Tafí del Valle busca ser uno de los mejores pueblos turísticos del mundo: el encanto que lo hace único

Tafí del Valle quedó entre los ocho pueblos argentinos que continúan en carrera por el reconocimiento Best Tourism Villages 2026. Foto: Tangol.com.

Tafí del Valle atraviesa una instancia que podría llevar el nombre de esta localidad tucumana a una vidriera turística internacional. El destino quedó seleccionado entre los ocho pueblos argentinos que continúan en competencia por el Best Tourism Villages 2026, una iniciativa de ONU Turismo que distingue a comunidades rurales por su patrimonio, identidad, sostenibilidad y desarrollo turístico.

La convocatoria tuvo una participación récord en el país: 56 localidades pertenecientes a 19 provincias presentaron sus candidaturas. Ahora, los ocho destinos seleccionados deberán atravesar una evaluación técnica que analizará diferentes aspectos vinculados con su propuesta turística y con la manera en que la comunidad preserva su identidad.

Los paisajes de los Valles Calchaquíes son uno de los principales atractivos de Tafí del Valle. Foto: Turismo Tucumán

Tafí del Valle, entre los ocho pueblos argentinos seleccionados

La localidad tucumana llegó a esta instancia después de superar una primera selección nacional. En los próximos meses será analizada por un equipo técnico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, que tendrá en cuenta los criterios establecidos por ONU Turismo.

La evaluación contempla nueve ejes relacionados con cuestiones como el patrimonio cultural y natural, la sostenibilidad, la participación de la comunidad, la gobernanza turística y la conservación de las identidades locales.

En el marco de la nominación, autoridades nacionales, provinciales y municipales recorrieron distintos puntos de Tafí del Valle para mostrar los principales atractivos que forman parte de su identidad. Además, durante la visita realizada en la Estancia Jesuítica de Las Carreras, se entregó el certificado oficial de ONU Turismo que acredita la nominación de la localidad.

La ceremonia a la Pachamama formó parte del recorrido realizado para mostrar la identidad cultural de la localidad tucumana. Foto Instagram @cabanas_altos_de_tafi.

Un recorrido por las tradiciones y la identidad de los Valles Calchaquíes

La jornada permitió mostrar diferentes expresiones culturales y productivas de Tafí del Valle. El recorrido comenzó en la Comunidad Base de La Banda, donde se realizó una ceremonia vinculada con la Pachamama.

La agenda continuó en la casa de Doña Ángela Romano, reconocida como Guardiana de Semillas. Allí se pusieron en valor manifestaciones tradicionales como las coplas, la gastronomía regional y las prácticas comunitarias transmitidas entre generaciones.

Otro de los puntos visitados fue el Museo Jesuítico de La Banda, un espacio que conserva parte de la historia de la localidad. La recorrida permitió conocer elementos vinculados con las primeras familias de la zona, antiguas herramientas de trabajo y la producción tradicional de queso.

Las tradiciones, las coplas y la gastronomía regional son parte del patrimonio cultural que busca preservar Tafí del Valle. Foto: Wikipedia.

Estos espacios forman parte de una propuesta que busca mostrar que el atractivo de Tafí del Valle no está únicamente en sus paisajes, sino también en las costumbres, los conocimientos y las formas de vida de sus habitantes.

Qué aspectos tendrá en cuenta ONU Turismo

La competencia internacional no se define solamente por la belleza de los destinos. El programa Best Tourism Villages analiza cómo las localidades integran el turismo con la conservación de sus recursos y el bienestar de sus comunidades.

En el caso de Tafí del Valle, la candidatura permite poner en primer plano diferentes elementos de su identidad, entre ellos la gastronomía elaborada con productos locales, las artesanías, las tradiciones culturales y el patrimonio natural.

También tienen relevancia las acciones vinculadas con el cuidado ambiental y las iniciativas destinadas a preservar los espacios naturales y culturales que caracterizan a los Valles Calchaquíes.

El Museo Jesuítico de La Banda conserva parte de la historia y el patrimonio de Tafí del Valle. Foto: CILSE

De esta manera, la postulación busca mostrar un modelo turístico basado no solo en recibir visitantes, sino también en preservar aquello que convierte al destino en un lugar único.

Paisajes, gastronomía y patrimonio: los atractivos de Tafí del Valle

Ubicado en los Valles Calchaquíes, Tafí del Valle combina paisajes de montaña con una fuerte identidad cultural. Sus tradiciones, su producción regional y su patrimonio histórico forman parte de una propuesta turística que busca diferenciarse.

La gastronomía ocupa un lugar destacado dentro de esa identidad, al igual que las artesanías y las expresiones culturales que todavía forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

La presencia de espacios históricos como el Museo Jesuítico de La Banda y la Estancia Jesuítica de Las Carreras también permite reconstruir distintos períodos de la historia de la región y sumar valor patrimonial a la experiencia turística.

Las artesanías, la gastronomía y la producción local forman parte de la propuesta turística que distingue a la localidad. Foto NA.

Cuándo se conocerá el resultado del Best Tourism Villages 2026

La definición de ONU Turismo está prevista para el 10 de diciembre de 2026 y tendrá una particularidad: por primera vez, el anuncio se realizará en la Argentina.

Hasta entonces, Tafí del Valle deberá atravesar una evaluación exhaustiva junto con los demás pueblos que continúan en competencia.

Más allá del resultado final, la nominación ya representa un reconocimiento para la localidad tucumana, que logró avanzar entre 56 candidaturas provenientes de 19 provincias y ahora busca convertirse en uno de los pueblos turísticos destacados por ONU Turismo a nivel internacional.

La postulación también representa una oportunidad para mostrar al mundo una parte de la identidad de los Valles Calchaquíes, donde el paisaje, las tradiciones, la gastronomía y las comunidades forman un patrimonio que continúa transmitiéndose de generación en generación.