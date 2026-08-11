Qué pasa si circulás sin patente y cómo tramitar el duplicado del auto

¿Perdiste o te robaron la patente? los pasos a seguir Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Perder la patente del auto o descubrir que fue robada puede convertirse en un problema para cualquier conductor. Además de realizar la denuncia correspondiente, es necesario gestionar una nueva chapa para poder circular sin inconvenientes.

¿Qué hay que hacer ante el robo o extravío de la patente?

El primer paso es dejar constancia de lo que sucedió. En caso de robo, se debe realizar una denuncia policial y, si se trató de una pérdida, también es posible efectuar una constancia de extravío ante las autoridades correspondientes.

Este documento es importante para acreditar la situación mientras se inicia el trámite para obtener el duplicado de la patente.

¿Se puede manejar con una patente perdida o robada? Foto: argentina.gob.ar

¿Cómo se solicita una nueva patente?

El duplicado debe gestionarse ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) correspondiente a la radicación del vehículo. Para iniciar el trámite, generalmente se solicita:

Documento de identidad del titular.

Título del automotor.

Cédula del vehículo.

Denuncia policial o constancia de extravío.

Una vez presentada la documentación, el registro indicará cómo continuar con la gestión y cuándo estará disponible la nueva chapa patente.

El valor del trámite depende del tipo de vehículo y de los aranceles vigentes al momento de realizar la gestión. Para conocer el importe actualizado, se debe consultar el sitio oficial del Registro de la Propiedad Automotor.

¿Se puede manejar con una patente perdida o robada?

Se puede, pero la situación debe regularizarse cuanto antes, ya que contar con la denuncia o constancia correspondiente permite acreditar ante un control que la patente fue robada o extraviada, pero eso no reemplaza indefinidamente la obligación de contar con las chapas reglamentarias colocadas.

Circular sin la patente correspondiente puede derivar en una infracción y, dependiendo de la situación, hasta puede terminar en una retención del vehículo.

¿Cómo se solicita una nueva patente?

Cabe aclarar que, si la patente original aparece después de haber realizado la denuncia y gestionado el duplicado, no debe volver a colocarse en el vehículo, ya que la chapa anterior queda fuera de circulación y se debe utilizar la nueva patente otorgada durante el trámite.

Para evitar inconvenientes, lo recomendable es realizar la denuncia apenas se detecte la pérdida o el robo y comenzar cuanto antes la gestión del duplicado.