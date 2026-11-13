A los 20 años quiso construir una ciudad de lujo en Buenos Aires y llevó una estatua de Mitre en tren: el pueblo que nació de un ambicioso proyecto y quedó con apenas 60 habitantes

Una construcción rural y un molino de viento en el histórico pueblo de La Mascota Foto: Facebook Susana Moskovitch

En 1909, Mariano Ferro, un joven de unos 20 años, imaginó transformar un paraje bonaerense en una ciudad de veraneo para familias acomodadas. Su proyecto incluía calles planificadas, quintas, residencias y una plaza con un monumento a Bartolomé Mitre. Incluso hizo trasladar una estatua del expresidente desde Buenos Aires en tren. Pero aquella ciudad, bautizada Mitre Ville, nunca llegó a concretarse. En su lugar permaneció La Mascota, un pequeño pueblo del partido de Villarino que conserva huellas de aquel sueño.

La Mascota: cómo nació el pueblo bonaerense que quiso convertirse en ciudad

A comienzos del siglo XX, el sur bonaerense atravesaba una etapa de expansión agrícola y ferroviaria. Entre los propietarios locales figuraba Tomás Ronaldson, un empresario inglés con terrenos cerca de Médanos. En 1901 llegó el italiano Mauro Alfonso, considerado uno de los primeros pobladores estables. Luego llegaron otras familias y creció un poblado ligado a la producción rural, el comercio y el Ferrocarril del Sud.

El pasado ferroviario de un pequeño pueblo bonaerense Foto: Instagram @viajandoporlospueblos

El 7 de noviembre de 1909 se realizó un remate de solares y quintas organizado por Adolfo Bullrich y Compañía, fecha considerada fundacional de La Mascota. La cercanía con la estación ferroviaria prometía conexiones con Bahía Blanca y otras ciudades. Pero el destino del lugar quedó atravesado por una propuesta más ambiciosa: levantar una ciudad planificada con espacios verdes y viviendas de descanso, donde predominaban los campos.

El joven que quiso fundar Mitre Ville y homenajear a un expresidente

Ronaldson confió la iniciativa a Mariano Ferro, un apoderado de aproximadamente 20 años que admiraba a Bartolomé Mitre. Ferro diseñó calles, parcelas para chalets y quintas, y una plaza central destinada al monumento. La urbanización llevaría el nombre de Mitre Ville y apuntaría a familias de Bahía Blanca interesadas en descansar allí. Un anuncio de 1910 promocionaba el proyecto cerca de la estación La Mascota.

El homenaje tenía un contenido histórico y político. Mitre fue presidente de la Argentina entre 1862 y 1868, participó en los conflictos que marcaron la organización nacional y fundó el diario La Nación en 1870. Había muerto en 1906, antes del emprendimiento. Para Ferro, su figura representaba un ideal de progreso y organización institucional que pretendía reflejar en el nombre y el corazón monumental de aquella ciudad proyectada.

La estatua que llegó en tren y el proyecto que nunca prosperó

Según reconstrucciones históricas, Ferro encargó el monumento en 1908 y consiguió trasladarlo desde Buenos Aires en tren. La escultura fue inaugurada en 1909, durante una ceremonia que reunió invitados cuando había pocas construcciones. Era una apuesta llamativa: primero se levantaba un símbolo urbano y después se esperaba que las viviendas y los vecinos completaran la ciudad. El monumento, sin embargo, sobrevivió a un proyecto que no alcanzó el desarrollo prometido.

Antiguas vías ferroviarias de La Mascota, en Villarino, Buenos Aires Foto: Facebook Susana Moskovitch

Las crónicas locales atribuyen parte del fracaso a diferencias políticas e intereses territoriales entre sectores cercanos al mitrismo y al roquismo, aunque no existe una explicación definitiva. Mientras Mitre Ville quedaba en los planos, la población continuó identificándose como La Mascota, nombre de la estación ferroviaria. La agricultura sostuvo durante un tiempo la vida del paraje, que tuvo cultivos, viñedos y servicios propios, pero nunca se convirtió en la exclusiva ciudad de descanso imaginada por Ferro.

Qué quedó de aquel sueño en el sur de Buenos Aires

La Mascota llegó a contar con una escuela provincial construida en 1915 y una sociedad de fomento creada en 1925. Con las décadas, los problemas de agua, los períodos secos y los cambios productivos contribuyeron a su declive. Parte de sus construcciones quedó abandonada y la estación fue desmantelada. En 2009 se mencionaban unos 35 residentes permanentes; una crónica de 2021 hablaba de alrededor de 60, cifras que no equivalen a un censo actual.

Monumento a Bartolomé Mitre en La Mascota, el pueblo bonaerense que iba a llamarse Mitre Ville Foto: labahiaperdid

Hoy, cerca de Médanos y la Ruta Nacional 22, La Mascota conserva el monumento a Bartolomé Mitre como recuerdo de una ambición que nunca se materializó por completo. Lo que Ferro imaginó como una ciudad de familias adineradas quedó en un pequeño pueblo, pero la estatua permite reconstruir una historia singular del interior bonaerense: la de un emprendimiento que quiso nacer con nombre, planos y monumento antes de contar con las calles y las casas que le dieran vida.