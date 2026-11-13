Tres barcos con 33 cañones, 200 hombres y una batería oculta en el río Paraná: así fue el primer combate naval argentino de 1811, que terminó con su comandante preso durante 9 años

La primera batalla naval de la historia argentina Foto: Argentina.gob.ar.

El 2 de marzo de 1811, tres barcos equipados con 33 cañones y cerca de 200 hombres protagonizaron el primer combate naval de la historia argentina. El enfrentamiento ocurrió frente a San Nicolás de los Arroyos, sobre el río Paraná, donde las fuerzas patriotas intentaron detener el avance de una escuadra española procedente de Montevideo. A pesar de contar con una batería de artillería instalada estratégicamente en la costa, la operación terminó con la captura de las embarcaciones.

Al mando estaba Juan Bautista Azopardo, un marino nacido en Malta que había participado en las Invasiones Inglesas y se sumó a la causa revolucionaria. Su misión era proteger las comunicaciones fluviales y colaborar con la campaña militar de Manuel Belgrano hacia Paraguay, en un momento en que las Provincias Unidas todavía carecían de una fuerza naval consolidada.

La primera flota argentina: tres barcos, 33 cañones y 200 hombres

Tras la Revolución de Mayo de 1810, el control de los ríos se convirtió en una necesidad estratégica. Montevideo permanecía bajo autoridad realista y concentraba gran parte de los buques militares españoles, capaces de interrumpir comunicaciones, transportar soldados y bloquear el abastecimiento de los ejércitos revolucionarios.

Para enfrentar esa superioridad, la Junta organizó una pequeña escuadrilla compuesta por tres embarcaciones mercantes adaptadas para combatir. La goleta Invencible, comandada por Azopardo, disponía de 12 cañones y 66 tripulantes. El bergantín 25 de Mayo tenía 18 piezas de artillería y 108 hombres, mientras que la balandra Americana contaba con tres cañones y 26 integrantes.

El combate naval de San Nicolás, ocurrido el 2 de marzo de 1811 Foto: Argentina.gob.ar.

La diferencia no estaba únicamente en el equipamiento. Muchos de los tripulantes patriotas carecían de experiencia naval, mientras que los españoles disponían de oficiales profesionales y marineros acostumbrados a las maniobras de combate. Pese a esas dificultades, durante febrero de 1811 la expedición avanzó por el Paraná para cumplir las órdenes revolucionarias.

Una batería de cuatro cañones escondida en la costa del Paraná

Cuando la escuadrilla llegó a las inmediaciones de San Nicolás, Azopardo recibió información sobre la aproximación de embarcaciones enemigas. Según su diario de navegación, conservado entre los documentos históricos del Museo Nacional Casa del Acuerdo, siete buques procedentes de Montevideo habían sido avistados río arriba.

Ante la amenaza, los patriotas decidieron establecer una posición defensiva. La estrategia consistió en aprovechar un sector estrecho del río, distribuir las tres embarcaciones formando un triángulo y desembarcar cuatro cañones para construir una batería oculta en tierra firme. El objetivo era atacar a los españoles desde dos posiciones y dificultar sus movimientos.

Sin embargo, las condiciones de navegación y la superior preparación de los adversarios complicaron el plan. La escuadra realista, dirigida por Jacinto de Romarate, contaba entre sus principales unidades con los bergantines Belén y Cisne, acompañados por embarcaciones menores que participaron de la operación.

El combate del 2 de marzo de 1811 y los nueve años de prisión de Azopardo

Durante la mañana del 2 de marzo de 1811, los buques españoles atacaron las posiciones patriotas. Después de un primer intercambio de disparos y maniobras sobre el Paraná, las fuerzas realistas reorganizaron su ofensiva y concentraron el fuego sobre las embarcaciones revolucionarias.

Tres barcos patriotas enfrentaron a la flota española Foto: Argentina.gob.ar.

El bergantín 25 de Mayo perdió capacidad de resistencia cuando parte de su tripulación abandonó el barco. La Americana también quedó comprometida después de sufrir daños que permitieron el ingreso de agua. En esas circunstancias, la Invencible continuó combatiendo prácticamente sola, mientras los españoles intentaban abordarla.

Al comprobar que la derrota era inevitable, Azopardo intentó destruir su propia embarcación haciendo estallar la santabárbara, donde se almacenaban las municiones. Sin embargo, los heridos que permanecían a bordo lo disuadieron y finalmente se rindió. Fue trasladado primero a Montevideo y después a España, donde permaneció prisionero durante nueve años, hasta 1820.

Quién fue Juan Bautista Azopardo y dónde descansan sus restos

Azopardo había nacido el 20 de febrero de 1772 en Senglea, Malta, y desde pequeño recibió formación naval en Francia. Antes de incorporarse al movimiento revolucionario rioplatense, desarrolló una extensa trayectoria marítima y participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones británicas de 1806 y 1807.

Juan Bautista Azopardo, comandante de la primera escuadra patriota Foto: Argentina.gob.ar.

Tras recuperar la libertad en 1820, regresó a Buenos Aires y volvió al servicio naval. Entre sus funciones posteriores estuvieron la administración portuaria y distintas tareas relacionadas con la navegación del Río de la Plata. Murió el 23 de octubre de 1848, a los 76 años.

Actualmente, sus restos descansan en San Nicolás de los Arroyos, dentro de un monumento de 26 metros de altura revestido en mármol travertino, ubicado cerca de la barranca del Paraná. La construcción recuerda aquel enfrentamiento que, aunque terminó en derrota, es reconocido como el bautismo de fuego de la Armada Argentina y uno de los primeros capítulos de la lucha por controlar las vías navegables durante la independencia.