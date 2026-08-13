Té premium y pastelería dentro de un palacio: el restaurante porteño que transforma una merienda en un viaje a París

Croque Madame ofrece una experiencia de té premium y pastelería artesanal dentro del histórico Palacio Paz, en Retiro. Foto: Instagram / croquemadamepalaciopaz.

En medio del movimiento de Retiro aparece un rincón que parece pertenecer a otra época. Se trata de Croque Madame Palacio Paz, un restaurante ubicado en una de las construcciones más emblemáticas de Buenos Aires, donde una salida para comer puede convertirse en un recorrido por ambientes de inspiración francesa, espacios históricos y un jardín escondido.

El restaurante funciona en dos sectores diferentes del Palacio Paz. En la planta baja se encuentra el espacio Jardín, pensado para disfrutar de desayunos, almuerzos, meriendas y cenas rodeados de vegetación. En el segundo piso, en tanto, funciona el Salón Comedor, donde la experiencia adquiere un perfil más sofisticado entre la arquitectura histórica del edificio.

El jardín interno de Croque Madame es uno de los grandes atractivos del restaurante para disfrutar una merienda al aire libre. Foto: Instagram / croquemadamepalaciopaz.

Té Premium para dos: la propuesta que se convirtió en uno de sus grandes atractivos

Entre las experiencias más buscadas se encuentra el Té Premium para dos, una propuesta pensada para compartir durante una merienda diferente por sólo $60.000.

La experiencia combina cafetería o té con jugo de naranja y una selección de preparaciones dulces y saladas. Entre los bocados aparecen mini bagels con salmón ahumado y queso crema, brioches con pastrón o jamón crudo y scones clásicos.

El Té Premium para dos reúne opciones dulces y saladas, además de café o té y jugo de naranja. Foto: Instagram / croquemadamepalaciopaz.

La parte dulce suma carrot cake, frangipane de arándanos, macarons de moka con corazón de toffee, cookie de chocolate con sal marina y mousse de chocolate. La propuesta también puede disfrutarse en el salón del Palacio o en el jardín interno, según la modalidad disponible.

Por su combinación de pastelería, bebidas y el entorno del Palacio Paz, la experiencia se convirtió en una alternativa elegida para meriendas, celebraciones o simplemente para hacer una pausa diferente en la ciudad.

Qué comer en Croque Madame Palacio Paz

La carta propone una combinación de clásicos franceses, platos contemporáneos y preparaciones con ingredientes y sabores vinculados con la cocina porteña.

La propuesta de pastelería incluye scones, carrot cake, macarons, mousse de chocolate y otras preparaciones artesanales. Foto: Instagram / croquemadamepalaciopaz.

Entre las entradas se destacan los buñuelos de espinaca y acelga con alioli de albahaca, las empanadas de ossobuco braseado y la humita gratinada con ragout de cordero.

Los croques son, naturalmente, uno de los emblemas de la casa. El Croque Madame combina pan dorado en manteca, queso gruyere, jamón y huevo a la plancha, mientras que el Croque Monsieur incorpora bechamel gratinada y parmesano.

También hay opciones en pan brioche, entre ellas el sándwich de salmón ahumado con queso crema y pickles de pepino y una alternativa veggie con vegetales asados, hummus de lentejas y albahaca.

Para quienes prefieren platos principales más contundentes, aparecen propuestas como la bondiola braseada con salsa teriyaki y puré de batata con miel, el ojo de bife con vegetales asados y gremolata, el lenguado con salsa de pimientos ahumados y papines y diferentes pastas artesanales.

Entre estas últimas sobresalen los sorrentinos de hongos y mozzarella con crema de espinaca y panceta, una alternativa ideal para quienes buscan una opción más abundante.

El restaurante también ofrece clásicos de inspiración francesa, como el Croque Madame y el Croque Monsieur.

Un restaurante dentro de uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires

Parte del atractivo de Croque Madame Palacio Paz está en que la gastronomía comparte protagonismo con el edificio que la alberga.

El Palacio Paz se encuentra frente a Plaza San Martín y ocupa una ubicación delimitada por las avenidas Santa Fe, Maipú y Marcelo T. de Alvear. El propio restaurante destaca el valor arquitectónico e histórico del inmueble como parte central de la experiencia.

Por eso, visitar Croque Madame no implica solamente sentarse a comer. También permite conocer distintos ambientes de una construcción histórica y elegir entre dos experiencias: el jardín de la planta baja o el Salón Comedor ubicado en el segundo piso.

El Té Premium para dos reúne opciones dulces y saladas, además de café o té y jugo de naranja. Foto: Instagram / croquemadamepalaciopaz.

Dónde queda Croque Madame Palacio Paz y cuáles son sus horarios

Croque Madame Palacio Paz está ubicado en Avenida Santa Fe 750, en el barrio porteño de Retiro, frente a Plaza San Martín.

Así, entre arquitectura histórica, gastronomía francesa, pastelería artesanal y un jardín oculto detrás del movimiento de la ciudad, Croque Madame Palacio Paz se presenta como una de esas propuestas que permiten descubrir un Buenos Aires diferente sin alejarse del centro porteño.