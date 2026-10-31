En 1828, una niña recibió el anillo de su padre antes de su fusilamiento: 60 años después, murió sin abandonar el luto

Ángela Baudrix, esposa de Dorrego y madre de Isabel Foto: AGN

La historia argentina suele recordar a Manuel Dorrego por su liderazgo federal, sus enfrentamientos con los unitarios y el fusilamiento que cambió el rumbo político del país. Sin embargo, detrás de aquella muerte hubo una familia que quedó prácticamente desamparada y una niña que cargó con el dolor durante el resto de su vida.

Su nombre era Isabel Inés Dorrego Baudrix. Había nacido en 1816 y era la hija mayor de Dorrego y Ángela Baudrix. El 13 de diciembre de 1828, cuando tenía solamente 12 años, recibió una noticia que marcaría cada jornada de las siguientes seis décadas: su padre había sido ejecutado en Navarro por orden del general Juan Galo de Lavalle.

Poco antes de enfrentar al pelotón, el exgobernador le entregó a Gregorio Aráoz de Lamadrid algunos objetos personales. Entre ellos se encontraban su chaqueta, sus tiradores y un anillo destinado a su hija mayor. Fue la última herencia de un padre que sabía que no regresaría a su casa.

El fusilamiento que dejó a dos niñas sin padre

Dorrego había asumido la gobernación de Buenos Aires en agosto de 1827, en un contexto dominado por la guerra contra el Imperio del Brasil, el desgaste económico y las divisiones entre federales y unitarios. La firma de la paz y el reconocimiento de la independencia de la Banda Oriental provocaron un profundo rechazo entre sectores del Ejército que regresaban del frente.

El 1 de diciembre de 1828, Lavalle encabezó una sublevación, depuso al gobernador y asumió el poder. Dorrego intentó reorganizar sus fuerzas, pero fue derrotado, capturado y trasladado a Navarro. Doce días después, fue fusilado sin un proceso judicial que le permitiera defenderse.

Fusilamiento de Manuel Dorrego, historia

La tragedia política se transformó inmediatamente en un drama familiar. Ángela Baudrix quedó viuda y tuvo que criar a Isabel y a su hermana menor, Angelita. A pesar de la posición que Dorrego había alcanzado, la familia heredó un patrimonio reducido y numerosas deudas. Las tres mujeres sobrevivieron durante años trabajando como costureras para el Ejército. Recién en 1845 recibieron una pensión concedida durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas.

Isabel Dorrego y una vida completamente vestida de negro

Con el paso de los años, Angelita consiguió reconstruir su vida y se casó. Isabel, en cambio, permaneció soltera, vivió sola y nunca abandonó el luto por su padre. La muerte de Dorrego no quedó encerrada en un recuerdo infantil: se convirtió en el centro de su identidad adulta.

En el barrio donde vivía, algunos la conocían como “la vieja de negro”. Su casa estaba ubicada en la actual calle Chile al 785, en Buenos Aires, y allí llevaba adelante una existencia reservada. Había sobrevivido a su madre y también a su hermana, pero no había conseguido desprenderse de aquel 13 de diciembre que dividió su vida en dos.

La escena permite comprender la dimensión humana de las guerras civiles argentinas. Mientras los nombres de Dorrego, Lavalle, Rosas y los principales dirigentes unitarios y federales ocupaban los discursos públicos, las esposas y las hijas debían enfrentar las consecuencias económicas y emocionales de esas decisiones.

El extraño ritual que repetía cada 13 de diciembre

Todos los años, en el aniversario del fusilamiento, Isabel recibía en su casa a familiares y personas cercanas. Se sentaba en el sillón principal, rodeada por los invitados, mientras un criado se acercaba con una bandeja de plata.

Sobre ella había una cabeza de gallo, en ocasiones descripta como cubierta por una tela. Al descubrirla, Isabel pronunciaba una frase inquietante: “Es la cabeza de Lavalle”. Después llegaban el silencio, las oraciones y el recuerdo de Manuel Dorrego. Según las reconstrucciones históricas, la ceremonia se habría repetido durante alrededor de medio siglo.

Carta de Manuel Dorrego a su hija, historia

El juego de palabras no era casual. Isabel asociaba al “gallo” con Juan Galo de Lavalle, el hombre que había ordenado la ejecución de su padre. El rito, difícil de interpretar con parámetros actuales, funcionaba como una representación privada del castigo que nunca había llegado y como una forma de mantener viva la memoria familiar.

La hija de Dorrego que murió 60 años después de la tragedia

Isabel Inés Dorrego murió el 3 de marzo de 1888, a los 72 años. Habían transcurrido casi seis décadas desde el fusilamiento de Navarro. No formó su propia familia y, de acuerdo con las crónicas sobre sus últimos años, mantuvo el luto hasta el final.

Tumba Manuel Dorrego en el Cementerio de La Recoleta

Su vida quedó opacada por la dimensión política de su padre y por la figura de Lavalle, quien años después reconocería el fusilamiento como uno de sus mayores errores. El militar admitió que se arrepentía de haber sacrificado a Dorrego y que aquella decisión había provocado graves consecuencias para el país.

Pero el arrepentimiento no alteró el destino de la niña que recibió un anillo en lugar de una despedida. Isabel Dorrego no ocupó cargos, no dirigió ejércitos ni firmó decretos, aunque su historia conserva algo que pocas narraciones oficiales logran mostrar: el costo íntimo y prolongado de la violencia política argentina.