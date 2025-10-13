En su discurso ante el Parlamento de Israel, Netanyahu aseguró estar comprometido con la paz

El Primer Ministro israelí declaró que “con el liderazgo del presidente Trump, la paz sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree”.

Benjamin Netanyahu, presidente de Israel. Foto: REUTERS

Netanyahu declaró en el Parlamento de Israel, la Knéset, el día de hoy que “con el liderazgo del presidente Trump, esto sucederá mucho más rápido de lo que la gente cree”.

El Primer Ministro israelí expresó con énfasis su esperanza de que los próximos años traigan la paz y agradeció el compromiso de Donald Trump para ponerle fin a la guerra de los últimos dos años.

“Señor presidente, usted está comprometido con esta paz, yo estoy comprometido con esta paz y juntos, señor presidente, lograremos esta paz”, reafirmó Netanyahu.

Donald Trump se dirige a la Knesset en Jerusalén. Foto: REUTERS

“Paz dentro de Israel y paz fuera de Israel”, indicó. “Espero continuar nuestro camino juntos, en el sendero que pavimentamos con los Acuerdos de Abraham. Bajo su liderazgo, podremos forjar nuevos tratados de paz con los países árabes de la región y con naciones musulmanas más allá de ella”.

Los elogios de Netanyahu a Trump

Netanyahu calificó al presidente estadounidense como ”el mayor amigo de Israel que haya habido en la Casa Blanca”. Y continuó su declaración en hebreo: "Serás grabado en la historia de nuestro pueblo y ya has sido grabado en la historia de la humanidad".

Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Foto: REUTERS

“Ningún presidente de Estados Unidos ha hecho tanto por Israel“, declaró el Primer Ministro y, entre otras cosas, enumeró las acciones de Donald Trump a favor de su país:

El reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel

El traslado de la embajada estadounidense a la ciudad de Israel

El reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán

La defensa en las Naciones Unidas

El reconocimiento de los derechos israelíes en Cisjordania

La mediación de los Acuerdos de Abraham

El retiro del acuerdo nuclear con Irán (JCPOA)

Los ataques contra Irán el junio pasado.

Manifestación pro-Trump en Israel. Foto: REUTERS

Netanyahu continuó gradeciendo “su liderazgo y su propuesta de paz, que ha recibido el apoyo de casi todo el mundo”.

Qué dijo Donald Trump en el Parlamento israelí

Donald Trump declaró que este lunes “es un día de profunda alegría, de gran esperanza, de fe renovada”, que marca no solo el fin de un conflicto, sino el de “una era de terror y muerte”.

Donald Trump en el parlamento israelí tras la liberación de rehenes. Foto: via REUTERS

En el contexto de la firma de la paz entre Israel y Palestina, los rehenes están siendo liberados por ambas partes. Entre ellos, se encuentran tres argentinos que habían pasado 700 días cautivos.