Las flores azules favoritas de la primavera: la guía rápida y definitiva para plantar y cuidar las plantas de muscari

Plantas de muscari Foto: Pinterest

La muscari es una de esas plantas que pueden transformar un rincón del jardín con solo su presencia, ya que sus flores pequeñas y azules, agrupadas en forma de racimo, aparecen cada primavera y aportan un color muy particular. Además, tienen una gran ventaja: no necesitan demasiados cuidados para sobrevivir.

Esta especie es ideal para quienes están dando sus primeros pasos en la jardinería, ya que con una guía fácil y algunos truquitos bajo la manga, es posible que la planta vuelva a florecer año tras año. ¿Cuáles son las claves?

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Cuándo plantar los bulbos de muscari

La mejor época para plantar muscari es el otoño. Durante esos meses, los bulbos se colocan en la tierra para que puedan desarrollarse durante el período frío y florecer en primavera.

Lo ideal es enterrarlos a unos 10 centímetros de profundidad y dejar aproximadamente 5 a 7 centímetros entre cada bulbo si se van a plantar varios juntos. Lo bueno de esta planta es que también puede cultivarse en macetas, siempre y cuando el recipiente tenga un buen agujero de drenajes.

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Dónde colocar el muscari para que de flores durante toda la primavera

El muscari se adapta tanto al sol como a la semisombra. Para conseguir una buena floración, conviene elegir un lugar luminoso. En el jardín queda especialmente bien formando pequeños grupos en canteros, borduras o debajo de otros arbustos. En macetas, pueden plantarse en grupos para conseguir un efecto más tupido cuando llegue la primavera.

Por otro lado, al ser una especie pequeña, dependerá de la especie y la variedad para alcanzar su floración plena. Además, sus hojas son finas y alargadas, mientras que las flores crecen sobre tallos verticales y forman pequeñas espigas compactas.

Su tamaño la convierte en una buena opción para macetas en balcones y espacios pequeños, jardines de interior, terrazas en grandes ciudades y hasta para decorar ventanas.

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Cómo regar el muscari correctamente

El riego debe ser moderado. El principal cuidado que hay que tener es evitar que el agua quede acumulada alrededor de los bulbos. La tierra debe tener humedad, pero nunca permanecer constantemente empapada. Un sustrato con buen drenaje es fundamental para evitar que los bulbos se pudran.

Si está plantado en una maceta, es importante comprobar que el recipiente tenga agujeros en la base para que pueda salir el exceso de agua.

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Qué hacer cuando termina la floración

Este es uno de los cuidados más importantes a tener en cuenta, ya que cuando las flores se marchitan, no conviene cortar inmediatamente las hojas. El follaje continúa realizando la fotosíntesis y ayuda al bulbo a acumular reservas para la próxima temporada.

Lo mejor es esperar a que las hojas se pongan amarillas y se sequen naturalmente antes de retirarlas. Después, la planta entra en su período de reposo hasta el siguiente ciclo.

Por otro lado, una de las grandes ventajas de esta planta es que los bulbos pueden permanecer en el suelo y volver a florecer cada primavera si encuentran buenas condiciones.

Con el paso del tiempo, además, pueden multiplicarse y formar grupos más grandes. Si los bulbos están demasiado juntos, pueden dividirse durante el período de reposo y volver a plantarse dejando espacio entre ellos.