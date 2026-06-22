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El impactante secreto del pájaro carpintero que desafía todo lo que sabías

Aunque su nombre es conocido en todo el mundo, el pájaro carpintero esconde una particularidad que sorprende a muchos. La ciencia explica por qué esta emblemática especie no pertenece al grupo de los pájaros y cuál es la diferencia que la distingue dentro del universo de las aves.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Aunque es conocido popularmente como “pájaro carpintero”, los especialistas explican que no pertenece al grupo de los pájaros desde el punto de vista biológico.
Aunque es conocido popularmente como “pájaro carpintero”, los especialistas explican que no pertenece al grupo de los pájaros desde el punto de vista biológico. Foto: Pixabay.
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Es una de las aves más reconocidas del planeta gracias a su particular forma de golpear los troncos y a su enorme popularidad en la cultura popular. Sin embargo, existe un dato que sorprende incluso a muchos amantes de la naturaleza: el llamado “pájaro carpintero” en realidad no es un pájaro, al menos desde el punto de vista científico.

Aunque el nombre está instalado en el lenguaje cotidiano desde hace generaciones, los especialistas explican que existe una diferencia importante entre los términos “ave” y “pájaro”. Esa distinción biológica es la que deja al carpintero fuera del grupo al que popularmente se lo suele asociar.

Pájaro carpintero. Foto: Freepik
El carpintero utiliza su poderoso pico para perforar troncos en busca de insectos y construir cavidades donde refugiarse. Foto: Freepik.

Qué es el pájaro carpintero y cuál es su verdadera clasificación

El pájaro carpintero pertenece a la familia Picidae, un grupo de aves caracterizado por su extraordinaria capacidad para perforar troncos de árboles en busca de alimento y para construir refugios.

Estos animales forman parte del orden Piciformes, una clasificación que incluye distintas especies adaptadas a la vida en ambientes boscosos. Se encuentran distribuidos en gran parte del mundo, aunque están ausentes en regiones como Australia, Madagascar y las zonas polares.

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Su anatomía está especialmente diseñada para su singular estilo de vida. Poseen un pico fuerte y recto capaz de resistir miles de impactos diarios contra la madera. Además, cuentan con una lengua larga y flexible que puede introducirse en pequeñas cavidades para capturar insectos, larvas y otros invertebrados ocultos bajo la corteza.

Pájaro carpintero. Foto: Freepik
Las aves carpinteras poseen una lengua larga y flexible que les permite extraer larvas ocultas bajo la corteza de los árboles. Foto: Freepik.

Otra de sus características distintivas es su plumaje, que puede presentar llamativas combinaciones de colores como verde, rojo, amarillo, naranja, beige o incluso tonalidades rosadas. Algunas especies permanecen durante años en un mismo territorio, mientras que otras realizan migraciones estacionales de larga distancia.

Por qué la ciencia afirma que el pájaro carpintero no es un pájaro

La confusión surge porque en el lenguaje cotidiano muchas personas utilizan las palabras “pájaro” y “ave” como si fueran sinónimos. Sin embargo, para la biología no significan exactamente lo mismo.

Las aves constituyen una amplia clase de animales vertebrados que comparten características como la presencia de plumas, alas, pico, sangre caliente y la capacidad de poner huevos. Dentro de este enorme grupo se encuentran desde águilas y cóndores hasta colibríes, pingüinos y flamencos.

Colibrí. Foto Unsplash
Los colibríes sí pertenecen al grupo de los pájaros o paseriformes, a diferencia del carpintero, que forma parte de una rama evolutiva completamente distinta dentro de las aves. Foto: Unsplash.

Los pájaros, en cambio, representan un subconjunto mucho más específico. Corresponden al orden de los paseriformes, conocido también como aves cantoras o pájaros cantores.

Se trata del grupo de vertebrados terrestres más diverso del planeta, con más de 5.700 especies distribuidas en más de 110 familias. Generalmente son aves de tamaño pequeño o mediano, con patas adaptadas para posarse en ramas y una notable capacidad para emitir cantos complejos.

Debido a que el carpintero pertenece al orden Piciformes y no al de los Paseriformes, los científicos señalan que técnicamente no puede considerarse un pájaro, aunque sí es un ave.

Los pájaros forman parte del orden de los paseriformes, mientras que los carpinteros pertenecen al grupo de las piciformes. Foto: Noticias Ambientales

Cuál es la diferencia real entre un pájaro y un ave carpintera

La principal diferencia radica en su clasificación evolutiva y en sus características físicas.

Los pájaros o paseriformes suelen estar adaptados para posarse y desplazarse entre ramas, mientras que los carpinteros evolucionaron para trepar troncos verticales y perforar madera de manera constante.

Además, los pájaros cantores destacan por sus complejos sonidos y vocalizaciones, mientras que los carpinteros utilizan el golpeteo de sus picos contra los árboles como una forma de comunicación, marcación territorial y búsqueda de alimento.

Gracias a sus adaptaciones físicas, el carpintero puede soportar miles de impactos diarios contra la madera sin sufrir daños. Foto: Pixabay.

Entre los ejemplos más conocidos de pájaros se encuentran el hornero, la calandria, el jilguero y el zorzal. Todos ellos forman parte del grupo de los paseriformes.

El carpintero, por su parte, sigue una línea evolutiva diferente que le permitió desarrollar adaptaciones únicas para sobrevivir en bosques y selvas de todo el mundo.

Por eso, aunque millones de personas continúen llamándolo “pájaro carpintero”, la ciencia es clara: se trata de un ave carpintera, pero no de un pájaro en el sentido biológico del término. Una pequeña diferencia que revela cómo la clasificación de los animales puede ser mucho más compleja e interesante de lo que parece.

PájarosAvesCuriosidades
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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