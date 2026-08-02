Los viveristas coinciden: esta será la planta más buscada de la primavera 2026

Esta será la planta más buscada de la primavera 2026. Foto: Gemini

Cuando llegue la primavera 2026 se despierta una tendencia clara en viveros y jardines: el jazmín estrella se posicionó como la especie más buscada por quienes quieren sumar verde y perfume a sus espacios. Esta trepadora, conocida por su follaje brillante y sus flores blancas intensamente perfumadas, ganó terreno tanto en patios como en balcones y terrazas.

Los viveristas coinciden en que el éxito del Trachelospermum jasminoides se debe a su combinación de belleza, resistencia y facilidad de cultivo. Durante la primavera y el verano, la planta se cubre de flores que no solo decoran, sino que también perfuman el ambiente. Además, su crecimiento rápido y su bajo requerimiento de cuidados la hacen ideal para quienes buscan resultados sin grandes esfuerzos.

Por qué el jazmín estrella es la estrella de la temporada

El jazmín estrella reúne características que lo distinguen de otras especies ornamentales. Entre sus principales virtudes, los especialistas destacan:

Floración abundante en primavera y verano.

Perfume intenso que se percibe a varios metros.

Resistencia al frío una vez que la planta está establecida.

Follaje verde todo el año , incluso en invierno.

Capacidad para cubrir paredes, cercos, pérgolas y rejas.

Jazmín estrella. Foto: Wikimedia Commons

Estas cualidades explican por qué cada vez más personas la eligen para sumar verde y vida a sus hogares, sin necesidad de dedicarle demasiado tiempo al mantenimiento.

Los cuidados básicos para potenciar su crecimiento

Aunque el jazmín estrella es una planta resistente, algunos cuidados ayudan a que luzca en todo su esplendor. Los viveristas recomiendan:

Ubicarla en un lugar con sol o media sombra .

Plantarla en suelo fértil y bien drenado .

Regar de manera moderada , evitando el exceso de agua.

Guiar sus ramas con soportes o tutores para que trepe y cubra estructuras.

Podar después de la floración para mantener su forma y estimular nuevos brotes.

Con estos simples pasos, la planta puede crecer varios metros y cubrir rápidamente diferentes superficies, aportando un toque decorativo y natural.