Pet friendly: dónde queda el primer hotel 5 estrellas para perritos con peluquería, spa, masajes y hasta osteopatía

Este sitio, que abrió sus puertas en julio de este año, ofrece un entorno de confort y seguridad especialmente pensado para el bienestar de los animales.

Primer hotel 5 estrellas para perros en Francia. Foto: Instagram/dogvalley_resort

Si hay un país que piensa en los perritos es Francia. Allí se inauguró, por primera vez, un hotel 5 estrellas para ellos. Esta inauguración responde a una demanda creciente de pet friendly y al cuidado más especializado de nuestras mascotas.

El hotel se llama Dog Valley y abrió sus puertas en julio de este año. Ocupa 5 hectáreas de praderas y bosques, y está ubicado a solo 45 minutos de París. En el lugar, todos los perros tienen su propia suite individual y está equipada para brindar confort y tranquilidad.

Primer hotel 5 estrellas para perros en Francia. Foto: Instagram/dogvalley_resort

Además, el hotel incluye una gran piscina exclusiva para perros, un jardín olfativo para que puedan estimularse, un circuito de propiocepción para mejorar equilibrio y movilidad, y un campo con un bosque cerrado para los paseos.

Dog Valley, un hotel de lujo para perritos

El lugar fue diseñado por un equipo especializado en hotelería de lujo, como Hilton o Accor. Dog Valley tiene el objetivo de brindarle confort y lujo a los animales.

Primer hotel 5 estrellas para perros en Francia. Video: Instagram/dogvalley_resort

Dog Valley es una opción alternativa sobre la guardería canina, ya que además ofrece servicios como traslado ida y vuelta en combis climatizadas, peluquería canina, osteopatía, masajes y hasta educación canina.

El hotel 5 estrellas, además, le brinda a los dueños de los perros informes periódicos con el seguimiento del comportamiento de cada uno. Antes de su ingreso definitivo, cada perro atraviesa un día de prueba, diseñada para evaluar su adaptación al entorno y garantizar una convivencia equilibrada.

Primer hotel 5 estrellas para perros en Francia. Foto: Instagram/dogvalley_resort

Además, la capacidad diaria es reducida: reciben cerca de 20 perros por día o por noche, con el objetivo de generar un ambiente tranquilo y personalizado.

5 recomendaciones para hacer feliz a tu perro, según veterinarios

1- Alimentación balanceada y saludable: esto juega un papel fundamental en la felicidad de un perro. La salud física influye directamente en su bienestar emocional. Los veterinarios aseguran que una alimentación balanceada, rica en nutrientes esenciales, mejora la energía, el estado de ánimo y la longevidad de los perros.

2- Espacio propio y tiempo de descanso: aunque disfrutan de la compañía, también necesitan su espacio para descansar y relajarse. Los veterinarios recomiendan que cada perro tenga su propio lugar tranquilo, donde pueda descansar sin interrupciones. Un descanso adecuado es esencial para su salud física y emocional.

Cómo hacer feliz a tu perro. Foto: Freepik.

3- Estimulación mental constante: necesitan desafíos cognitivos para mantenerse felices y equilibrados. Juguetes interactivos, juegos de olfato, y hasta el entrenamiento en casa son excelentes maneras de mantener su mente ocupada. Según los veterinarios, un perro que hace actividades mentales se siente más satisfecho y menos propenso a comportamientos destructivos.

4- Rutinas estables y previsibles: uno de los factores más importantes para un perro es tener una rutina diaria estable. Los veterinarios explican que estos animales necesitan previsibilidad y seguridad. Establecer horarios regulares para las comidas, los paseos y las actividades de juego no solo mejora su comportamiento, sino que también les permite sentirse más felices y tranquilos.

5- Socialización adecuada: veterinarios recomiendan que los perros tengan la oportunidad de socializar desde temprana edad, lo cual les ayuda a desarrollar una personalidad equilibrada. La socialización adecuada les permite sentirse más seguros en diferentes entornos y con otros animales, lo que reduce su ansiedad y aumenta su felicidad.