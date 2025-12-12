El árbol “flor de cielo”: la especie que llena los jardines de color y atrae pajaritos en verano

Este árbol llena de flores y perfume el jardín, es ideal para el verano por su sombra y atrae la fauna más impresionante.

Árbol duranta erecta Foto: Wikipedia.

Los expertos en jardinería saben que plantar un buen árbol en el hogar es más que un simple acto: dará sombra en verano, flores en primavera y perfumará el ambiente de forma natural con toda su belleza. Por eso, hay un ejemplar que combina estas tres cosas y que agrega un plus: atrae a los pajaritos más bellos de la naturaleza.

Se trata del duranta erecta, popularmente conocido como “flor de cielo”, un arbusto o arbolito ornamental que se luce por sus flores lilas perfumadas y sus pequeños frutos amarillos, irresistibles para una gran variedad de aves.

Árbol duranta erecta Foto: Wikipedia.

La razón de su atractivo es simple: el duranta produce néctar en abundancia, lo que convierte sus flores en un punto de visita constante para aves pequeñas como zorzales, calandrias, jilgueros y benteveos. Además, sus frutos redondeados aportan alimento extra y lo transforman en un refugio perfecto para descansar o anidar.

Es adaptable, resistente y decorativo, por lo que son otros de los motivos por los cuales este árbol está creciendo en popularidad, es por su versatilidad. Además, la lluvia de oro requiere poco mantenimiento, y es ideal para quienes buscan un jardín vistoso sin demasiados cuidados.

Zorzal comiendo nísperos. Foto: Aves de Argentina.

Además, florece durante gran parte del año, incluso en zonas de clima seco, funciona muy bien como cerco vivo, arbolito aislado o elemento ornamental en canteros y tiene una gran capacidad para aportar color constante y atraer vida lo convierte en una opción ideal tanto para jardines amplios como para patios pequeños.

Un aliado para un jardín y un amigo fiel para los pajaritos

Por su combinación de estética y función ecológica, la lluvia de oro se volvió una de las especies favoritas de quienes desean un espacio verde lleno de movimiento, sonido y biodiversidad. Su presencia no solo embellece los hogares, sino que también ayuda a generar pequeños ecosistemas urbanos donde las aves encuentran alimento y refugio.

Árbol duranta erecta Foto: Wikipedia.

Por otro lado, este árbol es particularmente atractivo para los zorzales, ya que esta especie se alimenta tanto de insectos como de frutos pequeños y carnosos. Las bayas amarillentas de la lluvia de oro, dulces, abundantes y disponibles durante gran parte del año, son ideales para su dieta frugívora.

Por último, la presencia constante de insectos que visitan las flores para alimentarse de néctar también suma un recurso alimenticio extra, haciendo del duranta un “punto de parada” perfecto donde pueden encontrar comida diversa en un solo lugar.