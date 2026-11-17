Uno de los proyectos que trata la Cámara Alta sesiona es el de propiedad privada, que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas Foto: Noticias Argentinas

El gobierno de Javier Milei reconoció que todavía no cuenta con los votos necesarios para obtener dictamen sobre la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO en 2027. La definición surgió tras una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde los principales referentes del oficialismo analizaron las negociaciones parlamentarias y acordaron continuar trabajando en modificaciones al proyecto. En paralelo, La Libertad Avanza busca avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

La reunión de la mesa política se extendió durante aproximadamente una hora y media y contó con la participación de Karina Milei, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Luis Caputo, Martín Menem, Santiago Caputo y otros funcionarios nacionales.

Al finalizar el encuentro, integrantes del oficialismo reconocieron a Infobae que no estaban reunidas las firmas necesarias para avanzar con el dictamen. La estrategia será incorporar modificaciones reclamadas por los bloques aliados y continuar las conversaciones durante los próximos días.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, presidida por Agustín Coto, está integrada por 19 legisladores. El oficialismo necesita al menos diez firmas para obtener un dictamen de mayoría, mientras que para aprobar el proyecto en el recinto deberá reunir 37 votos.

Aunque el PRO anunció su respaldo a la suspensión de las primarias, todavía existen diferencias sobre otros aspectos de la iniciativa. La UCR y los bloques provinciales también tendrán un papel relevante en la conformación de las mayorías.

El oficialismo avanza con los cambios en el Banco Central y la quita de subsidios de la Zona Fría. Foto: Noticias Argentinas

Qué cambios negocia el oficialismo y cuándo podría tratarse la reforma electoral

La principal modificación respecto de la propuesta original es que la suspensión de las PASO quedaría limitada a las elecciones de 2027, en lugar de establecer su eliminación definitiva.

Otro punto de discusión es la posible incorporación de un sistema de colectoras dentro de la Boleta Única de Papel. La alternativa permitiría que una misma fórmula presidencial estuviera acompañada por hasta dos listas legislativas de distintas fuerzas políticas.

Este mecanismo genera diferencias entre los bloques y todavía forma parte de las negociaciones. No existe una redacción definitiva aprobada por el Congreso, por lo que su implementación dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse.

Además, según informó TN, el oficialismo mantiene como fecha tentativa el jueves 26 de noviembre para tratar la reforma en el Senado. Sin embargo, el debate podría extenderse durante la semana y el cronograma dependerá de la obtención del dictamen.

Qué pasará con el Presupuesto 2027 y la agenda legislativa del Gobierno

La Libertad Avanza busca conseguir este martes un dictamen favorable para el Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. La intención del oficialismo es llevar el proyecto al recinto el miércoles 25 de noviembre antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

Durante la reunión en Casa Rosada, también se repasaron otras iniciativas parlamentarias, entre ellas, la Ley de Discapacidad y el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, que el Ejecutivo prevé enviar al Congreso para su tratamiento.

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

Los próximos días serán decisivos para determinar si el Gobierno consigue cerrar los acuerdos necesarios. Mientras tanto, las PASO continúan vigentes y su eventual suspensión para 2027 depende de la aprobación legislativa.