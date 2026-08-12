Guía detallada y fácil del helecho de Boston: cómo cuidar esta planta frondosa de hojas arqueadas y verde brillante

Como cuidar el helecho de Boston Foto: Pinterest

El helecho de Boston, o Nephrolepis exaltata en su término científico, es una de esas plantas que pueden transformar un rincón de la casa con muy poco. Sus frondas largas, arqueadas y de color verde intenso le dan un aspecto frondoso y fresco, especialmente cuando crece en una maceta colgante.

Y aunque se trata de una planta resistente, tiene algunos cuidados que son esenciales para poder vivir por mucho tiempo, tales como el agua, la humedad ambiental, la iluminación y la ubicación de la maceta para mantener sus hojas verdes.

Como cuidar el helecho de Boston Foto: Pinterest

Por eso, si estás pensando incorporar un helecho de Boston en tu casa o ya tenés una, esta guía te ayudará a ultimar detalles para que crezca sana, fuerta y llene tu casa de color.

Características del helecho de Boston

El helecho de Boston es una planta perenne que pertenece a la familia de las Nephrolepidaceae. Es originario de regiones tropicales y subtropicales de América, por lo que está acostumbrado a los ambientes cálidos, húmedos y con luz filtrada.

Su principal atractivo son las frondas largas y arqueadas, formadas por pequeñas hojas que le dan ese aspecto abundante y liviano. Por eso queda especialmente bien en macetas colgantes, estantes o lugares donde sus hojas puedan caer libremente.

Una de sus particularidades es que no produce flores ni semillas. Como otros helechos, se reproduce mediante esporas, que pueden observarse como pequeños puntos en la parte inferior de las frondas.

Como cuidar el helecho de Boston Foto: Pinterest

Ubicación, luz y temperatura ideal: dónde colocar este helecho en casa

El helecho de Boston necesita mucha luz, pero siempre indirecta. Lo ideal es colocarlo cerca de una ventana donde reciba claridad, pero protegido de los rayos directos del sol.

El sol fuerte puede quemar sus frondas y hacer que aparezcan hojas amarillas o marrones. Por eso, una habitación luminosa, un balcón protegido o incluso un baño con buena iluminación pueden ser buenas opciones.

En cuanto a la temperatura, prefiere ambientes cálidos y estables. Una referencia adecuada es mantenerlo aproximadamente entre 16 y 24 °C, evitando las corrientes de aire frío, los cambios bruscos de temperatura y el contacto directo con calefactores o aires acondicionados.

Sustrato y drenaje perfecto: mezcla recomendada y cómo colocar el abono

El sustrato tiene que cumplir dos condiciones importantes: retener algo de humedad y permitir que el exceso de agua salga fácilmente.

Una mezcla para plantas de interior enriquecida con materia orgánica puede funcionar muy bien. También se puede sumar fibra de coco u otro material que ayude a conservar la humedad sin convertir la tierra en un bloque compacto.

La maceta, además, debe tener agujeros de drenaje. Este detalle es fundamental porque el exceso de agua puede favorecer la pudrición de las raíces. Durante la época de crecimiento se puede utilizar fertilizante líquido para plantas de interior, siempre diluido y siguiendo las indicaciones del producto. Una fertilización moderada ayuda a mantener el follaje saludable, mientras que el exceso puede provocar que las puntas de las frondas se quemen.

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Propiedades purificantes: qué contaminantes elimina del aire del hogar

El helecho de Boston suele aparecer entre las plantas conocidas por sus propiedades para mejorar la calidad del aire interior.

La fuente original señala que puede absorber sustancias presentes en el ambiente, como formaldehído y benceno, además del dióxido de carbono durante la fotosíntesis.

Sin embargo, es importante tomar esta característica con cierta cautela: los estudios sobre plantas y calidad del aire suelen realizarse en condiciones controladas y no significa que tener una sola planta en una habitación vaya a reemplazar la ventilación o los sistemas de filtrado. De todos modos, el helecho de Boston es una excelente opción para sumar verde y frescura a los ambientes, especialmente en espacios luminosos y húmedos.

Frecuencia de riego y trucos de humedad para mantener las hojas verdes

Este es uno de los puntos más importantes para cuidar un helecho de Boston. La planta necesita que el sustrato permanezca ligeramente húmedo, pero eso no significa que tenga que estar permanentemente empapado.

Lo mejor es revisar la tierra con los dedos cada pocos días. Si la superficie comienza a secarse, es momento de volver a regar. La frecuencia puede cambiar según la temperatura, el tamaño de la maceta y la humedad del ambiente.

También necesita bastante humedad ambiental. Si el ambiente de la casa es muy seco, se puede colocar la maceta cerca de otras plantas, utilizar un humidificador o ponerla sobre una bandeja con piedras y agua, siempre evitando que la base de la maceta quede sumergida.

Poda del helecho de Boston: cuándo y cómo retirar las frondas dañadas

El helecho de Boston no necesita una poda complicada. Lo importante es retirar las frondas secas, marrones, amarillas o muy dañadas para mantener la planta prolija y favorecer la aparición de nuevos brotes.

Para hacerlo, alcanza con utilizar una tijera limpia y cortar la fronda desde su base, evitando lastimar los nuevos brotes que puedan aparecer cerca.

Si las hojas se vuelven marrones de manera repetida, antes de podarlas conviene revisar los cuidados. La falta de humedad, el exceso de sol o un problema con el riego pueden estar detrás del cambio de color.

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Cómo reproducir el helecho de Boston: todas las opciones por esporas de forma natural

A diferencia de muchas plantas de interior, el helecho de Boston no se reproduce mediante semillas. Los helechos producen esporas, que aparecen en estructuras ubicadas en la parte inferior de las frondas.

Cuando las esporas maduran pueden liberarse y, si encuentran las condiciones adecuadas de humedad y sustrato, comenzar un nuevo ciclo de crecimiento. Es un proceso natural, aunque bastante más lento y complejo que otros métodos de reproducción.

Para quienes quieren obtener una nueva planta de manera más sencilla, también existe la división de la planta. Consiste en separar cuidadosamente una parte que tenga raíces y colocarla en otra maceta con un sustrato adecuado.

Plagas y enfermedades más comunes: causas cómo eliminarlas

Entre los problemas que pueden aparecer en el helecho de Boston se encuentra la pudrición de raíces, generalmente relacionada con un exceso de agua y un drenaje deficiente. Las manchas en las hojas también pueden aparecer cuando existe demasiada humedad y poca ventilación.

Además, puede sufrir ataques de cochinillas y otros insectos, especialmente cuando la planta está debilitada o atraviesa condiciones poco favorables.

Ante los primeros signos de una plaga, lo recomendable es revisar bien las hojas y aislar la planta si está cerca de otros ejemplares. Para combatir insectos, se pueden utilizar productos específicos para plantas de interior siguiendo siempre las instrucciones del fabricante.