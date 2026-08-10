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Cómo podar una calibrachoa colgante: la guía completa para que vuelva a verse redonda, frondosa y llena de flores

Si la planta perdió forma o tiene sus tallos muy largos, una poda bien realizada puede hacer la diferencia. Paso a paso, cómo hacerlo para que florezca como nunca.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Guía fácil para principiantes: cuándo conviene podar una calibrachoa colgante.
Guía fácil para principiantes: cuándo conviene podar una calibrachoa colgante. Foto: Pinterest
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La calibrachoa colgante es una de las plantas más elegantes para tener en balcones, terrazas y jardines por su abundante floración y el efecto cascada que generan sus ramas. Con los cuidados adecuados, puede convertirse en uno de los ejemplares más bellos y aromáticos, manteniendo la vista colorida durante gran parte del año.

Sin embargo, con el paso de las semanas, es habitual que la planta comience a verse desprolija, con tallos demasiado largos, hojas secas en sectores y una floración algo pobre, haciendo que pierda su aspecto compacto y redondo. La buena noticia es que este problema tiene solución. Con una poda realizada en el momento adecuado y algunos cuidados posteriores, la calibrachoa puede recuperar su forma, emitir nuevos brotes y volver a cubrirse de flores.

Cómo podar una calibrachoa colgante: la guía completa para que vuelva a verse redonda, frondosa y llena de flores Foto: Pinterest

Guía fácil para principiantes: cuándo conviene podar una calibrachoa colgante

La mejor época para realizar una poda importante es al finalizar el período de floración o cuando la planta comienza a perder vigor. También puede hacerse una poda de mantenimiento durante la temporada de crecimiento para estimular la aparición de nuevas ramas.

Si la calibrachoa presenta tallos muy largos, pocas flores o un centro despoblado, es una señal de que necesita una renovación. El secreto está en no tener miedo de cortar. Aunque pueda parecer drástico, una poda moderada favorece la ramificación y hace que la planta vuelva a crecer con mayor densidad.

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Cuáles son los cuidados después de la poda para estimular una nueva floración Foto: Pinterest

Para podarlas con éxito, es conveniente seguir estos pasos:

  • Utilizá una tijera bien afilada y desinfectada.
  • Eliminá primero las flores marchitas y las ramas secas o dañadas.
  • Recortá entre un tercio y la mitad del largo de los tallos más largos.
  • Procurá que todos los cortes queden a una altura similar para conservar una forma redondeada.
  • Si hay ramas muy débiles o que crecen hacia el interior, retiralas para mejorar la circulación del aire.

En pocas semanas comenzarán a aparecer nuevos brotes desde los nudos cercanos al corte, lo que dará lugar a una planta mucho más compacta.

Guía fácil para principiantes: cuándo conviene podar una calibrachoa colgante Foto: Pinterest

Cuáles son los cuidados después de la poda para estimular una nueva floración

Una vez finalizada la poda, la calibrachoa necesita algunos cuidados para recuperarse rápidamente, tales como colocarlas en un sitio con abundante luz o con varias horas de sol, regarla cuando el sustrato comience a secarse y aplicar fertilizante cada 15 días.

Con una poda periódica y un mantenimiento adecuado, la calibrachoa conservará su característica forma redondeada y volverá a llenarse de flores, ofreciendo una cascada de color durante toda la temporada.

¿Cuáles son las señales específicas que indican que una calibrachoa necesita poda?

Una calibrachoa necesita poda cuando presenta tallos largos, débiles o desordenados, especialmente si la planta pierde su forma compacta o se ve abierta en el centro.

Otra señal clara es la disminución de la floración. Si produce menos flores que antes, una poda ligera puede ayudar a estimular nuevos brotes y mejorar su aspecto.

También conviene podarla cuando aparecen flores secas, hojas amarillas, ramas marchitas o partes dañadas. Retirar estas zonas permite que la planta concentre su energía en el crecimiento sano.

En resumen, si la calibrachoa luce poco tupida, con menos flores o con tallos secos, es momento de realizar una poda moderada para favorecer una planta más compacta y florífera.

PlantasTipsJardín
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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