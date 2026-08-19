comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Las flores azules favoritas de la primavera: la guía rápida y definitiva para plantar y cuidar las plantas de muscari

Se trata de bulbos pequeños, resistentes y fáciles de cuidar. Cuando plantarla para que de flores y como cuidarlas para que vuelvan a florecer cada primavera.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Plantas de muscari
Plantas de muscari Foto: Pinterest
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La muscari es una de esas plantas que pueden transformar un rincón del jardín con solo su presencia, ya que sus flores pequeñas y azules, agrupadas en forma de racimo, aparecen cada primavera y aportan un color muy particular. Además, tienen una gran ventaja: no necesitan demasiados cuidados para sobrevivir.

Esta especie es ideal para quienes están dando sus primeros pasos en la jardinería, ya que con una guía fácil y algunos truquitos bajo la manga, es posible que la planta vuelva a florecer año tras año. ¿Cuáles son las claves?

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Cuándo plantar los bulbos de muscari

La mejor época para plantar muscari es el otoño. Durante esos meses, los bulbos se colocan en la tierra para que puedan desarrollarse durante el período frío y florecer en primavera.

Lo ideal es enterrarlos a unos 10 centímetros de profundidad y dejar aproximadamente 5 a 7 centímetros entre cada bulbo si se van a plantar varios juntos. Lo bueno de esta planta es que también puede cultivarse en macetas, siempre y cuando el recipiente tenga un buen agujero de drenajes.

Contenido Recomendado

Crece en maceta, ocupa poco espacio y llena de flores el balcón:la planta perfecta para espacios pequeños

Crece en maceta, ocupa poco espacio y llena de flores el balcón: la planta perfecta para espacios pequeños

El truco del diente de ajo en la maceta:para qué sirve enterrarlo y cómo protege las raíces de tus plantas

El truco del diente de ajo en la maceta: para qué sirve enterrarlo y cómo protege las raíces de tus plantas
Plantas de muscari Foto: Pinterest

Dónde colocar el muscari para que de flores durante toda la primavera

El muscari se adapta tanto al sol como a la semisombra. Para conseguir una buena floración, conviene elegir un lugar luminoso. En el jardín queda especialmente bien formando pequeños grupos en canteros, borduras o debajo de otros arbustos. En macetas, pueden plantarse en grupos para conseguir un efecto más tupido cuando llegue la primavera.

Por otro lado, al ser una especie pequeña, dependerá de la especie y la variedad para alcanzar su floración plena. Además, sus hojas son finas y alargadas, mientras que las flores crecen sobre tallos verticales y forman pequeñas espigas compactas.

Su tamaño la convierte en una buena opción para macetas en balcones y espacios pequeños, jardines de interior, terrazas en grandes ciudades y hasta para decorar ventanas.

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Cómo regar el muscari correctamente

El riego debe ser moderado. El principal cuidado que hay que tener es evitar que el agua quede acumulada alrededor de los bulbos. La tierra debe tener humedad, pero nunca permanecer constantemente empapada. Un sustrato con buen drenaje es fundamental para evitar que los bulbos se pudran.

Si está plantado en una maceta, es importante comprobar que el recipiente tenga agujeros en la base para que pueda salir el exceso de agua.

Plantas de muscari Foto: Pinterest

Qué hacer cuando termina la floración

Este es uno de los cuidados más importantes a tener en cuenta, ya que cuando las flores se marchitan, no conviene cortar inmediatamente las hojas. El follaje continúa realizando la fotosíntesis y ayuda al bulbo a acumular reservas para la próxima temporada.

Lo mejor es esperar a que las hojas se pongan amarillas y se sequen naturalmente antes de retirarlas. Después, la planta entra en su período de reposo hasta el siguiente ciclo.

Por otro lado, una de las grandes ventajas de esta planta es que los bulbos pueden permanecer en el suelo y volver a florecer cada primavera si encuentran buenas condiciones.

Con el paso del tiempo, además, pueden multiplicarse y formar grupos más grandes. Si los bulbos están demasiado juntos, pueden dividirse durante el período de reposo y volver a plantarse dejando espacio entre ellos.

PlantasJardínTips
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Crece en maceta, ocupa poco espacio y llena de flores el balcón:la planta perfecta para espacios pequeños

    Crece en maceta, ocupa poco espacio y llena de flores el balcón: la planta perfecta para espacios pequeños

  2. El truco del diente de ajo en la maceta:para qué sirve enterrarlo y cómo protege las raíces de tus plantas

    El truco del diente de ajo en la maceta: para qué sirve enterrarlo y cómo protege las raíces de tus plantas

  3. Guía rápida y fácil de azucenas:cómo cuidar la planta de flores coloridas y perfumadas

    Guía rápida y fácil de azucenas: cómo cuidar la planta de flores coloridas y perfumadas

  4. Guía rápida:cómo hacer que las hortensias florezcan más y se vean más coloridas

    Guía rápida: cómo hacer que las hortensias florezcan más y se vean más coloridas

  5. Guía rápida y sencilla del cactus nopal:cómo cuidarla para lograr una planta repleta de flores

    Guía rápida y sencilla del cactus nopal: cómo cuidarla para lograr una planta repleta de flores
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

A pura nostalgia:el elenco de Margarita brilló en Un Poco de Ruido con clásicos de su serie, Floricienta y Casi Ángeles

A pura nostalgia: el elenco de Margarita brilló en Un Poco de Ruido con clásicos de su serie, Floricienta y Casi Ángeles

Lágrimas en la música popular:quién fue el sacerdote que llevó la fe a través del folklore y murió a los 70 años

Lali confirmó una tercera fecha en River:todos los detalles sobre la preventa y la venta general

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Tecnología

¿Más rápido que Usain Bolt?:este es “Superman”, el robot que viene a desafiar el récord del atleta más rápido de la historia

¿Más rápido que Usain Bolt?: este es “Superman”, el robot que viene a desafiar el récord del atleta más rápido de la historia

El primer Ferrari eléctrico desató la locura en una subasta:fue adquirido por 40 millones de dólares

ARCA alertó por una nueva estafa:piden una foto del DNI y hasta $200.000 por una supuesta encomienda

Polémica por el nuevo logo de Instagram:qué cambió y por qué confunde a los usuarios

Turismo

Un restaurante argentino ganó el oro en sustentabilidad:cuánto cuesta un menú familiar con tres entradas, dos postres y cinco platos principales

Un restaurante argentino ganó el oro en sustentabilidad: cuánto cuesta un menú familiar con tres entradas, dos postres y cinco platos principales

Tiene 31 años, lleva 3 años caminando y ya recorrió 20.000 km:el viaje que todavía no terminó

El pueblo bonaerense que cumple 209 años y lo celebra con música, deporte y tradición:cómo llegar desde CABA

El pueblo cercano a Luján que tiene un monasterio benedictino y celebra la Fiesta de la Comida Criolla:se puede llegar con el Tren Sarmiento