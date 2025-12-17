Podría ser mortal: el alimento típico de Navidad que podría enfermar gravemente a tu perro si lo come

Este ingrediente se suma a la lista de alimentos que deberían estar prohibidos para los animales. Sin embargo, hay otras recetas que podrían llegar a comer sin poner en riesgo su salud.

Cuál es la comida prohibida para los perros.

La mesa navideña, para muchos hogares, se extiende a las mascotas, ya que son una parte fundamental de nuestra familia. Sin embargo, hay muchos platos típicos de estas fiestas que podrían ser perjudiciales para ellos, ya que tienen varios ingredientes que no pueden digerir. Uno de ellos, es la cebolla.

Según un informe realizado por la Asociación Veterinaria Británica, cuatro de cada cinco veterinarios han visto al menos un caso de ingestión tóxica durante la temporada festiva. Por este motivo, es necesario mantener a los perros alejados de la mesa navideña y, en caso de querer compartir con ellos, preparar recetas especiales para que puedan disfrutar sin poner en riesgos su salud.

Propiedades desconocidas de la cebolla Foto: Freepik

Pero ¿por qué la cebolla es tan tóxica para ellos? Según indicó la parte de toxicología de MSD Veterinary Manual, esta planta y otras del género Allium (como ajo y puerros también) contienen compuestos sulfurosos, especialmente N-propil disulfuro, que genera en el perro los siguientes síntomas:

Daño oxidativo a los glóbulos rojos

El N-propil disulfuro causa estrés oxidativo en los glóbulos rojos (eritrocitos) de los perros. Esto altera la estructura de la hemoglobina y de la membrana de la célula, formando estructuras anormales llamadas cuerpos de Heinz. Estos cuerpos hacen que los glóbulos rojos sean más rígidos y se rompan fácilmente.

Perros, comida. Fuente: Pexels

Genera interferencia con enzimas protectoras

El disulfuro reduce la actividad de enzimas clave (por ejemplo, glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) necesarias para mantener antioxidantes protectores dentro del glóbulo rojo. Sin estos defensores, la hemoglobina se desnaturaliza y precipita, acelerando la destrucción de las células.

Puede generar hemólisis y anemia

Cuando los glóbulos rojos se rompen más rápidamente de lo que el cuerpo puede reemplazarlos, el perro desarrolla anemia hemolítica, lo que significa que hay menos células disponibles para transportar oxígeno a los tejidos. Esto puede provocar debilidad, dificultad para respirar, encías pálidas y, en casos graves, fallo orgánico e incluso la muerte si no se trata

Como la mayoría de los rellenos navideños contienen cebolla, si son ingeridos por los perros puede llegar a dañar severamente a los glóbulos rojos, provocando anemia o incluso dificultades para respirar. Sin embargo, la buena noticia es que hay algunas recetas que pueden compartirse con ellos, sin dañar su estómago en las fiestas.

Los alimentos seguros para perros no contienen cebolla.

Receta navideña apta mascotas: paso a paso, cómo hacer budín para perros

Esta receta tiene ingredientes seguros para la ingesta de perros y gatos, es de fácil digestión y es ideal para compartir con ellos la mesa navideña sin necesidad de ponerlos en riesgo. Lo mejor de todo, es que las porciones pueden guardarse en el freezer para cualquier ocasión especial. ¿Cómo se hace?

Ingredientes

1 pechuga de pollo hervida y desmenuzada (sin sal)

1 taza de puré de calabaza o zapallo cocido

1 zanahoria chica rallada y cocida

1 huevo

1 taza de avena arrollada fina

1 cucharada de aceite de coco o aceite de oliva

Preparación

Precalentá el horno a 180 °C. En un bol grande, mezclá el pollo desmenuzado, el puré de calabaza y la zanahoria. Agregá el huevo, la avena y el aceite. Mezclá bien hasta lograr una preparación húmeda pero consistente.

Colocá la mezcla en un molde chico (podés aceitarlo apenas) y horneá durante 30–35 minutos, hasta que esté firme. Dejá enfriar completamente antes de servir.