano en 1810 Foto: Instagram @curuzu_muni

Belgrano encontró una comunidad que buscaba consolidar su organización. El asentamiento tenía una posición estratégica porque se encontraba en un cruce de caminos utilizado para transportar mercaderías y comunicar distintas regiones.

Dos días después, el 16 de noviembre, el prócer firmó el decreto de fundación de Nuestra Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá. El documento estableció límites territoriales, reglas de urbanización y autoridades para administrar el poblado.

La cruz y los 9 algarrobos: qué había antes de la llegada de Belgrano

Aunque su fundación oficial ocurrió en 1810, Curuzú Cuatiá ya estaba habitada mucho antes de la llegada de Manuel Belgrano.

Las comunidades guaraníes conocían la región y utilizaban un nombre interpretado como “Cruz Grabada”. Según la historia recopilada por la Municipalidad, allí existía una cruz con inscripciones, rodeada por 9 algarrobos, que señalaba un cruce de caminos.

Curuzú Cuatiá
Curuzú Cuatiá, una ciudad con 216 años de historia Foto: Instagram @curuzu_muni

El lugar funcionaba como punto de descanso e intercambio comercial. Hacia 1797, el comandante Tomás Castillo había construido una capilla para reunir a los pobladores.

Por eso, la fundación de 1810 no significó el nacimiento de un asentamiento desde cero, sino la reorganización política de un territorio con historia propia.

El decreto de Belgrano: calles de 20 varas, terrenos de 4 pesos y una escuela

Uno de los detalles menos conocidos es que Belgrano dejó instrucciones precisas sobre cómo debía construirse el pueblo.

Ordenó que las calles tuvieran 20 varas de ancho y las cuadras, 100 varas de lado. Los terrenos serían adjudicados por 4 pesos, y lo recaudado contribuiría al sostenimiento de una escuela.

Curuzú Cuatiá
El legado de Manuel Belgrano en Corrientes Foto: Instagram @curuzu_muni

También reservó espacios para una plaza, una iglesia, edificios públicos y un cementerio. El plan contemplaba tierras comunes para pastoreo.

El documento establecía que, con 400 vecinos, el asentamiento podría convertirse en villa y, con 1.000, solicitar la categoría de ciudad.

De pueblo a ciudad: el reconocimiento histórico que recibió 206 años después

El crecimiento de Curuzú Cuatiá continuó durante el siglo XIX. En 1852 fue elevada a villa y en 1888 obtuvo la categoría de ciudad.

El 4 de febrero de 1942 fue declarada Lugar Histórico mediante el Decreto 112.765.

Curuzú Cuatiá
Manuel Belgrano, fundador de Curuzú Cuatiá Foto: Instagram @curuzu_muni

Pero su mayor reconocimiento llegó el 2 de noviembre de 2016, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.315, que la declaró Primer Pueblo Patrio de la Argentina, por haber sido fundada en nombre de la Primera Junta.

Qué queda hoy de la ciudad fundada por Manuel Belgrano

Actualmente, Curuzú Cuatiá conserva numerosos testimonios de su pasado, entre ellos la plaza General Belgrano y la iglesia de Nuestra Señora del Pilar.

También cuenta con un monumento dedicado a 64 pobladores registrados en 1800, que recuerda a quienes habitaban el lugar antes de su fundación oficial.

Más de dos siglos después, aquella decisión tomada durante una expedición militar sigue formando parte de la identidad correntina y demuestra que el legado de Belgrano también permanece en los pueblos que ayudó a organizar.

HistoriaManuel BelgranoCorrientesPueblo
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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