La muralla “verde” de 8.000 km que construyen 11 países africanos para frenar al desierto: creará 10 millones de empleos verdes para 2030

La Gran Muralla Verde atraviesa África de este a oeste con el objetivo de frenar el avance del desierto del Sahara. Foto: Unsplash

La desertificación es uno de los mayores desafíos ambientales del planeta y, frente a ese escenario, once países africanos impulsan una iniciativa sin precedentes: la construcción de una gigantesca barrera natural para contener el avance del desierto del Sahara hacia las regiones fértiles del continente.

El proyecto, conocido como la “Gran Muralla Verde”, busca recuperar millones de hectáreas degradadas y convertirse en una herramienta clave contra el cambio climático.

Once países africanos participan del megaproyecto ambiental que busca recuperar millones de hectáreas degradadas. Foto: Unsplash

La propuesta nació en 2007 y contempla una franja de vegetación de aproximadamente 8.000 kilómetros de extensión, que atraviesa África de este a oeste, desde Yibuti hasta Senegal. La idea es restaurar ecosistemas dañados, mejorar la calidad del suelo y garantizar mejores condiciones de vida para millones de personas que dependen de la agricultura y la ganadería.

La expansión de las zonas áridas es consecuencia, en gran parte, de la tala indiscriminada, el agotamiento de los recursos naturales y el aumento sostenido de las temperaturas globales. Esto genera una pérdida progresiva de tierras fértiles y acelera la desertificación en áreas donde viven millones de familias.

Cómo es el megaproyecto de la muralla verde de 8.000 km en África

La iniciativa impulsada por la Unión Africana pretende restaurar 100 millones de hectáreas degradadas antes de 2030, además de capturar unas 250 millones de toneladas de carbono y generar cerca de 10 millones de empleos vinculados a actividades sustentables.

La iniciativa pretende restaurar ecosistemas dañados y mejorar la calidad del suelo en la región del Sahel. Foto: Unsplash

La llamada Gran Muralla Verde se extiende a lo largo de once países africanos y representa uno de los programas de restauración ambiental más ambiciosos del planeta. Su objetivo central es crear una enorme franja forestal capaz de detener el deterioro del suelo y recuperar ecosistemas afectados por la sequía.

En 2021, durante la cumbre de París, distintos organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, el Banco Mundial y la Unión Africana, reforzaron el financiamiento del proyecto para acelerar las tareas de reforestación y recuperación de tierras.

De qué manera buscan frenar el avance del desierto del Sahara

El proyecto apunta a recuperar territorios degradados mediante plantaciones masivas de árboles, regeneración natural de bosques y técnicas de conservación del suelo que permitan mejorar la retención de agua y nutrientes.

Senegal ya plantó más de 12 millones de árboles como parte del plan de reforestación impulsado por la Unión Africana. Foto: Unsplash

Especialistas sostienen que preservar áreas verdes en la región resulta fundamental para evitar el colapso de comunidades enteras que dependen directamente de la tierra para subsistir. Además, la vegetación ayuda a reducir la erosión, proteger cultivos y disminuir el impacto de las temperaturas extremas.

Datos difundidos por Naciones Unidas advierten que la desertificación en África avanza entre 45 y 60 centímetros por año. Además, la región ya registró un incremento de temperatura de aproximadamente 1,5 °C durante el último siglo.

Las consecuencias podrían ser dramáticas. De no revertirse la situación, se estima que hacia 2050 cerca de 250 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares debido a la pérdida de tierras fértiles y la escasez de recursos.

Impacto económico: la creación de 10 millones de empleos verdes para 2030

Uno de los pilares de la Gran Muralla Verde es su impacto social y económico. El proyecto busca generar alrededor de 10 millones de empleos verdes relacionados con actividades sustentables, forestación, agricultura regenerativa y mantenimiento ambiental.

El proyecto busca generar cerca de 10 millones de empleos verdes antes de 2030 en distintas regiones de África. Foto: EFE.

Entre los principales beneficios que se esperan alcanzar se encuentran:

Recuperar tierras productivas.

Crear oportunidades laborales para jóvenes.

Reducir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Frenar el impacto del cambio climático.

Disminuir las migraciones forzadas provocadas por la degradación ambiental.

Algunos países ya muestran avances concretos. Etiopía restauró alrededor de 15 millones de hectáreas mediante técnicas de regeneración natural, mientras que Senegal informó la plantación de más de 12 millones de árboles. Nigeria, en tanto, recuperó millones de hectáreas en zonas afectadas por la degradación del suelo. Estas acciones permitieron extender la vida útil de los terrenos agrícolas y mejorar la resistencia de los cultivos frente a las sequías.

Los beneficios ambientales de construir una barrera verde frente al Sahara

Los expertos remarcan que una sola hectárea forestada puede retener cientos de toneladas de dióxido de carbono y contribuir a la alimentación de varias familias, lo que convierte a la reforestación en una estrategia clave para la supervivencia de millones de personas.

Expertos advierten que la desertificación en África avanza cada año debido al aumento de las temperaturas y la degradación ambiental. Foto: Unsplash.

Además de capturar carbono, la barrera verde busca restaurar la biodiversidad, proteger especies animales y mejorar la calidad del aire y del suelo en regiones severamente afectadas por el cambio climático.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del proyecto y de las inversiones multimillonarias destinadas a su desarrollo, los resultados todavía están lejos de las metas previstas. Informes internacionales señalan que apenas se completó cerca del 18% de la Gran Muralla Verde.

Diversas organizaciones y medios internacionales advirtieron sobre problemas de corrupción, mala administración de fondos y dificultades políticas en varios países involucrados. Los conflictos armados, los golpes de Estado y la falta de infraestructura también afectaron el avance de las obras.

En muchas comunidades, los árboles plantados no lograron sobrevivir por falta de sistemas de riego, mantenimiento y recursos técnicos. La ausencia de bombas de agua y equipamiento adecuado provocó que numerosas áreas recuperadas volvieran a deteriorarse.

La Gran Muralla Verde también apunta a reducir la inseguridad alimentaria y las migraciones forzadas provocadas por la sequía.

Hasta el momento, el programa movilizó alrededor de 31 mil millones de dólares, aunque gran parte de ese financiamiento todavía no logró traducirse en resultados visibles a gran escala.

Más allá de las dificultades, la Gran Muralla Verde continúa siendo uno de los proyectos ambientales más ambiciosos del mundo. Su éxito podría convertirse en un modelo internacional para combatir la desertificación, restaurar ecosistemas y reducir el impacto del cambio climático.

La iniciativa incluso inspiró programas similares en otros países, como China, donde también se desarrollan enormes corredores forestales artificiales para contener el avance de los desiertos.