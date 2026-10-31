El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: se filtró el momento en el que la cantante dijo sus votos

Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Redes sociales

Después de tres años de relación, este sábado 31 de octubre, Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí en una íntima ceremonia al aire libre junto a sus seres queridos en Casa Carlos, que se encuentra en San Telmo. Aunque los invitados no compartieron fotos del momento, una vecina de la zona capturó desde su balcón el momento en el que la cantante dice sus votos matrimoniales.

Qué dijo Lali en sus votos matrimoniales

A través de un video difundido por un usuario de X y que se viralizó rápidamente, se puede escuchar a la artista decir “por ser tu mujer” y “las ausencias, las faltas y las decepciones son parte”.

Además del video, se filtró una foto en la que se puede ver felizmente a los novios. Todavía no se sabe si es el momento previo, de camino al altar, o si ya habían concretado su unión legalmente.

En la imagen, Lali parece llevar un vestido de novia sencillo y Rosemblat optó por un traje de color beige.

Se filtró la primera foto del casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat. Foto: Redes sociales

Quiénes son los famosos que dijeron presente en el casamiento de Lali y Pedro Rosemblat

Por la tarde de este sábado comenzaron a llegar los primeros invitados al lugar que la pareja eligió para celebrar su unión matrimonial. Una de las primeras que apareció fue Majo Riera, la mamá de la cantante.

Casa Carlos, la casona de San Telmo donde se casará Lali Foto: Instagram @Casacarlos_santelmo

Uno de los actores que dijo presente en San Telmo fue Peter Lanzani, quien mantuvo una relación amorosa con Lali durante su adolescencia y compartió con ella varias de las ficciones juveniles de Cris Morena. La aparición del exintegrante de Teen Angels no pasó inadvertida y rápidamente generó repercusión en las redes sociales, donde las fanáticas de la expareja, conocidas como las “Laliters”, reaccionaron con nostalgia.

Sin embargo, Peter Lanzani no fue el único representante del universo de Casi Ángeles que dijo presente en el casamiento. Mery del Cerro y Candela Vetrano también acompañaron a la artista en este día tan especial y asistieron junto a sus respectivas parejas, Meme Bouquet y Andrés Gil.

Dillom y Juliana Gattas fueron otros de los nombres que se sumaron a la lista de invitados. Los artistas comenzaron a vincularse a partir de sus proyectos profesionales y, con el tiempo, esa conexión artística dio paso a una amistad que se fue afianzando con los años.

Otra de las invitadas que se acercó a la casona fue Justina Bustos, quien tampoco quiso perderse la celebración y acompañó a los recién casados. Ofelia Fernández y Marcos Aramburu, también fueron vistos en el lugar.