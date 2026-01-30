El Ejército de China. Foto: REUTERS

Estados Unidos dio a conocer nuevos detalles sobre la estrategia de “Guerra Total” que, según el Pentágono, guía la planificación militar de China ante un eventual conflicto con Washington. El concepto, expuesto en el último informe del Departamento de Defensa, plantea un enfoque que trasciende lo estrictamente militar y apunta a una movilización integral de la sociedad, la economía y los recursos tecnológicos del país asiático.

De acuerdo con el análisis estadounidense, el Ejército Popular de Liberación (EPL) mide de manera sistemática sus capacidades frente al que define como su “enemigo fuerte”: Estados Unidos. En ese marco, la doctrina china no se limita al despliegue de fuerzas armadas, sino que incorpora el uso coordinado de sectores civiles, infraestructura crítica, tecnología y población para sostener un esfuerzo nacional prolongado.

Ejército chino. Foto: Reuters

El Pentágono advierte que el histórico proceso de modernización militar chino volvió potencialmente vulnerable al territorio estadounidense. Entre los principales focos de preocupación se destacan el crecimiento del arsenal nuclear, el desarrollo de misiles convencionales de largo alcance, las capacidades navales, espaciales y de guerra cibernética, así como los avances en inteligencia artificial aplicada al ámbito militar.

Como ejemplo, el informe menciona la operación “Volt Typhoon”, una campaña de ciberespionaje detectada en 2024 que logró penetrar infraestructura crítica en Estados Unidos. Según Washington, este tipo de operaciones demuestra la capacidad china para generar disrupciones severas en caso de un conflicto abierto, afectando tanto a las fuerzas armadas como a sectores estratégicos de la economía.

La millonaria inversión de China en su Ejército preocupa a Estados Unidos

El documento también subraya el fuerte incremento del presupuesto de defensa chino desde la llegada de Xi Jinping al poder. De acuerdo con datos oficiales citados por el Departamento de Defensa, el gasto militar casi se duplicó en poco más de una década, acompañado por una aceleración en el desarrollo de tecnologías clave como misiles hipersónicos, biotecnología e inteligencia artificial militar.

Uno de los ejes centrales del concepto de “Guerra Total” es la integración civil-militar. Para el alto mando chino, un eventual conflicto no sería solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino una confrontación entre sistemas nacionales completos. Esto implica una coordinación estrecha entre el Estado, el sector productivo, las empresas tecnológicas y la infraestructura civil, con el objetivo de sostener un esfuerzo bélico prolongado. Según el informe, Pekín busca maximizar su “poder nacional integral” para enfrentar a un adversario superior en ciertos planos.

Para Estados Unidos, esta estrategia representa un desafío estructural, ya que obliga a pensar la competencia con China no solo en términos militares, sino también en los planos económico, tecnológico, industrial y social. El informe concluye que un eventual conflicto no se limitaría a un teatro de operaciones específico, sino que tendría un carácter global y sistémico, afectando múltiples dominios al mismo tiempo.