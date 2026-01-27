Snacks para perros Foto: Freepik

Los perros, al igual que los humanos, suelen comer menos durante el verano, ya que por el calor, su cuerpo entra en modo “ahorro de energía” para poder regular correctamente la temperatura. Es por eso que elegir un snack casero y saludable podría aportarles hidratación, nutrientes extra y hasta convertirse en un premio para ellos.

Según los veterinarios, darles alimentos saludables a los perros durante las altas temperaturas es una forma de ayudarlos a sobrellevar el calor sin descuidar su alimentación. Los snacks congelados deben ofrecerse de forma adecuada, no solo para refrescarlos, sino también para que puedan asociarlo como un momento placentero.

La banana congelada es una buena opción para brindarle a un perro en verano Foto: Freepik

Sin embargo, los especialistas aclaran que deben prepararse con ingredientes seguros y darse en el momento correcto. Las preparaciones con leche y yogurt deben quedar totalmente descartadas, ya que contienen lactosa, un ingrediente que podría ser letal para algunos perritos. Por otro lado, recomiendan cortar frutas frescas y congelarlas para que puedan comerlas en el momento adecuado.

Cuándo es recomendable dar snacks congelados

Los veterinarios coinciden en que los snacks congelados son ideales en épocas de calor, cuando los perros jadean más, pierden líquidos y pueden mostrarse menos activos o con menor apetito. También pueden ser útiles después de paseos cortos o juegos suaves, siempre como premio y no como reemplazo de una comida.

Verduras como la zanahora también pueden congelarse y refrescar a los perros

En cachorros, perros mayores o animales con problemas digestivos, la recomendación es ofrecerlos en porciones pequeñas y observar cómo reaccionan. Ante cualquier condición de salud previa, siempre conviene consultar con el veterinario de confianza.

Los cinco mejores snacks para darle a tu mascota en verano