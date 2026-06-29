Rovos Rail, el tren más exclusivo de África: código de vestimenta, lujo y paisajes únicos por 10.000 dólares

Rovos Rail, el tren más exclusivo de África. Foto: Rovos Rail

Viajar en tren siempre tuvo algo de romántico, pero a bordo del Rovos Rail, esa idea alcanza su máxima expresión. Conocido como el “Orgullo de África”, este exclusivo servicio ferroviario es considerado por especialistas y publicaciones del sector como una de las experiencias más lujosas del mundo, donde el trayecto se transforma en el verdadero protagonista.

Fundado en 1989 por el empresario sudafricano Rohan Vos, Rovos Rail propone un regreso a los grandes viajes del siglo XX. Lo hace a través de vagones meticulosamente restaurados, una capacidad limitada a apenas 72 pasajeros por salida y un nivel de detalle que prioriza la intimidad y la excelencia en el servicio.

Suites de lujo y servicio cinco estrellas a bordo de Rovos Rail

Cada formación funciona como un auténtico hotel de alta gama sobre rieles. Las suites privadas (elegantemente decoradas) cuentan con áreas de descanso, baño propio y grandes ventanales, ideales para contemplar los paisajes del sur africano en constante transformación. En las categorías superiores, el lujo escala aún más: bañeras independientes y espacios comparables a los de una suite premium terrestre.

Las suites privadas tienen áreas de descanso, baño propio y grandes ventanales para contemplar el paisaje. Foto: Rovos Rail

La experiencia se completa con atención personalizada, cenas de varios pasos, salones de observación y excursiones organizadas en diferentes paradas del recorrido. Todo está pensado para que el pasajero se sumerja en una atmósfera que combina historia, naturaleza y sofisticación.

Lejos de la inmediatez de los trenes de alta velocidad, Rovos Rail reivindica además el concepto de slow travel: aquí no importa solo llegar, sino disfrutar cada kilómetro. La propuesta invita a desacelerar, desconectarse y apreciar el paisaje africano con tiempo, sin apuros ni pantallas. Incluso durante las cenas se sugiere un código de vestimenta formal, evocando la elegancia de otra época.

Rutas icónicas por el sur de África: Sudáfrica, Namibia y Tanzania

Entre los itinerarios más elegidos se destaca el recorrido entre Pretoria y Ciudad del Cabo, una travesía que conecta dos de los destinos más emblemáticos de Sudáfrica. También sobresalen los viajes hacia las Cataratas Victoria, así como los circuitos que atraviesan Namibia, Tanzania y otros destinos del continente.

El recorrido entre Pretoria y Ciudad del Cabo conecta dos de los destinos más emblemáticos de Sudáfrica. Foto: Rovos Rail

La duración de los trayectos varía según la ruta: desde escapadas de dos noches hasta expediciones que superan las dos semanas, permitiendo una inmersión total en algunos de los paisajes más impactantes de África.

Cuánto cuesta viajar en Rovos Rail, el lujoso tren de África

El nivel de exclusividad también se refleja en el precio. Las tarifas dependen de la temporada y la categoría elegida, pero los viajes más selectos superan ampliamente los 10.000 dólares por persona, e incluso alcanzan cifras considerablemente mayores en los itinerarios más largos.

Los viajes más selectos superan los 10.000 dólares por persona e incluso alcanzan cifras mayores. Foto: Rovos Rail

Esta combinación de lujo, servicio personalizado, capacidad reducida y recorridos por escenarios únicos ubica a Rovos Rail entre los trenes turísticos más caros del mundo. A su vez, explica por qué sigue siendo una referencia global dentro del turismo ferroviario de alta gama.

De esta manera, en un contexto donde viajar suele ser sinónimo de velocidad, este tren demuestra que el verdadero lujo hoy puede ser, simplemente, tener tiempo para disfrutar del camino.