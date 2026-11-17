Pedro Ferré, protagonista de la historia política argentina del siglo XIX Foto: Archivo

Antes de convertirse en una figura importante de la organización argentina, Pedro Ferré trabajaba como carpintero naval en Corrientes, donde construía y reparaba embarcaciones. Entre 1810 y 1811, su taller colaboró con las tropas de Manuel Belgrano durante la expedición al Paraguay, aportando canoas y materiales necesarios para cruzar el río Paraná. Aquella actividad sería el comienzo de una trayectoria que lo llevaría de los astilleros a los principales debates políticos del siglo XIX.

En 1824, a los 36 años, fue elegido gobernador de Corrientes. Más adelante promovió escuelas, impulsó la navegación y defendió la producción provincial frente a los intereses comerciales de Buenos Aires. Su recorrido culminó con la participación en el Congreso que sancionó la Constitución Nacional de 1853.

El carpintero que construyó embarcaciones para las tropas de Belgrano

Pedro Juan Ferré nació el 29 de junio de 1788 en Corrientes, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata. Era hijo de Juan Ferré, carpintero de origen catalán, y de Juana Francisca Alsina. Estudió en el convento de San Francisco y aprendió con su padre la carpintería de ribera, oficio dedicado a fabricar y reparar canoas, balsas y embarcaciones imprescindibles para el transporte.

Monumento en homenaje a Pedro Ferré en San Luis del Palmar, Corrientes Foto: Archivo

Cuando estalló la Revolución de Mayo de 1810, se sumó a las milicias que apoyaban al nuevo gobierno. Durante la campaña de Belgrano al Paraguay, su taller proporcionó embarcaciones que, según reconstrucciones históricas, fueron transportadas en carretas hacia Candelaria para permitir el cruce del Paraná. Ferré continuó vinculado con la actividad militar: en 1819 alcanzó el grado de capitán y, en 1820, fue designado comandante de la Marina de Corrientes.

De los astilleros al gobierno de Corrientes en 1824

Ferré participó en el proceso que permitió recuperar la autonomía provincial en 1821, después de la dominación ejercida por Francisco Ramírez. Ocupó funciones municipales y ganó influencia política hasta que el 27 de diciembre de 1824 fue elegido gobernador, cuando tenía 36 años.

Encabezó tres grandes períodos de gobierno, entre 1824 y 1828, 1830 y 1833, y 1839 y 1842, además de un breve interinato. Durante sus administraciones fomentó la agricultura, el comercio y las comunicaciones fluviales. También impulsó la organización de nuevos asentamientos, entre ellos Bella Vista, fundada en 1825, y Empedrado, en 1826, localidades vinculadas con el desarrollo productivo.

La imprenta de 1826 y sus proyectos educativos

Una de sus iniciativas más recordadas fue la introducción de la imprenta en Corrientes en 1826. Esa herramienta facilitó la difusión de disposiciones oficiales, noticias y documentos públicos en una etapa en la que las comunicaciones eran lentas y el acceso a la información resultaba limitado.

Retrato histórico del brigadier Pedro Ferré Foto: Archivo

Ferré también promovió medidas para organizar la educación pública. Buscaba extender la enseñanza de las primeras letras hacia distintas localidades y fortalecer la intervención estatal en un ámbito que dependía principalmente de instituciones religiosas y esfuerzos particulares. Sus proyectos formaron parte de una agenda de modernización administrativa.

El enfrentamiento comercial con Buenos Aires

En los debates previos al Pacto Federal de 1831, Ferré defendió una postura económica diferente de la predominante en Buenos Aires. Sostenía que la importación de manufacturas extranjeras, sin medidas de protección, perjudicaba a los productores y artesanos de las provincias.

Pedro Ferré, exgobernador de Corrientes y defensor del federalismo Foto: Instagram @sanluisenfotos

Propuso discutir aranceles, protección de las industrias locales y distribución de los ingresos aduaneros. Las diferencias con el representante porteño José María Roxas y Patrón lo alejaron de las negociaciones. El acuerdo fue firmado inicialmente por Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, mientras Corrientes se incorporó posteriormente.

Participó en la Constitución de 1853 y fue elegido senador por tres provincias

En 1852 fue elegido diputado constituyente por Catamarca y participó en el Congreso reunido en Santa Fe, que sancionó la Constitución Nacional el 1 de mayo de 1853. Integró la Comisión de Negocios Constitucionales y firmó el texto que estableció las bases institucionales de la Confederación Argentina.

Fue escenario de una reunión decisiva encabezada por Justo José de Urquiza Foto: Argentina.gob.ar.

Su reconocimiento político continuó: en 1854 fue elegido senador nacional por Catamarca, Corrientes y Santa Fe, mientras que al año siguiente recibió el grado de brigadier general. Murió en Buenos Aires el 21 de enero de 1867, a los 78 años. Su vida reunió oficios y responsabilidades poco habituales en una misma trayectoria: de fabricar canoas para las tropas de Belgrano a participar en la elaboración de la Constitución argentina.