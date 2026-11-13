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Violencia en Córdoba: detuvieron a un profesor de rugby por darle diez trompadas a un hombre que miró a su pareja en una pizzería

El episodio ocurrió en un local gastronómico del barrio Docta y quedó registrado por las cámaras de seguridad. La víctima sufrió fracturas cerca del ojo izquierdo y recibió atención médica.

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Golpiza en una pizzería de Córdoba
Golpiza en una pizzería de Córdoba Foto: Captura
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Un violento episodio en una pizzería de Córdoba terminó con un profesor de rugby detenido por haber golpeado a otro cliente por considerar que “había mirado a su pareja”. La agresión quedó registrada por las cámaras de seguridad del establecimiento, y la víctima debió ser trasladada a un centro de salud por lesiones cerca del ojo.

El hecho ocurrió el sábado 7 de noviembre, alrededor de las 21, en un comercio gastronómico del barrio Docta. El agresor fue identificado por sus iniciales como M.R.D. y estaría vinculado al Club Universitario de Córdoba. Tras varios días de investigación, la Policía logró identificarlo y detenerlo el miércoles 11 de noviembre.

Cómo fue la brutal golpiza en la pizzería de Córdoba

Según la reconstrucción del episodio, el conflicto comenzó cuando el hombre ingresó al local acompañado por una mujer y empezó a increpar a otro cliente, a quien acusó de haber mirado de manera inapropiada a su pareja. La discusión fue subiendo de tono. “¿Qué mirás?”, le habría preguntado antes de insultarlo y exigirle que pidiera disculpas.

Sin embargo, la situación pasó rápidamente de los reproches a la violencia física. Las cámaras de seguridad registraron cómo el agresor volvió a enfrentarse con la víctima después de pagar la comida y comenzó a darle más de diez golpes de puño en el rostro.

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Golpiza en Córdoba
Golpiza en Córdoba Foto: Captura

La golpiza continuó incluso cuando el hombre cayó al suelo y quedó arrinconado en un sector del establecimiento y, en medio del ataque, el agresor le gritó: “¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas”. La víctima respondió: “No hice nada”.

Finalmente, ante la intervención de otras personas presentes en el comercio, el atacante abandonó el lugar y escapó en una camioneta Ford Ranger.

Detuvieron al profesor de rugby y quedó imputado por lesiones y amenazas

Después de la agresión, la víctima, identificada como Mauro, recibió asistencia médica y realizó la denuncia correspondiente. Se trata de un médico del Servicio Penitenciario de Córdoba que trabaja en la cárcel de Bouwer. De acuerdo con la información difundida por medios locales, los estudios médicos detectaron una fractura del piso y de la pared medial de la órbita izquierda, sin desplazamiento.

A partir de la denuncia, efectivos de la Dirección Coordinación Brigadas Civiles iniciaron una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, la recopilación de testimonios y la identificación del vehículo utilizado para escapar. El acusado quedó a disposición de la Fiscalía de Unidad Territorial 22, a cargo de Paula Bruera. Según las primeras actuaciones judiciales, fue imputado por lesiones leves y amenazas, aunque la calificación legal podría modificarse de acuerdo con los resultados de los estudios médicos de la víctima.

Golpiza en Córdoba
Golgpiza en Córdoba

El comunicado del Club Universitario tras la detención del profesor

Luego de conocerse el episodio, la Subcomisión de Rugby del Club Universitario de Córdoba difundió un comunicado en el que expresó su preocupación y repudio por lo ocurrido. “Repudiamos toda forma de violencia, incompatible con los valores de respeto, tolerancia y convivencia que promovemos”, señalaron desde la institución.

Además, adelantaron que evalúan las medidas disciplinarias y administrativas correspondientes ante la situación que involucra al profesor de rugby. La investigación judicial continúa para determinar las responsabilidades del acusado y establecer las consecuencias legales de las lesiones sufridas por la víctima.

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