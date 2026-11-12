Crimen de Magalí Levy: detuvieron a una sospechosa que denunciaba ser víctima de trata en Paraguay

Crimen de Magalí Levy: detuvieron a una mujer que se hacía pasar por víctima de trata. Foto: Redes/Policía de Misiones

Magalí Yael Levy (28) fue asesinada el 7 de marzo de 2025 en su departamento del barrio porteño de Recoleta. Algunos de los puntos principales de la investigación policial señalaron que la mujer -casada y madre de dos hijos-pudo haber sido víctima de un robo planificado en su casa ubicada en la calle Sánchez de Bustamante al 1200. En las últimas horas, la Policía de Misiones detuvo a una de las sospechosas identificada como Elcira Giménez González.

El operativo de arresto se produjo luego de la que mujer denunciara que supuestamente había sido víctima de trata. Al constatar sus datos, las autoridades policiales se dieron cuenta que la sospechosa tenía pedido de captura internacional y que estaba vinculada al caso mencionado.

Cómo fue el operativo de detención de Elcira Giménez González

El informe policial indicó que el arresto de González, de nacionalidad paraguaya, se produjo el lunes de 9 de noviembre en la zona de Puerto Alcázar, en la zona fronteriza de Misiones.

Efectivos de Gendarmería Nacional detuvieron el auto de la mujer en un control vehicular y, como no poseía permiso para ingresar al país, la trasladaron al puente internacional San Roque González de Santa Cruz.

Para sorpresa de los agentes en el camino hacia ese sitio, González aseguró que escapaba de Paraguay porque había sido víctima de trata y abuso sexual. En lo inmediato, se dio permiso a la intervención a la Fiscalía Federal de Posadas.

La mujer quedó detenida en Misiones tras hacerse pasar por víctima de trata. Foto: Redes

Seguidamente, le tomaron las huellas dactilares en una dependencia policial y, a los pocos minutos, confirmaron que su nombre tenía una alerta roja de Interpol.

Quién es Elcira Giménez González y cuál es su supuesto vínculo con el crimen de Magalí Yael Levy

El vínculo de Elcira Giménez González es prácticamente directo con Magalí Yael Levy. La mujer se desempeñaba como empleada doméstica en la casa de la víctima. Se cree que la mujer podría haber actuado con un cómplice con la intención de ingresar a la vivienda y robar dinero y objetos de valor.

La causa tiene otros dos sospechosos: uno es Iván Giménez González, hermano de Elcira, y quien actualmente ya se encuentra detenido y siendo investigado por el crimen; el segundo es la pareja de Giménez González, Sixto Fabián Araújo Amarilla, quien está prófugo de la Justicia hasta el momento.

Así fue el crimen de Magalí Yael Levy, la mujer de 28 años, en Recoleta

El 7 de marzo de 2025 por la mañana, Magalí dejó a sus hijos en la escuela y regresó a su casa en Recoleta. Sin embargo, cuando se hizo la hora de retirar a los niños en el establecimiento educativo, la mujer no se presentó, algo que llamó la atención de la autoridades del colegio.

El crimen de Magalí Levy ocurrió el 7 de marzo de 2025 en su casa de Recoleta. Foto: Redes

Se comunicaron a su celular y, al no obtener respuesta, llamaron de inmediato a su marido, Alberto Arazi.

El hombre fue quien halló a su esposa sin vida en una de las habitaciones: la mujer se encontraba atada y cubierta con una bolsa de plástico. A los pocos días, la autopsia confirmó que había muerto a causa de una asfixia.