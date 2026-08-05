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Reino Unido invierte más de 4,4 millones de libras para modernizar el entrenamiento militar con nuevas trincheras de combate

El Ministerio de Defensa británico impulsa un plan para ampliar y modernizar sus instalaciones de entrenamiento con nuevas redes de trincheras, búnkeres y posiciones defensivas inspiradas en los conflictos actuales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Entrenamiento de las fuerzas militares del Reino Unido.
Entrenamiento de las fuerzas militares del Reino Unido. Foto: Ejército Británico
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El Ministerio de Defensa del Reino Unido avanza con un ambicioso plan para modernizar sus instalaciones de entrenamiento militar, con una inversión superior a 4,4 millones de libras, destinada a adaptar la preparación de sus tropas a las características de los conflictos contemporáneos. La iniciativa busca reforzar la instrucción en combate terrestre mediante la construcción de nuevas redes de trincheras y escenarios realistas que reproduzcan las condiciones observadas en las guerras actuales.

Ejercicios militares del Reino Unido. Foto: Ejército Británico

Nuevas trincheras en Reino Unido para entrenar en escenarios similares a los conflictos modernos

La inversión fue anunciada por la Organización de Infraestructura de Defensa (Defence Infrastructure Organisation - DIO) y desarrollada en conjunto con el Ejército Británico y la empresa Landmarc Support Services. El proyecto contempla la ampliación y modernización del Defence Training Estate, el conjunto de áreas de entrenamiento militar del Reino Unido.

Las principales obras se concentran en Copehill Down, ubicado en Salisbury Plain, donde se construyeron nuevos sistemas de trincheras, y en Eastmere Village, dentro del Área de Entrenamiento de Stanford (STANTA), en el condado de Norfolk. En este último caso, las instalaciones fueron diseñadas tomando como referencia las redes de trincheras observadas en Europa del Este durante los conflictos recientes.

Las nuevas infraestructuras incluyen:

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  • Extensas líneas de trincheras
  • Posiciones defensivas
  • Refugios fortificados
  • Puestos de mando protegidos
  • Búnkeres
  • Puntos de observación
  • Plataformas de tiro
  • Posiciones destinadas al despliegue de vehículos militares

Todo el complejo fue integrado a las áreas de entrenamiento ya existentes para permitir ejercicios de combate tanto en ambientes urbanos como rurales. El objetivo es ofrecer a los soldados un entorno de instrucción mucho más cercano a las condiciones reales del campo de batalla, fortaleciendo la preparación para operaciones de alta intensidad.

El Ejército Británico adapta su entrenamiento a la evolución de la guerra

El brigadier Gavin Hatcher, jefe de la Región de Entrenamiento y Operaciones en el Exterior de la DIO, destacó que estas obras representan una inversión estratégica para mantener instalaciones de primer nivel. “Estos proyectos demuestran nuestra inversión continua en el Defence Training Estate y nuestro compromiso para garantizar que las Fuerzas Armadas tengan acceso a la infraestructura que necesitan para entrenarse de manera eficaz”, afirmó el oficial.

Hatcher añadió que las nuevas instalaciones responden a la transformación que experimenta la guerra moderna y permitirán mantener espacios de entrenamiento acordes a los desafíos operacionales actuales. En la misma línea, el coronel William Robinson, subjefe del Estado Mayor del Land Warfare Centre, sostuvo que “el carácter del conflicto continúa evolucionando y es esencial que nuestros entornos de entrenamiento evolucionen junto con él”.

Según explicó, las nuevas redes de trincheras permitirán mejorar la toma de decisiones bajo presión, perfeccionar las habilidades tácticas y aumentar la conciencia situacional de los efectivos, capacidades consideradas fundamentales para enfrentar operaciones terrestres complejas.

Embarcaciones militares del Reino Unido. Foto: X/@Political_Room

La modernización forma parte del Defence Investment Plan, el programa de inversiones impulsado por el Ministerio de Defensa británico para renovar la infraestructura militar del país. En el proyecto también participaron las empresas especializadas Knights Brown Construction, 5C Consulting y Land Sculpture Civils.

Con estas mejoras, el Reino Unido busca garantizar que sus centros de entrenamiento continúen evolucionando al mismo ritmo que los conflictos contemporáneos, preparando a las futuras generaciones de militares para escenarios donde las operaciones terrestres y la guerra de posiciones vuelven a ocupar un papel central.

Reino UnidoEjércitoFuerzas Armadas
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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